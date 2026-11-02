Bombe: Zein riporta 7.000 ettari bruciati

Tamara Zein stima che i bombardamenti israeliani hanno bruciato circa 7.000 ettari in cinque mesi del 2026. Il Ministro distingue questo equilibrio dagli incendi causati da cause naturali, secondo lei. Durante il suo tour ad Akkar, ha inaugurato una sala operativa a Baino, consegnato attrezzature e firmato tre protocolli comunali. La prevenzione, la formazione dei primi rispondenti e la struttura di allarme precoce questo programma, che intende espandersi a lungo termine.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

I bombardamenti israeliani bruciarono circa 7.000 ettari in cinque mesi del 2026, secondo Tamara Zein. Il Ministro dell’Ambiente ha presentato questa recensione lunedì 2 novembre durante un tour nell’Akkar. Ha fornito attrezzature antincendio e ha aperto una sala operativa a Baino.

Un rapporto di bombardamenti distinti da altri incendi

Il Ministro distingueva i danni causati dai bombardamenti degli incendi che attribuiva alle cause naturali. Quest’ultimo cadde bruscamente nel 2025 e nel 2026, dice. Al contrario, i 7.000 ettari colpiti in cinque mesi supererebbero le zone bruciate da cause naturali in cinque anni.

Questa cifra è una stima presentata da Tamara Zein. Il rapporto non specifica i cinque mesi coinvolti o il metodo di calcolo. Né fornisce distribuzione geografica. Il bilancio non dovrebbe quindi essere attribuito esclusivamente ad Akkar, dove il ministro ha parlato.

Tre accordi per rafforzare la prevenzione in Akkar

Il tour ha segnato anche un passo concreto nel rafforzamento delle risorse locali. Il Ministro ha firmato tre protocolli con l’unione dei comuni di Joumeh e dei comuni di Kobayat e Andaket. Queste comunità hanno ricevuto materiali per la prevenzione e il primo intervento.

A Baino, la nuova sala operativa dovrebbe facilitare il coordinamento, il flusso di informazioni e l’avvertimento anticipato. L’attrezzatura accompagna la formazione di squadre di primi rispondenti e la preparazione di piani di gestione forestale.

Queste misure fanno parte del progetto di prevenzione degli incendi boschivi in Libano. La Global Environment Facility la finanzia attraverso la Banca Mondiale. Copre settori del Chouf, Akkar e del Nord.

Secondo Tamara Zein, la scelta delle aree si basa sui dati annuali di incendio e sulla valutazione dei rischi. Il ministro desidera estendere il progetto e estenderlo a territori che non hanno ancora beneficiato.

Fotografia di copertina: Cèdres du Barouk, Réserve du Chouf: fotografia d’archivio della banca Libnanews (file dicembre 2018). Illustrazione delle foreste libanesi, non legata alle aree bruciate annunciate da Tamara Zein o il suo tour nell’Akkar. Fonte: Libnanews bank.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews