Esperti giudiziari: scadenza al 28 dicembre

Il Ministero della Giustizia libanese ha lanciato la campagna di rinnovo per esperti giurati, fiduciari di fallimento e supervisori dei concordati preventivi registrati per più di cinque anni. Le domande possono essere presentate al Ministero o alle agenzie LibanoPost fino al 28 dicembre 2026 incluso. Il file include la documentazione di supporto recente, la prova di registrazione e la documentazione della missione. Le ex domande ancora in sospeso devono essere riconfigurate secondo la procedura annunciata.

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In Libano, gli esperti giudiziari interessati al rinnovo della loro registrazione hanno fino a lunedì 28 dicembre 2026 incluso per presentare la loro domanda. La campagna del Dipartimento di Giustizia è iniziata il 28 ottobre. Si rivolge agli esperti giurati presso i tribunali, fiduciari in bancarotta e supervisori dei concordati preventivi che sono stati sul tavolo da più di cinque anni.

Esperti giudiziari: dove archiviare il file?

Il decreto n. 1398 del 23 ottobre 2026 prevede due modalità: il servizio esperto del Ministero della Giustizia o delle agenzie libanesiPost. Indica i tempi di deposito dalle 9 alle 13.00 e fino alle 12 di venerdì. Il dipartimento pubblica un modulo di rinnovo da utilizzare per preparare il file.

Il modulo chiede l’identità, la data di nascita, la specialità da rinnovare, governatorato e i dettagli di contatto del richiedente. I traduttori devono anche specificare le loro lingue di lavoro. La domanda riguarda una registrazione esistente: il parere non presenta questa campagna come un reclutamento di nuovi esperti.

I documenti richiesti

Il file deve includere la seguente documentazione di supporto:

Due fotografie di identità certificate e un estratto di record criminale datato meno di un mese.

Un certificato medico di meno di tre mesi attestante l’assenza di malattia o disabilità che impedisce l’esercizio di competenze.

Un’impresa personale che afferma che il richiedente non è né un funzionario né un dipendente di una pubblica amministrazione o istituzione.

Una copia della Gazzetta ufficiale che istituisce l’ingresso nella tabella.

Per l’ingegneria, la medicina, la contabilità, la topografia, la farmacia e i fiduciari di fallimento, un certificato di appartenenza dell’organismo professionale interessato, datato meno di un mese.

Le ultime tre relazioni presentate a un tribunale negli ultimi cinque anni, quando il richiedente ha ricevuto missioni di esperti.

Un registro delle giurisdizioni che hanno già affidato alla ricorrente compiti.

I traduttori sono tenuti a fornire una relazione dettagliata sul loro lavoro negli ultimi cinque anni con la documentazione di supporto. La comunicazione cita in particolare la registrazione dell’ufficio e i corrispondenti pagamenti fiscali. In assenza di una sede legale, ha richiesto una descrizione delle modalità e del luogo di esercizio.

Il candidato al rinnovo deve inoltre riferire eventuali riferimenti precedenti all’organo disciplinare degli esperti, con il numero di rinvii e le date. I documenti devono essere completi e validi al deposito. Essi devono essere inclusi in un file di cartone chiuso che porta il nome, specialità e governatorato.

Le applicazioni precedenti devono essere aggiornate

Le persone ancora in sospeso possono richiedere il ritiro dalla cancelleria del Consiglio Supremo della magistratura. L’avviso richiede un nuovo deposito sotto la procedura corrente, entro il limite di tempo annunciato, per queste applicazioni da considerare. Esso prevede la cancellazione di coloro che non sono rimessi in tempo. Il parere avverte inoltre che i dichiaranti interessati che non rinnovano la loro registrazione possono essere considerati non più nella tabella. Il termine rimane il 28 dicembre incluso.

Copertina: tribunale di Beirut, foto degli archivi bancari di Libnanews, fotografo e data di ripresa non specificata. Composizione editoriale assistita da IA. Immagine illustrazione, non correlato a 2026 file di rinnovo.

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