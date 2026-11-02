Tampa: Il Libano rifiuta l’ONG di monitorare la tregua

I negoziati Tampa sono in corso sul meccanismo di monitoraggio della tregua e della zona pilota. Secondo Nidaa al-Watan, Israele propose una ONG al posto delle forze dei paesi europei o africani. Beirut rifiutò la formula a nome della sua sovranità, mentre la delegazione israeliana respinse i paesi suggeriti dal Libano. Il nome dell’organizzazione, il suo mandato e i dettagli del controllo previsto non sono specificati nelle informazioni riportate.

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Il Libano ha rigettato una proposta israeliana che affida ad un’organizzazione non governativa il monitoraggio delle aree di tregua e pilota. Secondo le informazioni pubblicate lunedì 2 novembre da Nidaa al-Watan, questa proposta è stata discussa durante gli ultimi negoziati Tampa. Beirut vede questo come una violazione della sua sovranità.

Il disaccordo riguarda l’identità e la natura degli attori responsabili del monitoraggio sul terreno. La proposta israeliana sostituirà una ONG con forze provenienti da paesi europei o africani. Le relazioni quotidiane che la delegazione israeliana ha rifiutato i paesi proposti dalla parte libanese.

Negoziati Tampa: la scelta di una ONG contestata

Le riserve libanesi non riguardano soltanto l’elenco degli Stati che possono partecipare. Essi riguardano il principio stesso della supervisione da parte di un’organizzazione non governativa. Secondo Nidaa al-Watan, Beirut considera questa formula un precedente senza precedenti e incompatibile con la sua sovranità.

Le informazioni riportate non danno il nome della ONG proposta. Non dettagliano il suo mandato, i suoi mezzi o le modalità del suo intervento. Essi non precisano ulteriormente quali paesi europei o africani sono stati proposti e poi respinti. In questa fase non è quindi possibile valutare le modalità operative discusse.

Un blocco legato anche al calendario israeliano

I negoziati tra Libano e Israele rimangono in piedi, secondo lo stesso giornale. Esso collega questa attesa con la chiarificazione del paesaggio politico israeliano dopo le elezioni. La controversia sul meccanismo di vigilanza aggiunge così all’incertezza politica sulla continuazione delle discussioni.

Queste informazioni descrivono le posizioni assegnate alle due delegazioni; esse non costituiscono il testo di un accordo o di una relazione ufficiale congiunta. Negli elementi disponibili non viene annunciato alcun compromesso sul monitoraggio della tregua e delle zone pilota. La scelta degli attori responsabili di questa missione rimane una questione di disaccordo.

Linea di credito

La linea blu di Ras Naqoura, una fotografia d’archivio. Illustrazione geografica delle questioni di monitoraggio della tregua; non sono rappresentati incontri Tampa o ONG specifiche. Foto: Francois el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati. Libnanews composizione grafica, foto intera semplicemente ridimensionata.Fonte di foto Libnanews.

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