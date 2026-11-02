107 file inoltrati all’ufficio del procuratore finanziario: Yassine Jaber indurisce la raccolta delle imposte

Yassine Jaber annuncia la trasmissione di 107 casi di società e istituzioni all’accusa finanziaria. In Ad Diyar del 2 novembre 2026, il ministro distingueva le tasse non retribuite dalle tasse raccolte e poi non ritornate. Esso sostiene sanzioni mirate, ma anche opportunità di regolarizzazione e approcci semplificati. Gli importi previsti restano da determinare dopo la verifica. La fatturazione elettronica e la verifica dei dati sono tra i mezzi annunciati per rafforzare la conformità.

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Il Ministero delle Finanze ha trasmesso al Dipartimento delle Finanze i file di 107 società e istituzioni che non hanno rispettato i loro obblighi fiscali. In un’intervista pubblicata da Ad Diyar il 2 novembre 2026, Yassine Jaber afferma che questi referrals seguirono avvertimenti e richieste di pagamento. Altri file rimangono soggetti alla verifica. Tuttavia, il ministro rifiuta di annunciare gli importi previsti prima del completamento delle valutazioni e dei procedimenti giudiziari.

Questo annuncio riguarda i casi di cui ai tribunali, non le condanne. Né il numero avanzato rappresenta la totalità dei reati fiscali in Libano. Jaber stesso sottolinea questo nell’intervista: non vuole misurare i risultati della sua azione al numero di procedimenti da solo. Il suo obiettivo dichiarato rimane quello di ottenere pagamenti più spontanei, senza dover avviare procedimenti contro ogni società.

L’IVA raccolta non costituisce le entrate di un’impresa

Il Ministro identifica due situazioni. La prima riguarda il mancato pagamento dell’imposta sul reddito. In questo caso, la società deve pagare un prelievo calcolato sui risultati della sua attività. Il secondo riguarda l’imposta sul valore aggiunto riscossa sui consumatori ma non pagata al Tesoro. Jaber ha descritto quest’ultima situazione più seria.

Secondo le sue spiegazioni, l’IVA raccolta per conto dello Stato non fa parte dei fondi propri della società. Né è un reddito liberamente disponibile ad esso. Il contribuente conserva quindi un importo già detratto dal consumatore, mentre esso doveva aderire alle entrate pubbliche.

I crediti ancora da stabilire con precisione

Il numero di file non deve essere confuso con una stima dei proventi di recupero. Alla domanda circa gli importi coinvolti e i loro effetti sui ricavi pubblici, Yassine Jaber rimane prudente. « Non annunceremo una cifra finché non sarà definitiva », dice.

Il ministro ha spiegato che gli importi devono essere determinati dopo le verifiche e i procedimenti giudiziari. A suo avviso, annunciare una stima troppo presto potrebbe danneggiare le imprese o creare aspettative irrealistiche. Egli sostiene che i file riguardano gli importi effettivamente dovuti, senza pubblicare un totale immediatamente disponibile dal Tesoro.

Giustizia come ultima risorsa

Il discorso di fermezza è accompagnato dalla possibilità di regolarizzazione. Jaber sostiene che il rinvio giudiziario è un ultimo ricorso, non il primo passo amministrativo. Essa indica che ha preso decisioni per affrontare e ridurre le sanzioni fiscali per facilitare la conformità istituzionale.

Il ministro intende distinguere coloro che si trovano ad affrontare difficoltà reali da coloro che cercano deliberatamente di sfuggire al pagamento. Questa distinzione è importante nei suoi argomenti. Non presenta ogni ritardo come prova di una volontà di frode, rifiutando che le difficoltà economiche giustificano tutte le situazioni.

Semplificare gli approcci per espandere la conformità

Jaber descrive due linee complementari di lavoro. Il primo è rendere più semplice la conformità. Il Ministero opera in particolare sulla fatturazione elettronica, progettata per documentare automaticamente le vendite; Si tratta di un progetto, non di una diffusione diffusa annunciato. Ha citato la riduzione delle procedure, l’estensione dei servizi e dei rendimenti elettronici, e la pulizia del registro delle imposte. In particolare, è destinato ad affrontare la presenza di imprese fittizie o inattive.

Il ministro ha anche fatto riferimento ad approcci più rapidi e semplici per i contribuenti che soddisfano i loro obblighi. Egli sperava che tale osservanza avrebbe prodotto un vantaggio concreto, piuttosto che rimanere un requisito amministrativo senza alcuna controparte visibile.

Il secondo si concentra sul monitoraggio più focalizzato. Jaber contrasta un approccio basato sul rischio ai controlli casuali. Descrive un lavoro di confronto tra rendimenti all’amministrazione fiscale e dati da dogana, registro fondiario e altre fonti.

Il costo dell’informale supera i ricavi persi

Yassine Jaber mette il recupero in un problema più ampio: il luogo di attività che rimangono al di fuori del sistema organizzato. Secondo lui, privano il Tesoro delle entrate, ma penalizzano anche coloro che lavorano lì. Ha ricordato in particolare la loro mancanza di protezione sociale.

Jaber riconosce che non tutte le istituzioni non registrate sono necessariamente soggette a un desiderio premeditato di frode. Alcuni ritengono che i vincoli di entrata nell’economia organizzata superino i benefici che potrebbero derivare da loro. La sua risposta è quella di rendere la registrazione più accessibile, aumentando il costo di tenerla fuori dal sistema.

Concorso più equo per le aziende che pagano

Jaber afferma che i contribuenti conformi sopportano un doppio fardello quando altri escono dal prelievo. Essi pagano le loro tasse, ma anche affrontare i concorrenti che possono vendere più a buon mercato perché non pagano gli stessi obblighi. Il recupero è quindi presentato come un problema di concorrenza, non solo di entrate pubbliche.

Il ministro aggiunge che ogni libro recuperato dai contribuenti inadempienti può evitare di chiedere di più da coloro che già pagano. Tuttavia, questo ragionamento non è un annuncio di una riduzione delle imposte.

Per sostenere il settore privato dichiarato, Jaber evidenzia tre condizioni: un mercato equo, una gestione rapida e chiara e un riconoscimento efficace della conformità. Ritiene che il sostegno alle imprese non debba essere limitato alle esenzioni. La semplificazione delle procedure e la lotta contro la concorrenza irregolare sono quindi centrali alla sua risposta.

Infine, desidera rafforzare il legame tra i contratti con lo Stato e la regolaritÃ fiscale. A questo proposito, un documento che attesta la buona situazione del contribuente deve diventare un vantaggio nella concorrenza per gli appalti pubblici.

Fonti

Ad Diyar, 2 novembre 2026, pagina 3.

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