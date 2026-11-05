L’esplosione del porto di Beirut non è sepolta… Il sangue delle vittime non è un caso che può essere dimenticato da Gilbert Moujabber

In questo rostrum, il Dr. Gilbert Moujabber chiede la protezione dell’indagine sull’esplosione del porto di Beirut e sul diritto delle famiglie alla verità. Egli difende l’indipendenza giudiziaria, il rispetto delle prove e la presunzione dell’innocenza, mentre chiede la responsabilità di essere stabilito in conformità con il diritto libanese.

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Di Dr. Gilbert Moujabber

Niente è più doloroso che perdere una persona cara, se non è di avere, dopo questa perdita, di aspettare anni per una giustizia che è sconosciuta quando si tratta, una verità il cui ritardo non è compreso e le risposte sempre sospese tra i meandri della politica, le relazioni di potere e le complessità giudiziarie.

Il 4 agosto non fu solo il porto di Beirut ad esplodere: fu anche la fiducia dei libanesi nel loro stato. Il mondo ha scoperto la tragedia di un paese i cui abitanti sono stati esposti a una catastrofe che la responsabilità, la vigilanza e il controllo avrebbero dovuto impedire. Le vite sono state rovinate, le case distrutte, le famiglie rotte. E le domande rimangono, più forti di qualsiasi discorso politico destinato a farli tacere.

Oggi, mentre l’indagine torna in prima linea, le udienze continuano e le responsabilità vengono esaminate, c’è una rinnovata speranza per le famiglie che non rivendicano alcun privilegio. Non pretendono che la verità sia sostituita da un risarcimento, né cercano vendetta. Essi chiedono un diritto fondamentale in uno Stato che rispetta i suoi cittadini: come i loro cari sono morti, che si assume responsabilità e perché questo disastro non è stato evitato.

L’audizione degli ufficiali in pensione e l’esame di altre persone nel quadro giudiziario ricordano che le responsabilità non possono essere ridotte ad una funzione, ad un rango o ad una istituzione. Essi devono essere basati su fatti e prove, non titoli, funzioni o calcoli politici. Il dolore delle famiglie non ha privilegi morali; tuttavia, le immunità legali e le procedure costituzionali devono essere rispettate e applicate.

Per quanto riguarda il giudice Tarek Bitar, oggi il nostro dovere è quello di difendere il suo diritto di condurre la sua missione in modo indipendente, libero da intimidazioni, interferenze e politicizzazione. Non siamo giudici e non dobbiamo prendere decisioni invece della giustizia. Non abbiamo il diritto di imporre nomi o conclusioni a lui. Ma, come cittadini, abbiamo il diritto di chiedere che l’indagine non sia ostacolata e che il tempo non diventi uno strumento per esaurire le famiglie fino a che non siano deviati dalla loro ricerca di giustizia.

Il rispetto del giudice Bitar non significa commettere un uomo infallibilità. Ciò significa proteggere l’istituzione giudiziaria, lasciare parlare le prove, garantire a tutti coloro che hanno coinvolto il diritto di difendersi, vittime del diritto di ottenere giustizia e alle famiglie il diritto di accedere alla verità.

A coloro che pensano che gli anni saranno sufficienti per chiudere questa ferita, ricordiamo che ci sono madri che non hanno più dei loro figli che fotografie, padri morti in attesa di una risposta e bambini che sono cresciuti con la memoria del giorno in cui hanno perso i loro genitori. Queste famiglie non hanno il lusso di dimenticare. Lo Stato non può chiedere loro di rimanere in silenzio o di accogliere l’ignoto.

La decisione di incriminazione prevista, quando fatta in conformità con le norme di legge, non sarà la fine della strada. Si aprirà una nuova fase, portando a un giusto processo e giudizi basati su prove, senza distinzione tra cittadini responsabili e comuni, tra individui influenti e semplici.

Il Libano non ha bisogno di nuove conferenze o discorsi che celebrano la sovranità e la giustizia. Ha bisogno di uno stato che dimostra che la vita umana non è una cosa trascurabile, che le funzioni ufficiali non tengono nessuno responsabile e che il sangue di persone innocenti non è una valuta di scambio o una questione che può essere retrocessa all’oblio.

Non chiedo la condanna di nessuno fino a quando la corte non pronuncia, né accetto l’assoluzione di nessuno prima che lei abbia detto la sua parola. Chiedo semplicemente che la verità vada alla fine, che la legge segua il suo corso e che le famiglie delle vittime possano sentire che il loro paese non li ha abbandonati.

In Libano, la giustizia può ritardare e inciampare sotto il peso degli interessi, ma non deve morire. Il porto non è solo il luogo di un’esplosione: è la ferita di un paese e una responsabilità a carico dello stato, della giustizia e di tutti i libanesi convinti che l’essere umano vale più del potere e che, nella coscienza del popolo, la legge non cancella nel tempo.

Non dimenticheremo le vittime. Non abbandoneremo le loro famiglie. Non comprometteremo la verità.

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Dr. Gilbert Moujabber

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