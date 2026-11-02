Massacro di Houla: preservare la memoria del 1948

Il comune di Houla chiede di documentare il massacro del 31 ottobre 1948 e di trasmettere la memoria delle vittime. Per il suo 78o anniversario, il suo comunicato ricorda un record di 90 civili disarmati uccisi. In questo villaggio nel sud del Libano colpito da distruzione e spostamento, si rivolge alle istituzioni nazionali, legali e umanitarie. La richiesta riguarda la conservazione dei fatti, la loro trasmissione alle generazioni successive e il luogo di questa memoria in fora nazionale e internazionale.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il comune di Houla chiede di documentare il massacro del 1948 e mantenere la sua memoria in fora nazionale e internazionale. In una dichiarazione presa da Al Akhbar il 2 novembre 2026, ha ricordato la morte di 90 civili disarmati. Questa recensione è quella del testo comunale, pubblicato due giorni prima per il 78 ° anniversario della strage del 31 ottobre 1948.

La commemorazione viene in un momento in cui la località del Sud sta vivendo ulteriore distruzione e lo spostamento dei suoi abitanti. Il comune collega queste prove alla memoria trasmessa per diverse generazioni. Presenta la conservazione di questa storia come diritto delle vittime e dei loro discendenti.

Un appello alle istituzioni nazionali e umanitarie

Secondo Al Akhbar, il comune chiede alle istituzioni nazionali, legali e umanitarie di documentare il massacro di Hula. Ha anche voluto preservare le tracce di altri crimini subiti dagli abitanti. Il suo appello mira a mantenere questi fatti presenti in forum nazionali e internazionali, in nome della memoria, della verità e della giustizia.

Il comunicato stampa descrive una ferita profonda nella storia del comune. Ricorda che la storia del massacro è stata trasmessa da una generazione all’altra. Rifiuta che il passare del tempo cancella le vittime o riduce il loro destino a un evento chiuso.

La memoria del villaggio in mezzo alla distruzione

Il testo comunale preso da Al Akhbar porta l’anniversario degli attacchi attuali alla vita di Hula. Cita la morte, lo spostamento e la distruzione di case, istituzioni, strutture e mezzi di sussistenza. Questi elementi sono presentati nel comunicato stampa come una successione di prove che interessano il villaggio e i suoi abitanti.

La trasmissione della memoria rimane legata, in questo conto, all’attaccamento al territorio. Il comune sostiene che i tentativi di cancellare la storia non possono tagliare gli abitanti dalle loro radici. Esprime anche la speranza per il loro ritorno e rende omaggio alle vittime, chiamando le famiglie alla pazienza e alla tenacia.

La commemorazione dà così luogo a una specifica richiesta: conservare i fatti, renderli accessibili alle generazioni successive e portare la memoria delle vittime al di là del comune. Il comunicato comunale è il punto di partenza, in un villaggio i cui abitanti affrontano ancora le conseguenze della distruzione e dello spostamento.

Fonti

Al Akhbar, 2 novembre 2026, pagina 16, dichiarazione del comune di Hula.

Credito di copertura

Veduta del villaggio di Houla, Libano, 5 agosto 2018. Archivio di foto, prima della distruzione di cui all’articolo; Non rappresenta il massacro del 1948. Foto: Süüütlaç / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.Fonte della fotografia.CC BY-SA 4.0. Fotografia ridimensionata senza ritaglio; banner editoriali aggiunti dall’immagine.

Composizione di copertura distribuita sotto CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews