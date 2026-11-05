Nahariya: una sala di preghiera maronita vandalizzata

La sala di preghiera maronita dei Santi Pietro e Paolo di Nahariya fu vandalizzata il 1 novembre, giorno di Tutti i Santi. La gente fedele scoprì statue rotte e immagini religiose degradate in questi locali comunali. La polizia ha aperto un’indagine e ha esaminato tutte le piste. L’arcipezia maronita di Haifa esige giustizia e protezione, rifiutando l’odio. Il sito comprende famiglie del sud del Libano. L’identità degli autori e le loro motivazioni non sono stabilite dalle informazioni verificate il 5 novembre.

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La sala di preghiera maronita di San Pietro e Paolo di Naharyah, nel nord di Israele, fu vandalizzata domenica 1 novembre, giorno di Tutti i Santi. Le persone fedeli hanno scoperto statue rotte e immagini religiose degradate. La polizia ha aperto un’indagine. L’archeparchia maronita di Haifa chiede che i responsabili siano perseguitati e che il posto sia protetto.

Il danno è stato scoperto alla fine del pomeriggio, quando un membro della comunità è arrivato a prepararsi per una celebrazione. La sala occupa parte di un edificio comunale utilizzato per uffici e altre attività. Al suo arrivo, il sacerdote della comunità scoprì che gli oggetti religiosi erano stati spezzati e lasciati a terra.

Sala di preghiera maronita vandalizzata a Nahariya

L’Arcivescovo maronita Moussa El-Hage ha condannato una violazione del carattere sacro del luogo e della libertà di culto. In una dichiarazione resa pubblica dopo gli eventi, l’archeparchia chiede alle autorità di identificare gli autori, portarli alla giustizia e prevenire ulteriori deterioramenti.

I fedeli continueranno a riunirsi in questa stanza, dice. Combina la sua richiesta di giustizia con il rifiuto dell’odio: il perdono non significa rinunciare ai diritti della comunità. L’archeparchia chiede la protezione dei luoghi di culto di tutte le religioni.

La polizia controlla tutte le piste

La stazione di polizia di Nahariya ha aperto un’indagine dopo che è stato presentato un reclamo. In una risposta riportata dalla stampa israeliana il 2 novembre, la polizia ha indicato che erano in corso diversi passaggi investigativi e che tutti i cavi sono rimasti aperti.

Padre Yosef Yaakov, portavoce della comunità maronita in Israele, ha anche chiesto di aspettare i risultati. Lo considerava prematuro attribuire i fatti all’odio religioso. Come al 5 novembre, le informazioni verificate non stabiliscono l’identità degli autori o le loro motivazioni.

Sull’altare è stata trovata una scusa in inglese, secondo le testimonianze riportate nella stampa locale. Il comune, la polizia e il Ministero degli Affari Esteri israeliano hanno contattato la comunità e offerto il loro aiuto, ha detto il suo sacerdote.

Famiglie dal Sud del Libano

La sala comprende famiglie di ex membri dell’esercito del sud del Libano, una milizia alleata con Israele prima del ritiro israeliano dal sud del Libano nel 2000. Una parte dei suoi membri e dei loro parenti si stabilì in Israele. Questo percorso spiega la presenza di famiglie maronite libanesi a Nahariya, vicino al confine. Non fornisce informazioni sulle ragioni del vandalismo.

L’archeparchia greco-melkita cattolica di Haifa, Acre, Nazareth e tutta la Galilea hanno espresso anche la sua solidarietà in un comunicato del 1o novembre. Il suo Arcivescovo, Youssef Matta, ha chiesto un’indagine urgente e misure concrete per proteggere i luoghi di culto.

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