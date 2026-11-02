Congresso americano: Quali contro-Potenti contro Trump?

Gli intermedi del 3 novembre determineranno i mezzi del Congresso degli Stati Uniti contro Donald Trump. Una maggioranza democratica del Parlamento potrebbe rafforzare le indagini e bloccare le leggi. Nel Senato, influenzerebbe anche gli appuntamenti. Ma il veto presidenziale e le soglie di voto limiterebbero la sua azione. Un’alternanza non cesserebbe automaticamente la presidenza. I nuovi funzionari eletti avrebbero preso la carica il 3 gennaio 2027, non il giorno dopo le elezioni americane.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Congresso degli Stati Uniti sarà al centro delle elezioni a medio termine il 3 novembre 2026. Una maggioranza democratica in una sola camera potrebbe rallentare Donald Trump e aprire nuove indagini. Ma non poteva governare da solo né terminare automaticamente la sua presidenza.

A Washington, il voto di martedì determinerà molto più del colore politico del Campidoglio. Egli metterà in evidenza i mezzi parlamentari che Donald Trump avrà negli ultimi due anni del suo mandato. Il 2 novembre, non c’è ancora alcun risultato tra continuità repubblicana e governo diviso.

I votanti rinnovano i 435 posti nella Camera dei Rappresentanti, i cui termini durano due anni. Nel Senato, solo una parte dei posti sono in gioco. La camera superiore ha attualmente 53 repubblicani, 45 democratici e due indipendenti. Questi ultimi siedono con i Democratici per l’organizzazione del lavoro.

Congresso degli Stati Uniti non elegge un nuovo presidente

I medi non sono una nuova elezione presidenziale. Una sconfitta del partito dominante non avrebbe quindi portato il governo, a differenza di alcuni regimi parlamentari. Donald Trump avrebbe mantenuto le sue funzioni esecutive e prerogative.

Tuttavia, il cambiamento potrebbe essere profondo. L’Assemblea e il Senato devono adottare lo stesso testo per trasmetterlo al Presidente. La maggioranza dell’opposizione in un’unica assemblea potrebbe impedire l’adozione di una riforma che essa respinge. Sarebbe un potere di blocco, non un mandato di imporre il suo programma da solo.

Se i repubblicani avessero mantenuto entrambe le camere, Trump avrebbe mantenuto partner istituzionali per i suoi progetti. Ciò non toglierebbe i disaccordi tra i funzionari eletti del suo partito né le regole di procedura. Il numero dei posti sarebbe quindi pari all’etichetta del vincitore.

Nel Parlamento, indagare e negoziare gli stanziamenti

Un’alternanza cambierebbe prima la direzione delle commissioni e le loro priorità. Una maggioranza democratica potrebbe tenere udienze ed esaminare ulteriormente le decisioni dell’amministrazione. Le commissioni hanno, nella loro competenza, i mezzi per richiedere documenti e testimoni obbligatori.

Tuttavia, questi poteri non garantiscono l’accesso immediato a tutte le informazioni. L’esecutivo può obiettare, in particolare al privilegio esecutivo. Le controversie sui documenti o sulla testimonianza possono comportare controversie. Il controllo parlamentare può quindi produrre rivelazioni senza portare rapidamente ad una sanzione.

Gli stanziamenti federali sono un’altra leva. Il Congresso autorizza la spesa per legge. Una camera controllata dall’opposizione potrebbe rivendicare cambiamenti o condizioni nei negoziati di bilancio. Ma un compromesso sarebbe rimasto necessario con l’altra assemblea e la Casa Bianca. La negazione degli stanziamenti non significa avere il bilancio da solo.

Nel Senato, il blocco degli appuntamenti

La camera superiore interviene nella conferma di giudici federali, ambasciatori e molti funzionari amministrativi. Una maggioranza democratica potrebbe rifiutare alcuni candidati o rallentare il loro esame. Tuttavia, non avrebbe scelto le sostituzioni: l’iniziativa degli appuntamenti era la responsabilità del Presidente.

Questa è una grande differenza tra le due elezioni. Una vittoria democratica limitata nel Parlamento rafforzerebbe le indagini e il blocco legislativo. Non trasferirebbe a questa Assemblea l’autorità per confermare gli appuntamenti. Se le due camere dovessero girare, i democratici avrebbero riunito queste leve, senza riprendere i poteri presidenziali.

Nel Senato, una maggioranza stretta non è sempre sufficiente per avanzare una legge. La chiusura del dibattito richiede solitamente tre quinti dei senatori in carica, o 60 voti quando i 100 posti sono pieni. Alcune procedure di bilancio sfuggono a questo ostacolo. Le nomine seguono anche regole separate.

Il veto rimarrà nelle mani di Trump

Anche se votato da entrambe le camere, un testo potrebbe essere eseguito nel veto presidenziale. Per evitare questo, ogni partito dovrebbe avere due terzi dei voti espressi, con il quorum richiesto. Un’alternanza semplice del Parlamento non sarebbe quindi sufficiente per invertire le scelte della Casa Bianca.

La rimozione è una questione di un’altra procedura, che è anche esigente. La Camera può incaricare un Presidente. Il Senato poi giudica questa carica e può passare solo una condanna con due terzi dei senatori presenti. Una vittoria elettorale dell’opposizione non incontrerebbe automaticamente queste condizioni.

Infine, i nuovi mandati inizieranno il 3 gennaio 2027. I rappresentanti eletti in uscita manterranno le loro responsabilità tra l’elezione e questa scadenza. I risultati del 3 novembre determineranno quindi il prossimo equilibrio di potere, senza cambiare la composizione del Congresso il giorno successivo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews