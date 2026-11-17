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Il governo iracheno ha confermato la sua decisione di portare le forze armate in Jurf al-Sakhr, noto anche come Jurf al-Nasr, e di fissare una scadenza per il ritiro di Hezbollah. Il suo portavoce Haider al-Aboudi ha annunciato questa nuova tappa lunedì 16 novembre. Non dice che l’entrata delle truppe o il ritiro del gruppo siano già avvenuti.

Una scadenza confermata, senza scadenza ufficiale pubblicata

Al-Aboudi afferma che un ritardo è stato arrestato e che è vicino, senza indicare la data o l’ora dell’intervista. Egli afferma che i servizi pertinenti sono pronti a riprendere le loro missioni nella zona. Il governo presenta questa decisione come esercizio delle proprie responsabilità per la sicurezza e la protezione delle risorse pubbliche.

Il portavoce attribuisce alla commissione d’inchiesta la scoperta di operazioni su oleodotti, due impianti di raffinazione e serbatoi. Ha fatto riferimento a misure di revoca e di trasferimento alla giustizia. Queste dichiarazioni ufficiali non costituiscono una condanna giudiziaria delle persone o delle organizzazioni coinvolte.

Preparazioni e disaccordi riportati, non consolidati combattimenti

Nella sua edizione del 17 novembre,Al-Akhbardescrive i preparativi per la sicurezza intorno a Jurf al-Sakhr e il rischio di confronto tra il governo e il Kataeb Hezbollah. Le relazioni quotidiane, basate su fonti non nominate, divisioni all’interno del Quadro di coordinamento. Questa narrazione politica rimane diversa dall’annuncio ufficiale: non ci permette di concludere che è iniziata un’assalto.

Un contoShafaq News, pubblicato il 16 novembreDescrisse anche un disaccordo sull’uso della forza, citando una fonte informata. Ha menzionato una scadenza venerdì sera, obiezioni da leader politici e rinforzi da entrambe le parti. Questi elementi convergono nei conti stampa, ma la loro conferma indipendente rimane limitata dall’anonimato delle fonti. Nessuna scadenza specifica è confermata nell’intervista ufficiale del portavoce.

Il rischio di confronto non dovrebbe essere presentato come un confronto già avvenuto. La formula di uno shock senza precedenti dal 2003, avanzato in questa copertura, non è mantenuta qui come un’osservazione storica consolidata. La questione verificabile rimane la decisione del governo di riprendere il controllo della sicurezza e l’incertezza sulle condizioni della sua esecuzione.

Uno sviluppo dopo le prime ispezioni

Il nostroprecedente aggiornamento del sondaggiopubblicato il 14 novembre, ha caratterizzato la prima visita della Commissione il 13 novembre dalle conclusioni ancora in attesa. L’annuncio del portavoce è un’evoluzione: ora si concentra sul risultato dell’indagine e sulla decisione di dispiegare. Non consente un controllo efficace della zona da presentare come già trasferito.

Archivio illustrazione: Polizia Federale Irachena a Baghdad, 5 aprile 2010. Non mostra né Jurf al-Sakhr né le operazioni del novembre 2026. U.S. Army / Sgt. Melissa Bright, pubblico dominio.

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