Patrimonio libanese: libri e atlanti alla scoperta di Tiro, Byblos, Baalbek e Saida

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Anche il patrimonio libanese viene letto. Tra i resti di Tiro, i templi di Baalbek, la storia di Byblos, le dimore di Saida e i paesaggi del Monte Libano, libri e atlanti permettono di collocare ogni sito in una più ampia continuità storica.

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Per cominciare, concentrarsi su un libro che specifica il suo periodo storico, le sue fonti e il suo angolo: archeologia, architettura, storia politica, patrimonio religioso o geografia. Un atlante illustrato o guida completa utile una narrazione storica ponendo città, strade e monumenti principali.

Da Tyre a Tripoli: estendere i file Libnanews

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La nostra selezione di lettura

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