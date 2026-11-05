Maxime Chaya: 19 novembre la sera va alle 18

Giovedì 19 novembre 2026 alle ore 18 invece delle ore 17.00 al MEA Training & Conference Center si terrà la serata di 20 anni e ancora in aumento con Maxime Chaya. Il Full Circles annuncia il patrocinio di Nawaf Salam e specifica che il ritardo dovrebbe consentire ai ministri di partecipare, senza confermare la loro presenza. Questo nuovo annuncio completa quello pubblicato da Libnanews il 2 novembre. La prima conferma con l’organizzazione rimane necessaria per accedere al sito.

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La serata di 20 anni e ancora in risalto dedicata a Maxime Chaya inizierà alle 18:00 invece di 5:00 il giovedì 19 novembre 2026. L’appuntamento rimane al MEA Training & Conference Center. I Full Circles, che trasmette l’annuncio, hanno anche riferito sul patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nawaf Salam.

Maxime Chaya: un nuovo programma da ricordare

In un messaggio firmato dal suo amministratore delegato, Myrna Abu Mrad el Khoury, l’agenzia riporta che Maxime Chaya ha visitato Nawaf Salam. Secondo questo messaggio, il Primo Ministro ha accettato di concedere il suo patrocinio all’evento e ha chiesto di spostare l’inizio di un’ora per consentire ai ministri di partecipare.

Tuttavia, il messaggio non conferma alcuna presenza ministeriale.

Libnanews aveva presentato l’incontro nella sua sezione Agenda il 2 novembre, con un inizio annunciato alle ore 17. I partecipanti devono ora tenere le 18:00, ora del Libano. La data e la posizione non cambiano.

Venti anni dopo Everest

La serata torna ai vent’anni dell’ascesa dell’Everest di Maxime Chaya, realizzata il 15 maggio 2006. L’invito iniziale ha annunciato la proiezione del documentario « Max Chaya Special », la presentazione e la firma del quarto e ultimo volume di « Max Max », dal titolo « Chomolungma: Top of the World » e dei progetti per la gioventù libanese.

Ha anche richiesto una conferma preventiva della presenza, con i nomi dei partecipanti da comunicare alla sicurezza aeroportuale. Il contatto dell’organizzazione rimane +961 3 3 393 353. Il nuovo messaggio riguarda il programma e la sponsorizzazione; non dettaglia altre modifiche al programma.

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