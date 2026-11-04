Mezzi: sei risultati nel Senato e tra governatori

Alle due UTC, AP ha assegnato sei voti in Colorado, New Mexico, Wyoming e New York. Tre senatori e tre governatori sono eletti o rieletti. Queste posizioni rimangono nel loro campo politico. Il conteggio continua e questi annunci non determinano la maggioranza nazionale in entrambe le camere.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Associated Press ha assegnato sei voti agli uffici del Senato e del Governatore il 3 novembre 2026, alle ore 21:00 ora orientale, il 4 novembre, alle 2 UTC e alle 4 di Beirut. Si occupano di Colorado, New Mexico, Wyoming e New York. Le sei posizioni rimangono nello stesso campo politico.

Tre sedili Senato

Colorado, il democraticoJohn Hickenlooper rielettodi fronte al repubblicano Mark Baisley. L’ex governatore ha ottenuto un secondo mandato nel Senato federale.

Nel Nuovo Messico, il democraticoBen Luján rielettoContro il repubblicano Larry E. Marker. Ha servito al Senato dalla sua prima elezione nel 2020.

Nel Wyoming, il repubblicanoHarriet Hageman vince le elezionicontro il democratico James Byrd. Succederà Cynthia Lummis, anch’essa repubblicana, che non si rappresentò.

Tre governatori eletti o rieletti

Colorado, il democraticoPhil Weiser batte il repubblicano Victor Marx. Il Procuratore Generale avrà successo democratico Jared Polis, che ha raggiunto il limite del numero di mandati autorizzati.

Nel Wyoming, il repubblicanoEric Barlow vince il democratico Kenneth Casner. Egli sostituirà il repubblicano Mark Gordon, anche impedito di cercare un nuovo termine.

A New York, il democraticoKathy Hochul rielettoil repubblicano Bruce A. Blakeman. Aveva assunto il posto nel 2021 e ha vinto un primo mandato completo nel 2022.

Risultati della gara, non a maggioranza nazionale

Questi annunci coprono sei elezioni specifiche. Essi non consentono una maggioranza nel Senato o nella Camera dei rappresentanti di concludere. I governatori non sono posti al Congresso.

Le responsabilità della PA si basano sulla sua analisi elettorale e non sostituiscono la certificazione ufficiale dei risultati. Il conteggio continua altrove; qui non viene presentato nessun totale nazionale finale.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews