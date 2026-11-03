Mezzi: il voto continua, il Senato rimane aperto

Gli americani votano il 3 novembre per rinnovare il Congresso. I centri polling delle Hawaii si aprirono, mentre le battaglie del Senato rimangono indecise in diversi stati. Iowa, Kansas e Michigan presentano diversi problemi. Le classifiche di RealClearPolling non sono risultati e le chiamate dei politici rimangono messaggi di campagna. Gli osservatori federali sono annunciati nel Maine e altrove. In Libano, le prime tendenze principali sono previste durante la notte dopo la chiusura degli uffici.

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I midterms americani si svolgono questo martedì 3 novembre 2026, con il controllo del Congresso in gioco. Nelle Hawaii, i centri polling hanno iniziato la loro giornata alle 7 del mattino, ora locale, o 5 del mattino UTC. Alle 18:18 UTC, non c’è ancora alcun risultato per separare i candidati nelle principali battaglie del Senato. Le richieste di mobilitazione continuano, mentre le autorità elettorali organizzano un processo elettorale in base ad una maggiore supervisione federale e giudiziaria.

Per i lettori in Libano, la maggior parte dei risultati saranno giocati durante la notte. È ancora presto negli Stati Uniti: 1:18 a Washington e 8:18 a Honolulu al momento di questo articolo. Le prime tendenze non dovrebbero essere confuse con risultati completi, né gli annunci dei candidati con proiezioni elettorali stabilite.

Midterms: nove gare senate ancora indecise

La mappa principale di RealClearPolling ha consultato le nove gare del Senato come indeciso: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, South Carolina, Texas e Nebraska. Divide i rimanenti posti tra 47 sul lato democratico e 44 sul lato repubblicano. Queste categorie includono sedili che non sono rinnovati quest’anno. Non rappresentano le vittorie registrate martedì.

Questa scheda mostra anche un potenziale guadagno medio di cinque posti per i democratici. Si tratta di un’indicazione basata sulle medie di indagine, non un conteggio. Il panorama « incondizionato », che attribuisce ogni razza ad un campo, mostra 53 seggi democratici e 47 repubblicani. Entrambe le presentazioni non devono essere mescolate per annunciare una maggioranza acquisita.

Nebraska è tornato dalla categoria che si appoggia verso i repubblicani a quella delle gare indecise il 2 novembre. Questo emendamento precede quindi il voto di martedì. Riguarda il duello tra il senatore repubblicano Pete Ricketts e l’indipendente Dan Osborn. Una classifica elettorale non pregiudica il risultato o la scelta di un gruppo parlamentare di un candidato indipendente.

Iowa, Kansas e Michigan, tre diversi test

In Iowa, il repubblicano Ashley Hinson e il democratico Josh Turek stanno combattendo per il posto lasciato vacante da Joni Ernst. Nel Kansas, il senatore repubblicano Roger Marshall affronta Adam Hamilton. In Michigan, i democratici devono mantenere la sede del senatore uscente Gary Peters, che non si rappresenta. Il loro candidato Abdul El-Sayed si oppone al repubblicano Mike Rogers.

Queste situazioni mostrano perché un vantaggio nazionale nelle indagini non è sufficiente per stabilire la maggioranza futura. I democratici devono vincere i seggi repubblicani pur mantenendo i propri. Il successo in uno stato può essere compensato da sconfitta altrove. Nel Senato, i repubblicani possono mantenere il controllo con 50 seggi grazie alla voce decisiva del vicepresidente JD Vance in caso di uguaglianza. I democratici stanno puntando su 51 seggi.

La mobilitazione continua fino alla chiusura

I leader di entrambi i campi continuano a mostrare fiducia. Dopo aver votato a Brooklyn martedì, Chuck Schumer ha espresso la sua speranza che una nuova maggioranza democratica emergesse nel Senato, secondo Associated Press. Questa dichiarazione del leader democratico è una questione di mobilitazione politica, non un annuncio dei risultati.

Donald Trump ha posto la sua presidenza al centro della campagna. Martedì, durante la sua intervista a Fox & Friends, ha nuovamente mirato Abdul El-Sayed. Ha collegato la sua critica al candidato del Michigan al suo annuncio di una tappa dei pagamenti annuali degli Stati Uniti a Israele alla fine dell’anno. Questo annuncio diplomatico, già trattato separatamente, viene come il candidato democratico sfida il sostegno americano per Israele.

Nel Maine, annunciato osservatori federali

Il Ministero della Giustizia ha annunciato martedì circa 1.000 osservatori elettorali e monitor nei 50 stati. La sua lista comprende, a Maine, Lewiston, Portland e South Portland. Cita anche diverse città in Michigan, tra cui Detroit, così come contee in Iowa e Kansas. L’annuncio di un dispiegamento non dimostra una presenza in ogni stazione di polling.

Questo sistema rimane soggetto a norme locali e restrizioni giudiziarie. Il 2 novembre, il giudice Reggie Walton ha respinto una richiesta del NAACP per un’emergenza, imponendo al contempo il rispetto degli impegni federali: servizio civile, assenza di armi e distintivi visibili, nessuna interferenza con il voto. Il rapporto presentato martedì dal Dipartimento afferma che diversi agenti giurati sono stati rimossi dal pool volontario. Non costituisce una decisione giudiziaria che convalida il funzionamento della procedura.

Orari per seguire da Beirut

Nella maggior parte del Michigan, gli uffici si chiudono alle ore 20 locali, alle ore 3 mercoledì a Beirut. Nelle contee centrali, la chiusura avrà luogo un’ora dopo. Iowa chiuderà alle 4 di Beirut. In Kansas, il solito programma corrisponde a 3 ore a Beirut, con variazioni decise localmente.

Tali scadenze aprono il periodo delle prime dichiarazioni pubbliche. Non garantiscono l’identificazione immediata dei vincitori. Le schede rimanenti e i margini stretti possono prolungare l’attesa. Una proiezione dell’agenzia e la certificazione da parte delle autorità elettorali sono due fasi distinte.

Copertura: U.S. Capitol, 1997 fotografia d’archivio. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio; vestire Libnanews. Questa immagine non rappresenta il voto del 3 novembre 2026.

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