Parlare con Hezbollah senza parlargli: la nuova equazione americana in Libano

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Una sentenza pronunciata l’8 settembre dall’ambasciatore americano a Beirut, Michel Issa, fa luce sul metodo che Washington potrebbe preferire di fronte al caso più difficile del Libano. Gli Stati Uniti sarebbero disposti a negoziare con Hezbollah, ma attraverso lo stato libanese. L’ombra è notevole. Non significa l’apertura annunciata di un dialogo diretto con il partito o il suo riconoscimento come interlocutore diplomatico autonomo. Piuttosto, suggerisce che Washington ora distingua due questioni: il suo rifiuto di bypassare le istituzioni libanesi e la necessità pratica di affrontare un problema politico e militare in cui Hezbollah rimane indispensabile.

Questa formula viene in un momento in cui i negoziati sul Sud si rivolgono specificamente al problema delle armi. Il governo di Nawaf Salam sostiene di voler ripristinare il monopolio statale sulla sicurezza e la decisione sulla guerra e la pace. Hezbollah rifiuta di permettere il disarmo come prerequisito per un ritiro israeliano. Israele richiede garanzie prima di ridurre ulteriormente la sua presenza. Gli Stati Uniti non vogliono una nuova guerra aperta in Libano, né vogliono spingere Israele verso un ritiro che ritengono insufficientemente garantito. Il canale statale permetterebbe, in questa equazione, di parlare di Hezbollah senza assegnargli la propria diplomazia e di negoziare le condizioni per un accordo senza consecrare l’esistenza di due autorità libanesi parallele.

Una frase che cambia la domanda senza risolvere il problema

La portata della dichiarazione è la prima nella scelta delle parole. Dire che Washington può negoziare con Hezbollah « attraverso lo stato libanese » è riconoscere che una soluzione probabilmente non può essere costruita ignorando il partito. Ma questo significa contemporaneamente che l’interlocutore ufficiale degli Stati Uniti deve rimanere Beirut. Hezbollah diventa così uno degli oggetti e degli attori dei negoziati interni, mentre lo stato rimane il canale esterno.

Questa distinzione risponde ad un’antica difficoltà della politica libanese. Quando i poteri stranieri si occupano direttamente di organizzazioni politiche o militari, possono ottenere un risultato di una volta mentre indeboliscono l’istituzione che sostengono di sostenere. Nel caso di Hezbollah, il problema sarebbe ancora più acuto: aprire un canale diplomatico autonomo con il partito significa infatti riconoscere che un’organizzazione armata ha una capacità di negoziazione distinta su questioni di sovranità nazionale. Washington cercherà quindi di evitare questo paradosso rendendo lo stato l’intermediario obbligatorio.

La formula permette anche agli americani di mantenere una linea politica ferma senza condannarsi all’immobilismo. Rifiutare il contatto diretto non impedisce allo Stato libanese di trasmettere una proposta, raccogliere una risposta, e poi tornare ai mediatori. Il meccanismo può essere ingombrante, ma conserva una gerarchia: il governo negozia al di fuori; il dialogo governativo all’interno delle forze interessate; La risposta libanese deve quindi essere formulata come posizione di Stato.

La difficoltà, naturalmente, è se questa architettura può funzionare quando il disaccordo non è su un’applicazione dettagliata, ma sulla definizione stessa del ruolo di Hezbollah.

Hezbollah rifiuta di iniziare con le armi

Naim Kassem ha riaffermato questa linea con grande chiarezza durante la commemorazione del secondo anniversario della morte di Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine. Il segretario generale di Hezbollah ha detto che era pronto per il dialogo e la discussione, ma ha rifiutato di porre la domanda secondo la sequenza difesa dai suoi avversari. Per lui, dobbiamo prima ottenere il ritiro israeliano, permettere il ritorno degli abitanti del Sud e affrontare le conseguenze della guerra. La discussione interna sulla difesa e le armi sarebbe poi venuta.

Il partito sfida anche i negoziati diretti con Israele e chiede un blocco a favore di un ritorno alle discussioni indirette. Essa accusa le autorità di aver concesso troppo rapidamente elementi essenziali nel quadro negoziato e ritiene che lo Stato abbia rinunciato alla pressione prima di ottenere garanzie sufficienti. Questa critica è diretta alla strategia di Nawaf Salam, che si concentra sul percorso diplomatico e mira a includere il ritiro israeliano, il dispiegamento militare e il controllo territoriale in un meccanismo negoziato.

La differenza è quindi più profonda di un disaccordo sul calendario. Per il governo, il rafforzamento dello stato deve portare a un sostegno e a garanzie più internazionali. Per Hezbollah, abbandonare i suoi beni militari prima che queste garanzie abbiano prodotto risultati sarebbe tanto privarsi della leva principale che ritiene ancora di avere. Il partito vuole trasformare il dibattito da « quando rinunciare alle armi? » in « che strategia di difesa dopo il ritiro israeliano? ».

Il canale proposto da Washington non rimuove questa contraddizione. Crea solo un modo per trattarlo.

Washington non vuole scegliere tra guerra e status quo

La posizione americana stessa sembra essersi evoluta sotto la pressione degli eventi. Dopo diversi mesi di negoziati, Washington sta affrontando un’equazione scomoda. Una nuova guerra israeliana su larga scala in Libano pone significativi rischi regionali. Ma la pressione americana su Israele per garantire un rapido ritiro è anche difficile da difendere se le aree evacuate devono, da un punto di vista israeliano, consentire Hezbollah di ricostruire le sue capacità.

Tra queste due opzioni, l’amministrazione statunitense sembra favorire una forma di gestione controllata del blocco. I negoziati non sono abbandonati, ma il loro ritmo sta rallentando. Continuano le discussioni militari. Sono discussi scenari territoriali più limitati. L’esercito libanese rimane al centro delle soluzioni proposte. Allo stesso tempo, Washington si aspetta che le autorità libanesi dimostrino la loro capacità di trasformare i loro impegni politici in un controllo efficace del terreno.

Questa strategia spiega il valore del dialogo indiretto con Hezbollah attraverso lo stato. Se Washington rifiuta di parlare con il partito e chiede semplicemente il disarmo di Beirut, il governo libanese si trova solo in un confronto interno potenzialmente importante. Se gli Stati Uniti si occupano direttamente di Hezbollah, indebolisce la dottrina della sovranità che difendono. Il passaggio attraverso lo Stato offre una terza possibilità: circolare proposte senza cambiare formalmente la natura degli interlocutori.

Questo metodo può sembrare puramente procedurale. È in realtà politica. Obbliga Hezbollah, se vuole influenzare i negoziati, farlo attraverso le istituzioni libanesi piuttosto che in parallelo con loro.

Il governo diventa mediatore nel proprio paese

Tuttavia, questa architettura pone Nawaf Salam in una posizione delicata. Il Primo Ministro non è un mediatore neutrale tra Washington e Hezbollah. Il suo governo aveva una propria dottrina: una decisione militare concentrata nelle mani dello Stato, un rafforzamento dell’esercito e un accordo diplomatico del conflitto con Israele. È proprio alcune di queste linee guida che Hizbullah sfida.

Beirut dovrebbe quindi svolgere tre ruoli contemporaneamente. Il governo negozierebbe con gli Stati Uniti e i mediatori internazionali, discutere con Hezbollah dentro e cercare infine di trasformare il risultato di questi due scambi in una posizione nazionale. La difficoltà non è solo la trasmissione dei messaggi. Si trova nella legittimità della risposta finale.

Se Hezbollah rifiuta una proposta americana, il governo dovrebbe considerarla respinta dal Libano? Se l’esecutivo accetta un accordo che il partito rifiuta, può davvero applicarlo a terra? Al contrario, quanto può lo Stato integrare le richieste di Hezbollah senza dare al partito il diritto di veto su una trattativa condotta ufficialmente per conto della Repubblica?

Il problema del canale indiretto appare qui in tutta la sua complessità. Rafforza formalmente lo stato, ma può anche rivelare la sua dipendenza da un accordo con un attore armato che mantiene una capacità autonoma. Essa dipenderà quindi da come viene organizzato il dialogo interno.

La questione centrale non è più solo il disarmo

Uno degli effetti più interessanti di questo approccio sarebbe quello di spostare gradualmente il vocabolario della negoziazione. Il termine « disarmamento » concentra immediatamente tutta la resistenza. Egli suggerisce un’operazione unilaterale e definitiva, con un vincitore e un perdente. Il dibattito può diventare diverso se è suddiviso in funzioni concrete: chi controlla tale zona? Chi ha il diritto di schierare uomini armati? Chi sta guardando i confini? Chi decide una risposta? Cosa succede alle installazioni militari? Quali garanzie accompagnano il ritiro israeliano?

Questa decomposizione non affronta il problema delle armi, ma può affrontare alcune delle sue conseguenze prima di raggiungere il nucleo del problema. Questa è proprio la logica degli scenari territoriali studiati per il Sud. In una data zona, Israele si ritira, l’esercito libanese schiera e un meccanismo di controllo che le condizioni concordate sono soddisfatte. Se il dispositivo funziona, può essere esteso.

Hezbollah avrebbe dovuto affrontare una scelta diversa. Non gli sarebbe più chiesto di accettare il suo disarmo in modo astratto. Dovrebbe decidere se permette all’esercito di diventare l’unica forza organizzata in aree gradualmente evacuate da Israele. La differenza può sembrare sottile, ma trasforma un dibattito ideologico in una serie di decisioni operative.

Un altro vantaggio per Washington è che misura azioni. Una dichiarazione politica sulla sovranità può essere interpretata in diversi modi. Un’area consegnata all’esercito, controllata per diversi mesi e libera dal trasferimento militare da Hezbollah, è un risultato osservabile.

Il precedente di Ali al-Taher mostra i limiti della formula

Tuttavia, le discussioni intorno all’area Ali al-Taher illustrano perché questo metodo rimane estremamente difficile. Ci sono proposte per renderlo una nuova zona sperimentale, dopo un ritiro israeliano e una distribuzione dell’esercito libanese. Beirut vuole una chiara garanzia americana che impedisce alle forze israeliane di tornare una volta che la zona è stata consegnata all’esercito. Israele vorrebbe, prima di espandere il suo ritiro, vedere che l’esercito controlla efficacemente la zona e che Hezbollah non può ricostruire una presenza militare lì.

Il cerchio è quasi perfetto. Il Libano spiega che il suo esercito non può esercitare pienamente la sua autorità finché l’occupazione continua. Israele rispose che non poteva ritirarsi senza fiducia sull’autorità che gli sarebbe riuscita. Washington sta quindi cercando una sequenza sufficientemente precisa per entrambi i movimenti che si verificano in modo coordinato.

È proprio qui che il dialogo indiretto con Hezbollah può diventare utile. Se il partito accetta, attraverso lo stato, di non reinvestire una determinata area militarmente, una garanzia di ritiro israeliana diventa più possibile. Se Israele accetta simultaneamente un ritiro verificabile, il governo può presentare Hizbullah con un risultato concreto piuttosto che una promessa.

Il problema rimane quello della fiducia. Tutti temono che l’altro trasformerà la prima concessione in un vantaggio irreversibile senza realizzare il proprio.

Esercito al centro di tutte le risposte

Qualunque sia la formula, l’esercito libanese appare come il perno del sistema. Gli Stati Uniti vogliono una distribuzione più robusta e strutturata per evitare l’emergere di nuove posizioni armate in aree sotto il suo controllo. Il governo libanese presenta anche l’esercito come l’istituzione chiamata ad esercitare la sovranità su tutto il territorio.

Questa convergenza è importante, ma non risolve il problema dei mezzi. Una distribuzione militare non si limita a mandare soldati in alcuni villaggi. Le unità devono essere in grado di rimanere sul terreno su base sostenibile, capacità di monitoraggio, comunicazioni, logistica e una catena di comando adattata a un’area in cui il rischio di un incidente rimane elevato.

Soprattutto, richiede un’autorità politica capace di sostenere l’esercito quando incontra resistenza. Il vero test non verrà quando i soldati pattuglieranno una zona tranquilla. Verrà se viene scoperto un impianto non autorizzato, se i combattenti cercano di tornare o se un’operazione israeliana sfida le disposizioni. A questo punto, l’esercito avrà bisogno di una chiara decisione politica.

Il dialogo con Hezbollah attraverso lo Stato potrebbe servire proprio per ridurre questo rischio ottenendo impegni politici a monte che l’esercito non avrebbe poi imposto con la forza.

Evitare lo scenario di un confronto libanese

La paura di un conflitto interno rimane una delle ragioni principali della prudenza di Beirut. Il governo è consapevole che un brutale tentativo di disarmo potrebbe produrre una crisi che nessuno può controllare. Washington riconosce l’esistenza di questa preoccupazione, pur considerando che non può giustificare indefinitamente la mancanza di progresso.

Questa tensione spiega la ricerca di un metodo graduale. L’obiettivo americano non è necessariamente quello di ottenere in una sola decisione la resa dell’intero arsenale di Hezbollah. Si tratta di creare una traiettoria in cui il territorio sotto il controllo esclusivo dello Stato si sta gradualmente espandendo, mentre la funzione militare autonoma del partito viene ridotta.

Per Hezbollah, tuttavia, accettare una tale traiettoria sarebbe equivalere ad avviare un processo con un risultato prevedibile. Una volta che l’esercito è stato installato come l’unica forza in diverse aree, sarebbe diventato più difficile difendere l’esistenza di un apparato militare parallelo altrove. È quindi nell’interesse del partito ottenere una compensazione sufficiente dalle prime fasi: ritiro israeliano, garanzie, ricostruzione e definizione di una strategia di difesa nazionale.

Il dialogo indiretto potrebbe quindi diventare meno una negoziazione sulla resa immediata delle armi che una negoziazione sulle condizioni politiche per la loro progressiva perdita di funzione.

Dopo che UNIFIL rende il calendario più urgente

La fine prevista della missione UNIFIL aggiunge un’altra urgenza. Il Libano vuole evitare un vuoto di sicurezza nel sud. Si prevede una nuova presenza internazionale, ma il suo mandato rimane da definire. Sono menzionate diverse funzioni: monitoraggio della linea blu, comunicazione tra le parti e supporto per l’autorità statale.

Ancora una volta, il problema di Hezbollah è al centro del problema senza necessariamente apparire nel titolo del meccanismo. Una forza internazionale non può sostituire l’esercito per risolvere politicamente la presenza di armi non statali. Sarà in grado di osservare, documentare e facilitare i contatti, ma la scelta fondamentale rimarrà libanese.

Washington ha quindi interesse ad avviare il dialogo interno prima che venga stabilito il nuovo meccanismo. Una missione internazionale può accompagnare un’architettura di sicurezza. Solo questo non può creare l’accordo politico che gli dà senso.

La formula di Michel Issa prende la sua portata completa qui. La negoziazione di Hezbollah « con » in tutto lo Stato può significare soprattutto che le disposizioni internazionali devono essere precedute o accompagnate da impegni ottenuti in Libano.

Iran, presenza invisibile di eventuali negoziati

Un’altra domanda rimane: fino a che punto Hezbollah ha la flessibilità di concludere tale accordo? Il governo libanese insiste sulla necessità di relazioni statali-statali con l’Iran e rifiuta Teheran di intervenire nelle decisioni sovrane del Libano. Hezbollah, da parte sua, mantiene un profondo rapporto strategico con l’Iran che va oltre la politica interna libanese da sola.

Qualsiasi negoziazione sul suo ruolo militare ha quindi necessariamente una dimensione regionale. Ciò non significa che ogni decisione del partito sarebbe dettata da Teheran, ma sarebbe difficile isolare completamente il problema libanese dall’evoluzione del confronto tra Stati Uniti e Iran.

Questo probabilmente contribuisce al rallentamento degli Stati Uniti. Washington sta attualmente concentrando gran parte della sua attenzione sulla guerra con Iran, Ormuz e discussioni su una possibile uscita dalla crisi. Un’evoluzione della relazione americana-iraniana potrebbe cambiare lo spazio per la manovra in Libano molto più velocemente di una serie di incontri a Beirut.

Il canale di stato ha tuttavia un vantaggio in questa configurazione: permette al file libanese di essere mantenuto aperto senza necessariamente aspettare un grande accordo regionale.

Riconoscimento del problema, non riconoscimento delle parti

Sarebbe quindi eccessivo vedere nella dichiarazione americana l’annuncio di un riavvicinamento tra Washington e Hezbollah. Non c’è nulla nelle prove disponibili per concludere che un dialogo diretto è aperto, per non parlare della standardizzazione. La distinzione è proprio l’opposto: gli Stati Uniti accetterebbero Hezbollah come parte dell’equazione da risolvere, rifiutando di riconoscerlo come un canale diplomatico distinto da quello dello Stato.

Tuttavia, questo può essere significativo. Esso segna la transizione da una logica in cui il problema è semplicemente formulato — Hezbollah deve rinunciare alle sue armi — a una logica in cui si cerca un meccanismo per raggiungere un risultato senza causare un confronto interno.

Il successo dipenderà meno dalle parole usate dai diplomatici che dalla capacità di Beirut di costruire un dialogo interno sufficientemente credibile da servire come ponte. Se lo Stato non può ottenere alcun impegno da Hezbollah, il canale non trasmetterà nulla. Se Washington non è in grado di ottenere controparti verificabili da Israele, il governo non avrà nulla di forte abbastanza da offrire il partito.

La formula americana poggia quindi su una scommessa impegnativa: rafforzare lo stato affidandolo alla negoziazione di un problema che rivela esattamente i limiti della sua autorità. Può diventare uno strumento di restauro istituzionale se gli impegni gradualmente passano da attori armati a istituzioni. Può anche esporre la debolezza dello Stato in misura maggiore se trasmette semplicemente messaggi tra forze che continuano a decidere al suo posto.

Tutto sarà giocato in questa differenza. Parlare con Hezbollah in tutto lo stato è di interesse per Washington solo se, alla fine del processo, ci rimane più stato e meno diplomazia parallela.

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