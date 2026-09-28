Geagea accusa Hezbollah di favorire Israele

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Il capo delle forze libanesi,Samir Geagea, ha risposto con forza lunedì 28 settembre al Segretario Generale di Hezbollah,sheikh Naim Qassemaccusandolo di aver contribuito, mantenendo l’apparato militare del suo partito, all’attuale occupazione israeliana di parte del Libano meridionale. Questo confronto avvenne dopo un discorso di Qassem che denunciava l’accordo quadro con Israele e accusava le autorità libanesi di servire il « progetto israel-americano ». Al contrario, Geagea difende la strategia dello Stato e afferma che il disarmo di Hezbollah è una condizione necessaria per il ritiro israeliano, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione.

Geagea risponde direttamente a Naïm Qassem

La reazione di Samir Geagea mira direttamente al discorso pronunciato domenica da Naïm Qassem in occasione del secondo anniversario della morte di Hassan Nasrallah.

Il Segretario Generale di Hezbollah aveva accusato le autorità libanesi, attraverso l’accordo quadro con Israele, di aiutare il progetto israelo-americano piuttosto che combatterlo.

Geagea ribalta questa accusa.

Secondo lui, spetta allo Stato libanese affrontare Israele. Ha invitato Hezbollah a darle i mezzi per agire e ha considerato che il mantenimento di una forza militare indipendente ha impedito alle istituzioni di riprendere pienamente l’iniziativa.

« Lo stato libanese è quello che deve affrontare Israele, a condizione che si faccia da parte e dare una possibilità », ha detto Geagea nel affrontare Qassem.

Il leader delle Forze libanesi ritiene che Hezbollah non possa chiedere simultaneamente allo Stato di liberare il territorio e mantenere un apparato militare che sfugga alla sua autorità.

Nella sua argomentazione, la continuazione di questo arsenale fornisce a Israele un motivo per continuare la sua presenza militare e le sue operazioni in Libano.

Questa analisi costituisce la linea difesa dalle Forze libanesi per diversi mesi. Il partito chiede l’applicazione del principio del monopolio di Stato sulle armi e chiede alle autorità di accelerare la sua attuazione.

« Hai causato l’occupazione del Sud »

Samir Geagea va oltre assegnando la scelta militare di Hezbollah una responsabilità politica nella situazione attuale nel sud del Libano.

Egli afferma che la « resistenza » ha prodotto il risultato opposto di quello rivendicato dal partito sciita.

Secondo lui, Hezbollah ha aiutato a creare condizioni che hanno permesso a Israele di occupare parte del territorio libanese. Questa è un’accusa politica fatta dal capo delle forze libanesi.

Israele mantiene efficacemente le forze in una zona che presenta come una « zona di sicurezza » nel sud del Libano. Questa presenza si estende in luoghi fino a circa dieci chilometri all’interno del territorio libanese.

L’esercito israeliano continua anche a compiere scioperi e operazioni nel sud.

Israele giustifica la sua manutenzione militare secondo la necessità, secondo le sue autorità, di impedire a Hezbollah di ricostruire le sue capacità vicino al suo confine. Beirut chiede il ritiro israeliano dal territorio libanese.

La controversia riguarda ora l’ordine in cui devono essere prese le due principali misure: il ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah.

Per Naïm Qassem, Israele deve prima lasciare il Libano e permettere il ritorno di abitanti sfollati.

Secondo Samir Geagea, il ragionamento deve essere invertito: il mantenimento delle armi di Hezbollah impedisce al Libano di ottenere il ritiro israeliano.

Disarmo di Hezbollah nel cuore del disaccordo

Il problema va oltre la situazione militare nel sud.

Geagea accusa Hezbollah per decenni di aggirare la Costituzione Taif e l’accordo mantenendo un potere militare e di sicurezza indipendente dallo stato.

Lo incolpa anche per influenzare le decisioni strategiche del paese secondo le proprie priorità.

Hezbollah sfida questa lettura. Il partito presenta storicamente il suo arsenale come strumento di resistenza contro Israele. Dal momento che le nuove operazioni militari israeliane in Libano, afferma che la presenza delle sue armi rimane necessaria fino a quando il territorio è completamente liberato.

Questa divergenza è aumentata dal cessate il fuoco del novembre 2024 e dalle nuove ostilità del 2026.

Le autorità libanesi hanno intrapreso un processo di immissione di armi sotto il controllo esclusivo dello Stato. Le attività militari di Hezbollah furono successivamente vietate dalle autorità.

Tuttavia, il partito ha rifiutato di considerare il disarmo come un prerequisito per il ritiro israeliano.

Naïm Qassem ha di nuovo difeso questa posizione domenica.

Ha anche avvertito contro qualsiasi uso dell’esercito libanese come uno « strumento » diretto contro Hezbollah.

L’accordo quadro cristallizza il confronto

La controversia tra Geagea e Qassem ora si occupa direttamente dellaaccordo quadro tra Libano e Israeleconcluso sotto la mediazione americana nel giugno 2026.

Lo schema prevede un processo che combina il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e lo smantellamento delle capacità militari di Hezbollah nei settori interessati.

Le aree pilota sono state selezionate nel sud del Libano per testare questa formula.

Il principio è permettere all’esercito libanese di riprendere il controllo dei territori evacuati dalle forze israeliane. Allo stesso tempo, deve impedire il ripristino di un’infrastruttura militare indipendente.

L’attuazione, tuttavia, deve affrontare difficoltà.

Israele ritiene che le misure adottate contro Hezbollah rimangano insufficienti e afferma che manterrà le sue posizioni finché il movimento costituirà una minaccia.

Le autorità libanesi considerano anche che la continuazione della presenza e delle operazioni israeliane complica il dispiegamento dello Stato e il ritorno degli abitanti.

È in questa impasse che si svolge il confronto tra Qassem e Geagea.

Il primo ritiene che l’accordo impone concessioni al Libano che servono gli interessi di Israele e degli Stati Uniti. Il secondo lo vede come uno strumento che permette allo Stato libanese di recuperare gradualmente il suo territorio e la sua sovranità.

Qassem prima chiede il ritiro israeliano

Domenica 27 settembre, di fronte ai suoi sostenitori si sono riuniti nella periferia meridionale di Beirut per commemorare Hassan Nasrallah, Naïm Qassem ha riaffermato che Hezbollah non era stato sconfitto.

Il leader del partito ha dichiarato di essere pronto per il dialogo e la discussione, ma ha stabilito una precondizione: la liberazione del Libano meridionale e il ritorno degli abitanti.

Ha anche sostenuto che il mantenimento delle posizioni militari non era l’obiettivo principale di Hezbollah.

Questa dichiarazione viene dopo una vasta distruzione da parte di Israele sulla cresta strategica di Ali al-Taher. L’esercito israeliano sostiene di aver distrutto l’infrastruttura di Hezbollah.

Qassem ritiene che la pressione di oggi sul Libano cerchi di ottenere politicamente ciò che Israele non avrebbe potuto ottenere militarmente.

Promette quindi di seguire la linea Hezbollah.

Geagea ha risposto che questa strategia sta proprio impedendo l’annuncio dell’obiettivo.

Geagea si basa sui partner internazionali del Libano

Il leader delle Forze libanesi sta anche sviluppando un argomento diplomatico ed economico.

A suo avviso, il Libano da solo non ha i mezzi per garantire il ritiro israeliano, ricostruire le aree distrutte e finanziare il suo recupero.

Ha citato l’Arabia Saudita, gli Stati del Golfo, i paesi europei e gli Stati Uniti tra i partner di cui Beirut aveva bisogno.

Geagea afferma, tuttavia, che questi paesi non sono disposti a impegnarsi pienamente il loro sostegno fino a quando il problema delle armi di Hezbollah è risolto.

Questa posizione si aggiunge al suo argomento centrale: la capacità del Libano di mobilitare i suoi partner dipenderà dal ripristino dell’autorità esclusiva dello Stato.

Al contrario, Hezbollah ritiene che il disarmo richiesto sotto pressione internazionale avrebbe privato il Libano di mezzi di resistenza mentre le forze israeliane rimangono sul suo territorio.

Le due parti partono quindi dalla stessa osservazione — parte del Libano meridionale rimane sotto il controllo militare israeliano — ma propongono sequenze opposte per uscirne.

Le dichiarazioni di Smotrich rafforzano le tensioni

La controversia è sorta come membro del governo israeliano ha formulato una rivendicazione territoriale molto più ampia.

Domenica, ministro israeliano delle Finanze,Bezalel Smotrich, figura dell’estrema destra israeliana, richiesta di annessione dei territori dal Libano meridionale alfiume Litani, situato a circa 30 chilometri dal confine.

Questa dichiarazione non è una decisione ufficiale del governo israeliano di annettere questo settore.

Tuttavia, sta alimentando le preoccupazioni in Libano, mentre le forze israeliane stanno già mantenendo posizioni all’interno del territorio.

Esso fornisce anche un argomento agli oppositori del disarmo di Hezbollah, che sottolinea le ambizioni espresse da alcuni funzionari israeliani.

Tuttavia, Geagea difende una lettura diversa della risposta a queste minacce.

Per lui, la resistenza non consiste più nel mantenere un’organizzazione armata parallela allo stato. Essa deve coinvolgere il consolidamento delle istituzioni libanesi, il rafforzamento dell’esercito e la mobilitazione dei partner internazionali del paese.

Il confronto politico tra le Forze libanesi e Hezbollah si concentra così su una domanda immediata:quale passo deve essere preso prima per garantire il ritiro israeliano dal sud del Libano?

Naim Qassem ha chiesto il ritiro israeliano prima di qualsiasi discussione che porti al disarmo. Al contrario, Samir Geagea sostiene che questo ritiro rimarrà irraggiungibile fino a quando Hezbollah mantiene il suo apparato militare.

La divergenza rimane completa, mentre l’accordo quadro di giugno progredisce duramente e le forze israeliane rimangono presenti in parte nel Libano meridionale.

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