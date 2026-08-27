Trump rinominato Lago Ontario Lake America

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Donald Trump ha firmato un ordine il giovedì 27 agosto, ordinando al governo federale degli Stati Uniti di rinominare il lago Ontario « Lake America », appena due giorni dopo aver lanciato questa idea pubblicamente in mezzo a una guerra commerciale con il Canada. La decisione, essenzialmente simbolica dal momento che Washington non può imporre questa designazione sul Canada, riguarda uno dei cinque Grandi Laghi e un’area idrica internazionale condivisa tra lo Stato di New York e la provincia canadese dell’Ontario. Dietro un’iniziativa che può sembrare derisory in termini di questioni economiche tra i due paesi, il gesto costituisce una nuova provocazione politica a Ottawa dopo il fallimento dei negoziati commerciali e l’introduzione delle tariffe statunitensi del 50% su una porzione di prodotti canadesi.

Trump trasforma il lago Ontario in Lake America

La minaccia ha richiesto solo due giorni per diventare una decisione presidenziale. Martedì 25 agosto Donald Trump ha annunciato sul suo social network che gli Stati Uniti erano « seriosamente » considerando di cambiare il nome del lago Ontario. Giovedì, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato il decreto nell’Ufficio Ovale.

« Noi cambieremo il nome del lago Ontario, con effetto immediato, in Lake America », ha detto Donald Trump prima di firmare il documento.

Il decreto chiede al Segretario dell’Interno, Doug Burgum, di apportare i necessari cambiamenti nel sistema federale statunitense di nomi geografici. Il sistema informativo dei nomi geografici dovrà ora registrare il lago sotto il suo nuovo nome per uso ufficiale federale.

Le autorità degli Stati Uniti saranno tenute ad adottare « Lago America » nei loro documenti e riferimenti ufficiali secondo i termini e le condizioni dell’Ordine. Anche le mappe prodotte dalle agenzie federali sono interessate.

Tuttavia, la decisione non rimuove il lago Ontario dalle mappe canadesi. Il potere del Presidente degli Stati Uniti ferma l’amministrazione statunitense.

Trump non può imporre quel nome al Canada

Questo è il limite principale della decisione. Il lago Ontario non è un tratto esclusivamente americano di acqua. Il confine tra Stati Uniti e Canada attraversa il lago, che separa New York State dall’Ontario.

Washington può decidere il nome usato dalle proprie amministrazioni, ma non ha alcuna autorità di richiedere a Ottawa di adottare il Lago America. Il governo canadese può continuare a impiegare « Lake Ontario », come possono le autorità della provincia dell’Ontario.

Né gli organismi internazionali sono tenuti a seguire la decisione americana. Lo stesso vale per aziende private, editori di carte o individui.

Questo limite dà al decreto una portata politica e simbolica. La geografia del lago ovviamente non cambia, né cambia il confine internazionale che lo attraversa o i diritti esercitati da ciascuno dei due paesi sulle loro acque.

Gli Stati Uniti e il Canada continuano a gestire insieme diverse questioni relative ai Grandi Laghi. In particolare, la Commissione mista internazionale è coinvolta in acque transfrontaliere, mentre l’accordo di qualità dell’acqua dei Grandi Laghi organizza una parte della cooperazione ambientale bilaterale.

Una decisione apertamente legata alla guerra commerciale

La scelta del Lago Ontario non è accidentale. Donald Trump stesso ha collegato il suo progetto di cambiamento di nome all’attuale disputa commerciale tra Washington e Ottawa.

Quando ha annunciato la sua intenzione martedì, il presidente ha spiegato che gli Stati Uniti stavano considerando questo cambiamento perché non hanno più previsto di « fare un sacco di affari con l’Ontario ».

La provincia, tuttavia, è il cuore industriale del Canada e ha relazioni economiche estremamente strette con gli Stati Uniti. Include una parte significativa dell’industria automobilistica canadese, le cui linee di produzione sono profondamente integrate con quelle del Michigan e di altri Stati Uniti.

Il cambiamento di nome appare quindi un attacco simbolico che punta direttamente sulla provincia più popolosa del Canada.

Interrogato giovedì sul messaggio che voleva inviare al governo canadese, Donald Trump ci ha assicurato che c’era « none ». Egli aggiunse immediatamente che il Canada era stato a lungo « conquistare » gli Stati Uniti nel commercio e Washington stava fornendo la sua difesa gratuitamente.

Il legame con il conflitto bilaterale rimane esplicito, nonostante la negazione presidenziale dell’esistenza di un messaggio particolare.

50% dei dazi doganali nel cuore della crisi

La disputa sul nome del lago entra in un conflitto economico più grave. Dopo il fallimento degli ultimi negoziati, l’amministrazione Trump ha imposto dazi doganali di50% di circa 20 miliardi di dollari nei prodotti canadesi.

I negoziatori americani e canadesi cercavano da diversi giorni di trovare un compromesso. Le discussioni alla fine fallirono, ciascuno dei due governi rifiutando la responsabilità per la rottura dell’altro.

Ottawa ha deciso di vendicarsi. Il Canada sta preparando tariffe equivalenti per diverse centinaia di prodotti statunitensi, con un’entrata in vigore prevista l’8 settembre. I settori interessati comprendono l’acciaio, i prodotti agricoli e vari beni di consumo.

Il conflitto minaccia le catene di produzione costruite per decenni intorno al confine. Le economie statunitensi e canadesi sono tra le più integrate al mondo, in particolare nel settore automobilistico, energetico e agroalimentare.

In questo contesto, la battaglia semantica intorno al lago Ontario appare economicamente secondaria. Tuttavia, contribuisce ad un ulteriore deterioramento di una relazione politica già fortemente degradata.

I canadesi accolgono la minaccia con il sarcasmo

Anche prima della firma dell’Ordine, le reazioni canadesi avevano in gran parte collegato la portata della minaccia americana. Diversi funzionari hanno ricordato che Donald Trump potrebbe chiedere alla sua amministrazione di utilizzare il nome della sua scelta senza essere in grado di decidere il vocabolario utilizzato in Canada.

Il Premier dell’Ontario Doug Ford ha risposto ironicamente. Secondo lui, Donald Trump potrebbe anche decidere di chiamare l’acqua « Lake Trump » se lo desiderasse: sul lato canadese, sarebbe rimanere il lago Ontario.

Altri funzionari federali hanno adottato un atteggiamento simile, cercando di evitare di trasformare la proposta degli Stati Uniti in una crisi politica supplementare. Hanno sottolineato la necessità di concentrare gli sforzi canadesi sulle conseguenze economiche della guerra commerciale.

Questa strategia contrasta con la retorica molto più offensiva usata da Donald Trump. Per diversi giorni, il Presidente degli Stati Uniti ha moltiplicato le dichiarazioni sul Canada e sui suoi leader in parallelo con le decisioni tariffarie.

Il nuovo nome appare così come uno strumento aggiuntivo in un confronto che sta avvenendo sia nel campo della comunicazione politica che nel campo del commercio.

« Ontario », un nome molto prima degli Stati Uniti

La scelta di eliminare la parola « Ontario » ha anche una particolare dimensione storica. Il nome non è stato inventato dalla moderna provincia canadese e non è legato ad un governo ostile agli Stati Uniti.

È di origine indigena ed è stato usato molto prima della nascita degli Stati Uniti. La sua etimologia è generalmente legata alle lingue e alle espressioni irochee di un grande o bello tratto d’acqua.

Il nome del lago precedeva quindi da più di un secolo la creazione degli Stati Uniti nel 1776. La provincia canadese dell’Ontario, formata molto più tardi, prende il proprio nome dal lago, non dall’altra parte.

Questa cronologia dà una dimensione aggiuntiva al gesto presidenziale. Donald Trump presenta il cambiamento come risposta al suo attuale conflitto con l’Ontario e il Canada, quando il nome fa parte di una storia molto più vecchia rispetto ai confini politici contemporanei.

Il lago è anche il più orientale dei cinque Grandi Laghi. Comunica con il lago Erie attraverso il fiume Niagara e con il fiume San Lorenzo verso l’Atlantico.

Dopo il Golfo d’America, il Lago d’America

La decisione non è senza precedenti nella seconda presidenza di Trump. Al suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump aveva ordinato all’amministrazione federale statunitense di sostituire « Gulf of America » con « Gulf of America ».

Il meccanismo utilizzato per il lago Ontario è direttamente ispirato. In entrambi i casi, il presidente utilizza la sua autorità sui nomi geografici federali per imporre nuova terminologia alle organizzazioni degli Stati Uniti.

Il precedente nel Golfo del Messico mostrava anche i limiti e gli effetti indiretti di tale misura. Naturalmente, il Messico non ha abbandonato il nome storico e gli Stati Uniti non potevano costringerlo. Tuttavia, alcune società private statunitensi hanno adottato o parzialmente incorporato il nuovo nome nei loro servizi.

La stessa situazione potrebbe ora verificarsi per il lago Ontario. Piattaforme cartografiche o società statunitensi possono decidere di adottare « Lake America » per i loro utenti negli Stati Uniti, anche se non sono necessariamente vincolati dall’Ordine.

Il risultato potrebbe essere la coesistenza di diversi nomi in paesi, amministrazioni e servizi digitali utilizzati.

Un gesto spettacolare per una portata giuridica limitata

Il contrasto tra la solennità di un decreto presidenziale e il suo reale effetto internazionale spiega la natura insolita dell’episodio. Donald Trump sta mobilitando uno strumento del potere esecutivo per cambiare la terminologia utilizzata dal suo stesso governo su una zona di acqua, gran parte dei quali è sotto il controllo di un altro stato sovrano.

Il decreto non modifica alcun trattato di confine. Non trasferisce nessuna parte del lago negli Stati Uniti e non cambia i diritti canadesi. Né costringe le autorità di Toronto o Ottawa ad abbandonare il nome storico.

La sua funzione è quindi essenzialmente simbolica. Nel contesto attuale, tuttavia, il simbolo è difficile separarsi dal rapporto di potere di Washington con il prossimo.

La decisione fa parte di una serie di dichiarazioni di Donald Trump che mette in discussione il rapporto con il Canada. Il Presidente ha ripetutamente usato la retorica che sfida o minimizza la sovranità politica canadese, in particolare quando ha fatto riferimento al paese come potenziale americano « 51st state ».

Un cambiamento nel nome di un corpo idrico condiviso assume necessariamente un significato particolare in questo contesto, anche se i suoi effetti legali rimangono limitati.

Una diversione simbolica in mezzo a un conflitto molto concreto

La sequenza può essere macinata dal suo carattere spettacolare: nello spazio di 48 ore, una provocazione pubblicata su un social network divenne un decreto presidenziale relativo al nome ufficiale di uno dei Grandi Laghi. Ma il conflitto in cui si svolge ha conseguenze molto meno aneddotiche.

Il dazio doganale del 50 per cento imposto da Washington copre circa 20 miliardi di dollari in beni canadesi. Le reprisals annunciate da Ottawa influenzeranno a loro volta gli esportatori degli Stati Uniti. Le aziende di entrambe le parti del confine devono ora integrare queste nuove barriere nei loro prezzi, forniture e investimenti.

I settori automobilistici e industriali sono particolarmente esposti a causa di catene di approvvigionamento che attraversano il confine più volte prima dell’assemblaggio di un prodotto finale. Una prolungata guerra tariffaria può quindi influenzare simultaneamente le imprese e i lavoratori in entrambi i paesi.

È questo turno che dà al « Lake America » Ordine il suo carattere singolare. In un momento in cui Washington e Ottawa affrontano decine di miliardi di dollari, il nome di un lago condiviso per secoli diventa anche uno strumento di confronto.

Per i governi federali degli Stati Uniti, il cambiamento deve ora entrare in vigore. Per i canadesi, non vi è alcun obbligo di seguire. Sulla riva nord del lago, Toronto continuerà a guardare il lago Ontario; sulle mappe ufficiali del governo federale degli Stati Uniti, oltre il confine, lo stesso tratto di acqua dovrà ora essere chiamato Lake America.