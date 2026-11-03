Medicinali libanesi: i produttori chiedono IDAL

I produttori di droga libanesi chiedono IDAL per incentivi fiscali e supporto all’esportazione. Carole Abi Karam offre un ufficio specializzato e coaching per le certificazioni. Majed Mneimneh ha due aree di lavoro: il quadro legislativo e l’identificazione degli sbocchi stranieri. Gli scambi resi pubblici il 2 novembre 2026 non comportano, in questa fase, accordi annunciati o finanziamenti quantificati. Il ruolo dell’IDAL e i requisiti sanitari permettono di specificare cosa potrebbe seguire questa riunione.

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I produttori di droga libanesi chiedono incentivi fiscali e sostegno all’esportazione. Una delegazione guidata da Carole Abi Karam ha presentato queste richieste al presidente dell’IDAL, Majed Mneimneh. Il rapporto pubblicato il 2 novembre 2026 include un ufficio dedicato alle esportazioni farmaceutiche. Non sono stati annunciati nuovi accordi o finanziamenti.

Il commercio si concentra su due esigenze espresse dagli industriali: mantenere la competitività degli impianti e accedere a più mercati esteri. Il presidente del sindacato dei produttori mette in evidenza la continuità della fornitura di medicinali e occupazione. Richiede supporto da parte delle aziende, ma lavora anche sui testi che inquadrano le loro attività.

Majed Mneimneh mantenne queste due righe nella sua risposta. Il Presidente dell’Autorità per lo Sviluppo degli Investimenti in Libano distingue l’azione legislativa e regolamentare dalla ricerca di mercato. Ha detto che voleva sostenere il settore e attirare nuovi investimenti.

I farmaci libanesi cercano un supporto mirato

Carole Abi Karam chiede incentivi fiscali ed esenzioni. Ha anche richiesto assistenza nella preparazione delle fatture. L’unione presenta queste misure come mezzo per ridurre gli oneri che indeboliscono i produttori.

Il verbale non mostra queste accuse. Non identifica le tasse per cambiare, i costi di bilancio o il calendario parlamentare. Le domande costituiscono quindi un programma di discussione con l’autorità pubblica, senza una decisione fiscale già applicabile.

Per Majed Mneimneh, cambiamenti legislativi e normativi dovrebbero sostenere la continuità degli impianti e la loro capacità di investire. Ha sottolineato la stabilità del quadro in cui hanno lavorato. Questa risposta rimane una linea guida: nessun testo specifico o gruppo di lavoro formale è presentato nell’annuncio.

L’incontro riunisce anche membri del Consiglio di Amministrazione IDAL. Essa pone le richieste industriali nel campo del sostegno agli investimenti. Tuttavia, non fornisce un elenco di estensioni di fabbrica o nuove linee di produzione in attesa di accordo.

Ufficio di esportazione richiesto, mercati da identificare

La proposta più concreta riguarda la creazione di un ufficio per l’esportazione di medicinali. Il sindacato vuole anche aiutare ad ottenere le necessarie certificazioni e approvazioni internazionali. Il suo obiettivo è facilitare l’accesso dei prodotti ai mercati regionali e globali.

L’annuncio non specifica dove sarebbe installato questo ufficio, chi lo avrebbe finanziato o come i produttori potrebbero sollecitarlo. Né imposta la sua data di creazione. Il sindacato chiede la sua costituzione; IDAL non annuncia l’apertura di un servizio operativo.

Majed Mneimneh propone di identificare i mercati esteri accessibili ai prodotti libanesi. Collega questa selezione ai requisiti di qualità e alle approvazioni richieste in ogni destinazione. Questa proposta non accompagna nessun paese o obiettivo di vendita prioritario.

Questo approccio porta a una revisione dei prodotti e dei loro record, oltre la semplice promozione commerciale. Nel commercio farmaceutico, un certificato di prodotto documenta il suo status nel paese esportatore. Il modello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità copre un prodotto specifico, in quanto le formulazioni e i dosaggi possono differire.

Buone pratiche di produzione riguardano la produzione regolare di farmaci che soddisfano i requisiti di qualità. L’autorizzazione all’immissione in commercio è di competenza dell’autorità competente del mercato in questione. Pertanto, ottenere un certificato non deve essere presentato come accesso automatico a tutti i paesi.

IDAL supporta i progetti, senza essere il loro finanziatore

Il ruolo dell’organizzazione informa la portata delle discussioni. IDAL offre servizi agli investitori, informazioni specifiche per settore e supporto nel processo. Il suo quadro politico si basa in particolare sulla legge sugli investimenti n. 360.

Nella presentazione pubblica delle sue missioni, l’autorità afferma che non finanzia direttamente i progetti. Può fornire incentivi quando si qualificano. Essa distingue così l’accompagnamento e le prestazioni ammissibili dal capitale richiesto da un’impresa.

I servizi descritti da IDAL includono anche consulenza legale e fiscale e partner. Questi strumenti possono soddisfare alcune delle esigenze dei produttori. Essi non permettono di dedurre che un impianto riceverà un prestito, una sovvenzione o un’esenzione a seguito di questa riunione da solo.

La qualità rimane un presupposto per l’accesso ai mercati

In Libano, il Ministero della Salute pubblica una directory dei produttori locali e dei loro prodotti. Presenta varie attività, tra cui compresse, iniettabili e soluzioni ospedaliere. Questa diversità richiede di specificare i prodotti interessati quando un progetto di esportazione prende forma.

Anche il dibattito sulle norme farmaceutiche è in corso. Il 29 ottobre, il ministro della Salute Rakan Nassereddine ha presentato al presidente Joseph Aoun le riforme nella registrazione dei farmaci. Ha fatto riferimento a misure adottate con l’OMS per rafforzare il monitoraggio e la conformità.

Le richieste di IDAL riguardano gli investimenti e l’esportazione, mentre la valutazione della salute è la responsabilità delle autorità competenti. Il seguito concreto dell’incontro dipenderà ora da proposte identificate: quali testi da modificare, quali certificazioni da accompagnare e quali mercati mirare.

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