Vaticano, canale discreto di negoziazione: perché Beirut cerca il secondo sostegno fuori Washington

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La diplomazia libanese non si basa più solo su Washington per cercare di sbloccare il problema meridionale. Dopo i passi compiuti dall’amministrazione americana, un secondo canale è emerso molto più discretamente a Roma. Simon Karam, che guida la delegazione libanese coinvolta nel processo di negoziazione con Israele, è di visitare il Vaticano per una serie di colloqui sullo stesso tema. Due incontri danno a questa missione un significato particolare: un incontro con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, e un altro con Paul Richard Gallagher, responsabile delle relazioni con gli Stati.

Lo spostamento non è una mediazione parallela per sostituire gli Stati Uniti. Non c’è più motivo di dire che il Vaticano sarebbe chiamato a negoziare direttamente i parametri militari tra Libano e Israele. L’obiettivo sembra più sottile. Beirut cerca di ampliare la cerchia di attori in grado di sostenere la negoziazione, difendendo la stabilità del Libano e accompagnando una soluzione in un momento in cui il processo guidato dagli americani sta prendendo la precedenza. Il processo estende anche le discussioni avviate dal presidente Joseph Aoun durante la sua recente visita a Roma. Essa rivela soprattutto una preoccupazione: non lasciare che il futuro del Sud dipenda da un unico canale le cui priorità sono ora ampiamente assorbite dal confronto regionale con l’Iran.

Simon Karam a Roma, una missione meno protocollo che sembra

La scelta di Simon Karam per queste consultazioni dà già un’indicazione del loro scopo. Questa non è una visita generale dedicata alle relazioni tra Libano e Santa Sede, ma allo spostamento del capo della delegazione libanese coinvolta nel processo di negoziazione. I suoi colloqui dovrebbero concentrarsi sullo stato delle discussioni e sul contributo che il Vaticano potrebbe dare al loro progresso.

Gli interlocutori scelti confermano questa dimensione. Pietro Parolin è al centro dell’apparato diplomatico della Santa Sede. Paul Richard Gallagher si occupa direttamente dei rapporti con gli stati. Le discussioni sono quindi al livello in cui il Vaticano affronta crisi internazionali, non solo nel contesto delle relazioni ecclesiastiche con il Libano. Per Beirut, l’interesse è quello di esporre direttamente gli ostacoli incontrati nei negoziati e di cercare sostegno in grado di pesare sull’ambiente diplomatico del caso.

Questo approccio viene in un momento in cui il processo libanese-israeliano è rallentato. Una nuova sessione non è ancora assicurata, mentre diverse proposte continuano ad essere discusse a livello militare. Il Libano richiede un calendario di ritiro, garanzie contro un ritorno israeliano in aree potenzialmente evacuate e una presenza internazionale per accompagnare l’espansione dell’esercito. Israele, da parte sua, chiede garanzie sul controllo delle aree interessate e sull’incapacità di Hezbollah di ricostruire le sue capacità. Tra queste richieste, gli Stati Uniti rimangono l’intermediario centrale, ma non è più necessariamente l’unico attore che Beirut vuole difendere le sue posizioni.

Washington rimane indispensabile, ma Washington guarda altrove

Il riavvicinamento con il Vaticano deve prima essere letto alla luce dell’evoluzione americana. Gli Stati Uniti non hanno chiuso il caso libanese. I contatti continuano e le discussioni militari continuano, anche su scenari per un progressivo ritiro israeliano con l’implementazione dell’esercito libanese. L’incontro tra Nawaf Salam e Marco Rubio stesso conferma che Washington rimane un must.

Ma l’intensità dell’impegno americano sembra essere diminuita. Il Libano è ora integrato in un’equazione regionale molto più ampia, dominata dal confronto con l’Iran, lo Stretto di Ormuz, la sicurezza e i negoziati di Israele che potrebbero portare alla de-escalation. Il caso libanese non scomparve; Perse parte della sua autonomia nella gerarchia delle emergenze americane.

Questa evoluzione pone Beirut in una posizione scomoda. Il governo ha scelto la negoziazione proprio perché considera la via diplomatica meno costosa di un nuovo confronto. Ma una strategia basata sulla diplomazia diventa fragile quando il suo sponsor principale rallenta il ritmo. Mentre le discussioni continuano, le operazioni israeliane continuano nel sud e la paura di consolidare certe posizioni rimane.

Cercare il sostegno vaticano è quindi meno di bypassare Washington che evitare la totale dipendenza diplomatica da esso. Il Libano vuole mantenere il canale americano mentre costruisce un ambiente internazionale più ampio intorno alla negoziazione.

Che cosa può fare il Vaticano, e che cosa non può fare

La Santa Sede, naturalmente, non ha né mezzi militari né la capacità americana di esercitare pressioni su Israele. Non può garantire il ritiro con la forza, finanziare il dispiegamento dell’esercito libanese da solo, o imporre un meccanismo di sicurezza al confine. La sua influenza appartiene ad un altro registro: diplomazia, relazioni internazionali, capacità di dialogo con attori antagonisti e particolare peso politico quando si tratta di difendere la stabilità del Libano.

Questo limite è anche ciò che può rendere utile il suo intervento. Il Vaticano non intende sostituire i negoziatori militari. D’altra parte, può contribuire a consolidare i principi intorno ai quali deve essere costruita una soluzione: sovranità di Stato, protezione della popolazione, rifiuto di una nuova guerra e conservazione dell’integrità territoriale libanese.

Il Libano ha anche un posto speciale nella diplomazia della Santa Sede. La sua diversità religiosa e il suo sistema di coesistenza gli danno una dimensione che supera il suo peso demografico. Una profonda destabilizzazione del paese non sarebbe vista a Roma come una semplice crisi di confine in Medio Oriente. Influirebbe su un modello politico e comunitario a cui il Vaticano ha tradizionalmente prestato particolare attenzione.

Beirut può proprio cercare di trasformare quell’attenzione in capitale diplomatico. Il governo non chiede alla Santa Sede di disegnare posizioni militari su una mappa. Può chiedergli di difendere con i suoi interlocutori internazionali la necessità di un insediamento che non trasformi il Sud in una zona permanentemente amputata dall’autorità libanese.

Precedente di Joseph Aoun

La missione di Simon Karam non inizia da zero. Ne segue le discussioni condotte da Joseph Aoun a Roma. Il presidente libanese ha già discusso la situazione nel paese e la posta in gioco del Sud con i funzionari vaticani. Il nuovo passo è quello di spostare questo rapporto dal livello dei principi al monitoraggio concreto dei negoziati.

Questa continuità è importante. Un approccio diplomatico raramente produce risultati quando è limitato a una visita isolata. La ripetizione dei contatti permette, al contrario, di costruire un file, di trasmettere nuove informazioni e di chiedere alla persona di contatto di agire con i propri partner. La missione Karam può quindi essere intesa come la fase tecnica di un’apertura politica avviata in precedenza dal Capo di Stato.

Permette anche al Vaticano di presentare dettagliatamente il ragionamento libanese. Beirut non contesta il principio di rafforzare l’esercito e restituire la decisione di sicurezza allo Stato. Esso chiede tuttavia che questo processo sia collegato agli obblighi israeliani: ritiro, cessazione delle operazioni e garanzie nelle aree sotto il controllo libanese. È questa nozione di reciprocità che il Libano cerca di porre al centro dei suoi sforzi internazionali.

Il governo vuole evitare che la negoziazione venga riassunta in una sola domanda: cosa farà Beirut con le armi di Hezbollah? Sperava che l’altra metà dell’equazione fosse posta con la stessa forza: cosa farebbe Israele, secondo quale calendario e sotto quale garanzia internazionale?

Garantire la diplomazia piuttosto che la diplomazia di potere

È probabilmente sulla questione delle garanzie che il Vaticano può portare il valore più politico. L’attuale blocco risulta in gran parte da un deficit di fiducia. Il Libano teme che una concessione non sarà seguita da una controparte israeliana duratura. Israele esprime preoccupazione che un ritiro permetterà a Hezbollah di tornare nelle aree evacuate. Ciascuno chiede quindi la prova prima di completare la fase che l’altro considera prerequisito.

Gli Stati Uniti possono offrire alcune di queste garanzie perché ha un rapporto strategico con Israele e una presenza militare regionale. Il Vaticano non ha gli stessi strumenti. Ma una garanzia internazionale non si basa solo sulla capacità di imporre una sanzione. Dipende anche dal numero e dalla qualità di attori che si impegnano politicamente intorno a un accordo.

Il più diversificato sostegno internazionale per l’insediamento, maggiore è il costo politico della sua violazione. Un accordo sostenuto solo da Washington dipende in gran parte dalle attuali priorità degli Stati Uniti. Un accordo anche difeso da diverse capitali europee, paesi arabi, Nazioni Unite e Vaticano acquisisce un’altra densità diplomatica.

Il Libano sta proprio cercando di costruire quella densità.

La Santa Sede può anche parlare con gli attori che Beirut non controlla

Un’altra caratteristica utile della diplomazia vaticana è il suo rapporto con una vasta gamma di stati e funzionari. Può quindi portare messaggi in aree in cui il Libano ha meno peso.

Questa funzione non deve essere confusa con la mediazione segreta, la cui esistenza non è stabilita da alcuna prova disponibile. Piuttosto, l’interesse del Vaticano sta nella sua capacità di moltiplicare le conversazioni diplomatiche intorno allo stesso principio. Un messaggio inviato a Washington, capitali europei o altri partner può aiutare a mantenere l’edizione libanese sul loro piano.

Per un piccolo stato, questa funzione è lontana dal secondario. Il Libano non può imporre le sue priorità alle grandi potenze. Deve convincere altri attori a riprenderli.

La diplomazia diventa poi un esercizio di amplificazione. Beirut richiede. Un partner internazionale lo trasmette. Diversi attori stanno cominciando a considerarlo come una condizione ragionevole dell’insediamento. Ciò che inizialmente era una posizione libanese può gradualmente diventare parte del consenso internazionale ricercato.

Lo spostamento di Simon Karam deve essere letto in questo modo.

Dopo che UNIFIL dà al Vaticano un altro dossier da seguire

Le trattative con Israele non sono l’unica scadenza. La fine prevista della missione UNIFIL richiede al Libano di preparare rapidamente una nuova architettura di sicurezza nel Sud. Il rischio di vuoto è ora esplicitamente menzionato dai responsabili della forza internazionale.

Il problema è notevole. UNIFIL non si limita alla presenza visibile dei pacificatori sulle strade del sud. Partecipa al monitoraggio della Linea Blu, assicura contatti tra le parti e accompagna l’Esercito libanese. La sua scomparsa senza un meccanismo di sostituzione rimuoverebbe diverse funzioni contemporaneamente.

Una nuova presenza internazionale è quindi prevista per le missioni più mirate: monitoraggio, comunicazione e sostegno all’autorità statale. Ma la creazione di tale meccanismo richiede un accordo politico, un mandato e paesi pronti a partecipare.

Il Vaticano non deciderà su questa architettura. Tuttavia, può sostenere il principio della continuità internazionale per impedire alla fine dell’UNIFIL di creare uno spazio immediatamente occupato dal confronto. Anche in questo settore, il suo ruolo sarebbe quello di un facilitatore diplomatico piuttosto che di un attore operativo.

Roma offre anche un viaggio testa a testa in Iran

L’ampliamento del canale diplomatico ha finalmente una dimensione regionale. Il caso libanese dipende sempre più dal rapporto tra Washington e Teheran. Hezbollah è strettamente legato all’Iran, mentre gli Stati Uniti sono il principale sostegno internazionale di Israele. Quanto più aumenta questa polarizzazione, tanto più esiste il rischio che il Libano sia trattato come una variabile di contrattazione regionale.

Beirut cerca proprio di difendere l’idea opposta: le questioni libanesi devono essere negoziate dallo Stato libanese secondo i propri interessi. Nawaf Salam ha detto nei suoi scambi internazionali. Il governo rifiuta di permettere ad altri di parlare per conto del paese o di utilizzare il suo territorio come spazio per la trasmissione di messaggi regionali.

Portare il Vaticano nell’ambiente diplomatico del caso serve questa strategia. La Santa Sede non è né un partito al confronto americano-iraniano né un attore militare in Medio Oriente. Il suo coinvolgimento fornisce quindi un punto di sostegno esterno per questa bipolarizzazione.

Questo, naturalmente, non garantisce che le decisioni regionali cesseranno di influenzare il Libano. Ma questo permette a Beirut di ricordare che il suo file non può essere completamente assorbito da loro.

Vaticano di fronte al problema Hezbollah

La difficoltà sorge quando i negoziati raggiungono il tema delle armi di Hezbollah. Il Vaticano sostiene naturalmente l’autorità dello Stato libanese e il rafforzamento delle sue istituzioni. Ma il problema non può essere risolto da un’ingiunzione esterna. Qualsiasi tentativo di disarmo forzato potrebbe aprire una crisi interna le cui conseguenze colpirebbero direttamente la convivenza che la Santa Sede desidera preservare.

Questa situazione pone Roma in una posizione particolare. Difendere la sovranità statale significa sostenere l’idea di un’unica autorità militare. Difendere la stabilità del Libano richiede contemporaneamente che una brutale applicazione di questo principio non porti al confronto interno.

Il percorso preferito può quindi essere graduale e politico. Esso coinvolge il dialogo interno, il rafforzamento dell’esercito, il ritiro israeliano e la costruzione di una strategia di difesa in grado di porre gradualmente le decisioni militari nelle istituzioni.

Questo approccio è in parte in linea con quello che Beirut cerca di difendere. Il governo vuole dimostrare che il monopolio statale non è diretto contro una comunità, ma è una condizione normale per il paese a funzionare. La credibilità di questa affermazione, tuttavia, dipende dall’esistenza di salvaguardie esterne sufficientemente forti per lasciare la questione della sicurezza a ciascun gruppo.

La mediazione morale non sarà sufficiente

Tuttavia, c’è il rischio di sovrastimare il canale vaticano. La statura diplomatica della Santa Sede non sostituisce i rapporti di potere. Israele prenderà le sue decisioni di sicurezza basate sui suoi calcoli, le relazioni con Washington e la situazione militare. Hezbollah determinerà la sua posizione secondo i suoi interessi libanesi, il suo rapporto con l’Iran e la sua valutazione della minaccia israeliana.

Il Vaticano può contribuire a costruire un ambiente favorevole ad un accordo. Non può produrre questo accordo contro la volontà dei principali giocatori.

Lo spostamento di Simon Karam sarà quindi utile se è in grado di ottenere qualcosa di specifico: supporto per un programma di ritiro, difesa di un meccanismo di garanzia internazionale, mobilitazione europea intorno all’era post-UNIFIL o relè richieste libanesi a Washington e altre capitali. Mentre è limitato ad una dichiarazione generale sulla stabilità e la sovranità del Libano, il suo impatto rimarrà essenzialmente simbolico.

Tutto questo è in gioco in questa discreta diplomazia: trasformare un rapporto storico con la Santa Sede in uno strumento concreto in una negoziazione contemporanea.

Beirut costruisce una rete piuttosto che un nuovo mediatore

Infine, l’approccio libanese sembra meno cercare un sostituto negli Stati Uniti che una rete intorno a loro. Washington avrebbe mantenuto il ruolo centrale nei negoziati con Israele. Il Vaticano avrebbe portato il suo peso diplomatico. Le Nazioni Unite resterebbero indispensabili per qualsiasi nuova architettura internazionale nel Sud. I paesi arabi potrebbero contribuire al sostegno dello Stato, dell’esercito e della ricostruzione. Ai partner europei verrà chiesto la presenza e il finanziamento internazionali.

Questo aumento del sostegno risponde alla debolezza strutturale del Libano. Beirut non ha i mezzi per garantire l’applicazione di un regolamento da solo. La sua strategia è quindi quella di assicurare che un numero sufficiente di attori abbia un interesse per il suo funzionamento.

Simon Karam arriva in Vaticano con questa equazione. Non chiese a Roma di sostituire Washington, né gli chiese di risolvere il problema delle armi di Hezbollah. La sua missione è di aggiungere un pezzo ad un’architettura diplomatica incompleta.

Per il Libano, la scommessa è chiara: se il rapporto tra la forza militare è sfavorevole, il rapporto di forza diplomatica deve essere ampliato. Il Vaticano non può muovere un fronte. Ma può aiutare a impedire alla voce libanese di sparire quando i grandi poteri cominciano a decidere cosa succederà dopo di essa.

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