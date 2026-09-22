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Una cerimonia musicale umana a Rowan, a sostegno del Libano e dell’Associazione medica libanese europea, grazie all’iniziativa

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

UNA CERIMONIA MUSICALE UMANA ORGANIZZATA DAGLI OSPEDALI CHOR’HUS-JUJAT E ORCHESTRA E DALL’UNIVERSITÀ DELLA NORMANDIA ROWAN, A SOSTEGNO DELL’AZIONE UMANITARIA IN LIBANO, SI È TENUTA NELLA CITTÀ FRANCESE DI ROWAN IN UN’INIZIATIVA CHE HA RIUNITO MUSICA E SOLIDARIETÀ.
La cerimonia si è tenuta presso la Chiesa di Saint-Maclou a Rowan, con la partecipazione di musicisti, giurati e singoli studiosi, in una serata all’Associazione Medica Europea Libanese (ELMS) per sostenere le sue azioni e iniziative umanitarie in Libano.
ALLA CERIMONIA HA PARTECIPATO IL VICE-PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MEDICA LIBANESE EUROPEA, IL DOTTOR GLADYS SAEED, E IL DOTTOR GUSAN RIASHI, RAPPRESENTANTE DELL’ELMS A ROWAN E MEMBRO ATTIVO DEL SUO COMITATO UMANITARIO.
IN QUESTO CONTESTO, L’ASSEMBLEA HA RINGRAZIATO GLI OSPEDALI CHOR’HUS, GOAT E ORCHESTRA E L’UNIVERSITÀ DELLA NORMANDIA ROWAN, COSÌ COME TUTTI GLI ORGANIZZATORI, I MUSICISTI E I PARTECIPANTI AL PARTITO, PER IL LORO IMPEGNO, LA DIGNITÀ E LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE LA MUSICA IN UNA VERA E PROPRIA AREA DI SOLIDARIETÀ CON IL LIBANO  » .

L’Assemblea ha anche ringraziato il Dott. Gusan Riashi per il suo ruolo, impegno e contributo nel sostenere l’Assemblea ‘ s attività umanitarie e iniziative.

L’Associazione Medica libanese europea ha sottolineato che questa iniziativa dimostra come la solidarietà collettiva possa essere trasformata in concreta assistenza, sottolineando che il sostegno risultante da questa iniziativa sarà sfruttato per servire il suo lavoro umanitario in Libano, in conformità ai principi di trasparenza e responsabilità e in modo che influisce direttamente sulle esigenze dei beneficiari.

L’ASSEMBLEA HA CONCLUSO RINGRAZIANDO CHOR’HUS, ORGANIZZATORI, ORCHESTRE, MUSICISTI, MEMBRI DEL CORO, SINGOLI PARTITI E TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO AL SUCCESSO DELLA SERATA, SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA DI INIZIATIVE CHE RENDONO LA CULTURA E LA MUSICA UN PONTE DI SOLIDARIETÀ CON IL LIBANO.

Una cerimonia musicale umana a Rowan, a sostegno del Libano e dell’Associazione medica libanese europea, grazie all’iniziativa
Una cerimonia musicale umana a Rowan, a sostegno del Libano e dell’Associazione medica libanese europea, grazie all’iniziativa
Una cerimonia musicale umana a Rowan, a sostegno del Libano e dell’Associazione medica libanese europea, grazie all’iniziativa
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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
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