Joe Saddi alla partenza? Dietro la minaccia delle dimissioni, la battaglia sul finanziamento dell’elettricità in Libano

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Il ministro avrebbe iniziato a parlare della sua partenza

La possibile partenza di Joe Saddi dal Ministero dell’Energia e dell’Acqua non è limitata alle voci di rishuffle a Beirut. Secondo le informazioni politiche del 23 settembre 2026, il ministro stesso cominciò a sollevare la possibilità di dimissioni. Le ragioni proposte si riferiscono direttamente all’impasse finanziario del Libano: diversi governi e istituzioni pubbliche non pagherebbero le loro bollette, mentre l’azienda deve finanziare contemporaneamente il suo combustibile, mantenere le sue centrali elettriche e cercare di aumentare la sua produzione.

Questa situazione mette Joe Saddi in una contraddizione. Il ministero può chiedere a Electricity Lebanon di migliorare l’alimentazione elettrica e ridurre la dipendenza da generatori privati. Ma la società pubblica non può produrre di più se parte dei propri clienti istituzionali non pagano per l’elettricità che consumano. Il problema, quindi, non deriva esclusivamente da famiglie, perdite tecniche o connessioni illegali. Parte dello stato sarebbe di per sé il debitore della società, che ha chiesto al ministro di correggere.

Il soggetto diventa politico perché l’eventuale partenza di Joe Saddi potrebbe fornire l’opportunità di un rishuffle più ampio. Il suo portafoglio appartiene ad un equilibrio negoziato durante la formazione del governo di Nawaf Salam. Pertanto, sostituirlo non significa necessariamente nominare un nuovo tecnico dell’energia. Diverse forze potrebbero approfittare dell’apertura del governo per richiedere una nuova divisione di ministeri.

Questo è particolarmente il caso delle Forze libanesi, di cui Joe Saddi è vicino e che richiedono cambiamenti all’interno del governo. Ma questa domanda pone un rischio per il partito stesso: riaprire il gabinetto potrebbe mettere molto più portafogli politici in discussione che l’energia, a partire da affari esteri.

Il problema inizia con le fatture che lo stato non paga

Il cuore del caso si trova nella contabilità elettrica del Libano.

Per decenni, l’azienda è stata presentata come uno dei principali abissi delle finanze pubbliche. I trasferimenti di tesoreria per finanziare l’elettricità hanno contribuito all’accumulo di debito pubblico prima della crisi del 2019. Parte del problema deriva dal modello tariffario: per anni, i prezzi abbonati erano basati su un barile di petrolio ben al di sotto del suo prezzo effettivo. Lo stato ha compensato la differenza.

Dopo il crollo finanziario, il sistema è stato gradualmente cambiato. Sono stati aumentati i tassi e alcune delle fatture sono state indicizzate al dollaro. L’obiettivo era semplice: l’elettricità in Libano doveva smettere di vendere la sua corrente ben al di sotto del suo costo di produzione.

Ma il saldo dei prezzi non è sufficiente se le fatture non sono incassate.

Il problema riguarda anche le amministrazioni pubbliche. I ministeri, le agenzie, le istituzioni pubbliche, gli uffici e altre strutture che dipendono dallo Stato hanno a lungo accumulato debiti verso l’Elettricità in Libano. Alcuni hanno metri e ricevono fatture come qualsiasi consumatore. Tuttavia, essi non hanno sempre gli stanziamenti di bilancio per pagarli, o ritardare i loro pagamenti.

Il risultato è assurdo: lo stato chiede a Electricité du Liban di operare come società finanziariamente responsabile, ma alcune delle sue istituzioni stanno aiutando a drenare il suo tesoro.

Per Joe Saddi, questa situazione rende la riforma difficile da difendere. Una società non può essere ritenuta responsabile per il suo deficit pur essendo impedito di recuperare parte dei debiti dovuti dal suo principale azionista e amministrazioni.

Il prezzo della corrente non può più essere trattato indipendentemente dal prezzo del combustibile

La seconda difficoltà riguarda il costo della produzione.

L’elettricità in Libano dipende ancora in gran parte dai combustibili importati. Poiché il prezzo dei prodotti petroliferi e petroliferi aumenta, aumenta anche il costo di kilowatt-ora prodotto nelle centrali elettriche.

In un sistema economicamente normale, questa variazione dovrebbe essere riflessa periodicamente sulla tariffa. Questo è il principio di una tariffa in movimento: quando il costo del carburante aumenta, aumenta un componente della fattura; Quando cade, diminuisce.

Joe Saddi avrebbe sollevato esattamente l’impossibilità di applicare correttamente questo meccanismo in condizioni attuali.

Il problema è politicamente esplosivo. Un aumento automatico della bolletta elettrica arriva in un momento in cui le famiglie stanno già sperimentando un aumento dei costi di carburante, trasporto e generatore. Ma artificialmente mantenere un prezzo al di sotto del costo reale avrebbe gradualmente ricreare il modello che ha aiutato a rovinare Electricity Libano prima del 2019.

Il ministro è quindi di fronte ad una scelta facile senza soluzione: aumentare le tariffe per proteggere i conti dell’azienda, o per contenere fatture e creare una necessità di finanziamento pubblico.

Questa difficoltà diventa ancora maggiore quando il cibo pubblico rimane insufficiente. Una famiglia può più facilmente accettare un aumento se riceve 20 ore di elettricità pubblica. Lo accetta molto meno se deve pagare contemporaneamente una bolletta più alta all’elettricità del Libano e un’altra al proprietario del suo generatore.

L’equazione del generatore rende ogni aumento politicamente pericoloso

Il sistema elettrico libanese ha una particolarità che distorce completamente il dibattito tariffario. Il consumatore non sceglie semplicemente tra l’elettricità pubblica costosa e l’elettricità pubblica a buon mercato. Aggiunge due bollette.

Ogni ora che l’elettricità del Libano non fornisce dovrebbe generalmente essere sostituita da un’altra fonte. In gran parte del paese, questa fonte rimane il generatore privato.

Il prezzo di questa elettricità dipende fortemente dall’olio combustibile. Quando aumenta, la bolletta del generatore aumenta. L’aumento del petrolio colpisce così la famiglia due volte: direttamente attraverso il trasporto e l’energia privata, quindi potenzialmente attraverso un adattamento della tariffa pubblica.

Per uscire da questo cerchio, Elettricità Libano deve aumentare la sua produzione sufficientemente per ridurre il numero di ore acquistate dai generatori.

Ma aumentare la produzione richiede carburante. Il carburante richiede contanti. In particolare, il contante dipende dalla raccolta delle fatture.

Questo è dove i pagamenti non retribuiti del governo diventano più importanti del loro valore del libro. Aiutano a bloccare il meccanismo stesso che dovrebbe ridurre la bolletta energetica complessiva del paese.

Joe Saddi ha fatto recuperare una condizione di riorganizzazione

Dal momento dell’adesione al ministero, Joe Saddi ha posto la disciplina finanziaria al centro della sua concezione di riforma. Il principio è quello di uscire da un sistema in cui la società produce, fatture imperfettamente, parzialmente contante e poi chiede al Tesoro di coprire il deficit.

Questa strategia comporta il miglioramento simultaneo di diversi elementi: raccolta delle fatture, riduzione delle perdite, lotta contro le connessioni illegali, controllo delle concessioni e regolazione della tariffa al costo reale.

Il ministro si trovò anche di fronte alla questione delle risorse disponibili per l’acquisto di carburante. Finché l’elettricità in Libano non ha un sufficiente flusso di cassa prevedibile, ogni aumento della produzione dipende da accordi one-off o decisioni governative.

Questo è proprio il modello che la riforma strutturale dovrebbe eliminare.

Il conflitto con le amministrazioni debitorie deve quindi essere letto in questo contesto. Se lo Stato rifiuta di disciplinarsi, diventa difficile esigere una disciplina simile da parte dei consumatori privati.

Il governo dovrebbe quindi scegliere: costringere le sue amministrazioni a pagare, registrare il loro consumo nei loro bilanci reali, o assumere esplicitamente che il Tesoro continuerà a finanziare parte della loro elettricità.

Semplicemente permettendo alle fatture di accumulare importi per mascherare il costo.

Tuttavia, la riforma dell’elettricità ha preso una posizione a lungo termine

Il paradosso è che la crisi arriva in un momento in cui un dossier istituzionale che aspetta da più di vent’anni è finalmente avanzato.

Il governo ha nominato l’autorità di regolamentazione per il settore dell’elettricità, che è stato previsto dalla legge 462 del 2002. Questa autorità dovrebbe teoricamente accompagnare la trasformazione del settore, supervisionare gli operatori e consentire una separazione più chiara tra processo decisionale politico, regolamento e funzionamento.

Per più di due decenni, la sua attuazione era stata ritardata.

Nawaf Salam cita ora la sua nomina come una delle principali riforme intraprese dal suo governo. Ha anche fatto riferimento alla ristrutturazione dell’elettricità in Libano e ai progetti di gas e di energia.

La partenza del ministro al centro di questa fase dovrebbe quindi porre una questione di continuità.

La riforma dell’elettricità non può essere ricomposta con ogni cambiamento di governo. I contratti, le offerte, le regole tariffarie e gli investimenti durano diversi anni. Se ogni ministro cambia le priorità del suo predecessore, gli investitori rimangono cauti e i progetti crescono più a lungo.

Questo è un motivo per cui una possibile rassegnazione di Joe Saddi sarebbe più importante che semplicemente sostituire un membro del gabinetto.

Ma la questione della partenza è anche profondamente politica

Joe Saddi non è un ministro isolato sulla mappa politica.

Il suo arrivo nel governo faceva parte del bilancio negoziato durante la formazione del gabinetto di Nawaf Salam. Le Forze libanesi sostennero la sua nomina e avevano una rappresentanza politica nel governo.

Ma il partito ora esige cambiamenti nella squadra del governo stesso.

Questa posizione crea una situazione speciale. Chiedere un rilancio è accettare che i saldi negoziati durante la formazione dell’azienda possono essere riaperti.

Una volta aperta questa porta, Nawaf Salam non sarebbe obbligato a limitare i cambiamenti ai ministri che un singolo partito desiderava sostituire.

Altre forze potrebbero richiedere le proprie modifiche.

È qui che il portafoglio Affari Esteri diventa particolarmente sensibile.

Gli affari esteri dietro la battaglia dell’energia

Il Ministero degli Affari Esteri occupa un posto molto più strategico dal momento che il Libano è stato impegnato in trattative dirette con Israele e in una intensa sequenza diplomatica intorno al Libano meridionale.

Youssef Raggi accompagna Nawaf Salam negli incontri internazionali. Partecipa alle discussioni con i partner stranieri e porta la posizione libanese in un momento in cui i rapporti con Washington, Parigi, Riyadh e le Nazioni Unite sono direttamente legati alle questioni di sicurezza.

Qualsiasi cambiamento in questo portafoglio sarebbe quindi molto più pesante politicamente di un semplice cambiamento amministrativo.

Ecco perché un rishuffle originariamente richiesto per migliorare il funzionamento di alcuni dipartimenti potrebbe rapidamente diventare una negoziazione sulla distribuzione politica del governo.

Le Forze libanesi potrebbero voler sostituire alcuni ministri. Ma i loro avversari possono rispondere richiedendo un cambiamento nei portafogli associati al partito.

Il caso Joe Saddi diventa poi parte di una negoziazione molto più grande.

Nawaf Salam ha poco interesse ad aprire una crisi governativa

Il Primo Ministro sta anche affrontando un calcolo.

Il suo governo deve gestire contemporaneamente i negoziati con Israele, il futuro dell’UNIFIL, il dispiegamento dell’esercito nel sud, la ricostruzione, la riforma bancaria, il progetto sulle perdite finanziarie, i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale e una crisi sociale aggravata dai prezzi dell’energia.

Una revisione importante potrebbe immobilizzare lo studio per diverse settimane.

Nel sistema libanese, sostituire diversi ministri non è mai un’operazione puramente tecnica. I partiti, l’equilibrio religioso e le relazioni tra le presidenze intervengono rapidamente.

Il rischio per Nawaf Salam sarebbe quindi di aprire una trattativa governativa senza alcuna garanzia di poterlo chiudere rapidamente.

Al contrario, mantenere un ministro che ritiene di non avere più i mezzi per realizzare la sua riforma è anche un problema.

Questo è ciò che rende la minaccia di dimissioni di Joe Saddi politicamente efficace, anche se non si materializza.

Essa obbliga il governo ad affrontare i problemi che solleva.

Le amministrazioni debitorie costituiscono il file da aprire

Prima di discutere della sostituzione del ministro, si dovrebbe quindi risolvere un problema molto più concreto:chi deve soldi all’elettricità in Libano?

Le informazioni del 23 settembre indicano il problema ma non forniscono un elenco completo delle amministrazioni interessate o l’importo dei loro debiti.

Tuttavia, è questa lista che misura la credibilità della riforma.

Le informazioni sull’istituzione dovrebbero includere il consumo annuo, le fatture emesse, i pagamenti effettuati e gli arretrati accumulati.

Le amministrazioni centrali dovrebbero anche essere distinte da istituzioni pubbliche e da altri organismi finanziati pubblicamente.

Alcuni debiti possono derivare da una mancanza di stanziamenti di bilancio. Altri possono essere collegati a controversie su fatture. Altri ancora possono semplicemente derivare da anni di pagamento non tollerato.

Senza questa ripartizione, il dibattito rimane politico mentre dovrebbe essere un contabile.

Se le somme sono piccole, l’argomento perde parte della sua portata. Mentre rappresentano una parte significativa delle rivendicazioni di energia elettrica del Libano, diventano uno dei principali ostacoli al suo recupero.

Il vero test: rendere il pagamento dello stato prima di rendere le famiglie pagare più

La questione alla fine mette il governo in prima linea di credibilità.

Esso può richiedere alle famiglie di pagare l’elettricità pubblica più vicino al suo costo effettivo. Può rafforzare la raccolta. Può combattere le connessioni illegali e ridurre le tolleranze accumulate per decenni.

Ma diventa politicamente difficile realizzare questa politica se le istituzioni pubbliche continuano a non pagare le loro bollette.

La riforma non può funzionare con due discipline: una per il consumatore e un’altra per lo stato.

Questo è probabilmente dove si trova il vero significato della minaccia di partenza attribuita a Joe Saddi.

Il ministro non solo affronta il problema tecnico della produzione di elettricità. È di fronte a una domanda molto più vecchia: lo Stato libanese è pronto ad applicare alle proprie istituzioni le regole finanziarie che vuole imporre al resto del paese?

Se la risposta rimane negativa, sostituire Joe Saddi non risolverà nulla. Il suo successore riprenderà le stesse centrali elettriche, gli stessi requisiti di carburante, le stesse amministrazioni debitori e la stessa impossibilità di costruire una tariffa praticabile senza causare una crisi sociale.

Così, per il momento, il dossier della riprogettazione maschera una domanda più concreta. Prima di sapereoccupare il Ministero dell’EnergiaDovrebbe essere stabilito quanto lo stato deve alla sua società di elettricità e perché il governo non ha ancora addebitato le sue bollette.