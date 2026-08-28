Il mercato AI ha già pagato per il futuro?

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L’intelligenza artificiale è ora uno dei più potenti driver dei mercati azionari. Ma quando un tema diventa una rivoluzione tecnologica, un motore di crescita e un oggetto di speculazione, sorge una questione essenziale: a quale prezzo è già integrata questa crescita nei prezzi? Questo è proprio il tema di questo studio. Non si tratta di dire che le azioni connesse all’IA sono necessariamente in bolla, o di sfidare la profondità della trasformazione economica in corso, ma di misurare dove siamo nel ciclo di recupero.

Il primo obiettivo è quindi ciclico. Attraverso l’Indice del ciclo di valutazione BRJ AI, lo studio cerca di collocare il mercato tra le fasi di sconto, espansione, maturità ed eccesso. Con un indice attualmente vicino a 82/100, le valutazioni sono in una fase avanzata del ciclo: sono alte e il margine di errore è ridotto, senza implicare che un picco definitivo dei mercati è stato necessariamente raggiunto. La distinzione è fondamentale: una società può continuare a vivere una crescita eccellente anche se la sua azione è già entrata in una fase matura del suo ciclo di valutazione.

Il secondo obiettivo è quello di dare concreta importanza economica ai molti osservati. Dire che una società vale 20, 40 o 67 volte il suo fatturato non significa semplicemente che è « costo ». Ciò significa che oggi il mercato capitalizza diversi anni di crescita futura, con presupposti impliciti molto esigenti sulla crescita del reddito, i margini, la redditività e il mantenimento di un vantaggio competitivo. Lo studio traduce quindi questi multipli in tassi di crescita impliciti: per esempio, una società valutata circa 67 volte le sue vendite devono, secondo le ipotesi utilizzate, mantenere i tassi di crescita che possono avvicinarsi 40 al 50% all’anno per diversi anni per ridurre gradualmente i suoi livelli multipli a più normali senza distruggere il valore.

L’ambizione di questo articolo è di rispondere a due domande semplici ma decisive per l’investitore: dove siamo nel ciclo di valutazione AI? E che crescita futura fanno i prezzi attuali già richiedono le aziende? È la risposta combinata a queste due domande che deriva dalla valutazione effettiva della coppia di rendimento/rischio di oggi.