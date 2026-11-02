Netanyahu senza la maggioranza: opzioni e ostacoli

Netanyahu mantenne il primo partito del Knesset, ma il suo blocco di 53 posti rimase otto eletto a maggioranza. Un parente evoca un’unione con Eisenkot, senza un accordo annunciato. Lunedì 2 novembre Liberman ha detto che il suo partito avrebbe raccomandato Eisenkot, secondo la stampa israeliana. Questa scelta non è ancora una coalizione. Tra la ricerca di partner e la conservazione temporanea delle funzioni, le opzioni rimangono vincolate prima delle consultazioni presidenziali per iniziare il 4 novembre.

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Benjamin Netanyahu mantenne il primo partito del Knesset, ma non una maggioranza per rinnovare il suo governo. Dopo l’elezione il 27 ottobre, il suo blocco aveva 53 posti su 120. Domenica 1 novembre, un caro amico del Primo Ministro ha chiesto un governo di unione con Gadi Eisenkot. Nessun accordo conferma questa possibilità il 2 novembre.

Il Likud riceve 27 deputati. I suoi partner completano un set che rimane otto posti a maggioranza assoluta. Per trasformare questo risultato in un nuovo governo, Netanyahu deve quindi ottenere supporto al di fuori del suo campo o raggiungere un accordo più ampio.

Netanyahu e l’ipotesi di un governo di unione

Benny Biton, sindaco di Dimona e vicino al Primo Ministro, ha detto domenica che Netanyahu voleva un sindacato. Ha parlato di garanzie che potrebbero essere fornite dal presidente Isaac Herzog e dal presidente americano Donald Trump a Eisenkot.

Questa affermazione descrive la posizione di un alleato Netanyahu. Non è né un impegno formale dei due presidenti né l’annuncio di una negoziazione di successo. La cautela è richiesta anche su una possibile rotazione a capo del governo: non sono stati resi pubblici accordi approvati.

Un riavvicinamento con Eisenkot incontrerebbe una grande difficoltà politica. Il leader di Yashar ha fatto la sostituzione di Netanyahu un obiettivo centrale. Prima dell’elezione, lo aveva escluso dal governo sotto la sua autorità, anche in una formula di rotazione. Un’unione richiederebbe quindi un cambiamento esplicito di posizione o un accordo ancora sconosciuto.

Otto posti mancanti, ma nessun partner acquisito

Il secondo percorso è quello di attirare l’allenamento dall’altra parte. Tuttavia, l’aggiunta di posti non è sufficiente per dimostrare la fattibilità di un’alleanza. Ogni partito ha i propri impegni, priorità e relazioni con il primo ministro uscente.

Dopo la domenica di Bennett, Liberman ha annunciato lunedì 2 novembre, che il suo partito avrebbe raccomandato Eisenkot, secondo il Jerusalem Post. Queste posizioni indirizzano le loro formazioni verso un’alternativa a Netanyahu, senza stabilire una coalizione. Liberman sostiene anche la candidatura di Lapid per la presidenza di Knesset; Non è ancora stata presa nessuna votazione.

Rasam ha otto posti, esattamente il numero che manca nel blocco in uscita per raggiungere 61. Questa coincidenza aritmetica non disegna una coalizione in preparazione. I partner di estrema destra di Netanyahu hanno respinto la cooperazione con il partito Abbas Mansour. Un’alleanza che lascerebbe alleati esistenti cambierebbe immediatamente il calcolo.

Rimanere in ufficio non equivale ad essere rinnovato

Netanyahu ha un’altra realtà istituzionale: il suo governo rimane in vigore durante la formazione del prossimo. Non deve partire immediatamente perché il suo campo non ha ottenuto una maggioranza assoluta.

Questa continuità non gli dà una nuova maggioranza nel Knesset. Essa distingue la conservazione provvisoria dell’esecutivo dall’inaugurazione di un governo dopo le elezioni. Il risultato può quindi estendere la sua presenza al potere senza risolvere la sua mancanza di sostegno parlamentare.

Le consultazioni presidenziali inizieranno il 4 novembre. Il candidato a formare un governo avrà 28 giorni, con una possibile estensione di 14 giorni. Se il primo tentativo fallisce, la procedura prevede ulteriori possibilità prima di un ritorno alla scheda elettorale.

Una nuova elezione rimane quindi uno scenario, non una decisione presa. Il nuovo Knesset deve sedersi dal 10 novembre, anche senza una coalizione. Le prossime raccomandazioni formali dei partiti determineranno chi avrà la prima opportunità di trasformare l’elezione in un governo.

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