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Mohammad Ali Ibrahim soccomparve alle sue ferite a seguito dell’esplosione di una sottomissione israeliana nel distretto di Habush, Nabatiyah. Il bambino è stato ferito con un altro minore quando una bomba a grappolo rimanente è esplosa lunedì. Suo padre era già stato ucciso in un attacco israeliano nel sud del Libano. Questa nuova morte avvenne quando l’esercito israeliano continuò i suoi scioperi e, soprattutto, le sue operazioni di esplosione nel sud: l’unico giorno del 1o settembre, la distruzione fu riportata in circa 10 località, con sei operazioni a Houla e ulteriori esplosioni a Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Deir Seryan e Haddatha.

Mohammad Ali Ibrahim succumbs dopo l’esplosione in Habush

Mohammad Ali Ibrahim morì a seguito delle sue ferite a seguito dell’esplosione di una bomba di frammentazione israeliana rimasta nel quartiere Al-Arid di Habush, nel distretto di Nabatiyah. L’esplosione si è verificata lunedì 31 agosto mentre il bambino era con un altro minore. Entrambi erano feriti. Mohammad Ali Ibrahim poi soccomparso, mentre nessuna informazione dettagliata è stata fornita a condizione del secondo bambino.

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese ha attribuito l’esplosione a una sottocomunicazione lasciata dagli attacchi israeliani. Il padre della vittima, Ali Ibrahim, era stato ucciso in un attacco israeliano al Sud. La stessa famiglia è colpita due volte: prima da un attacco diretto e poi da un esplosivo rimasto attivo dopo operazioni militari.

La posizione del dramma sottolinea l’estensione del problema. Habush non è un villaggio direttamente dietro il confine israeliano. La città si trova nella zona di Nabatiyah, a nord della banda di confine più esposta alle operazioni terrestri. La presenza di una bomba a grappolo rimanente in questo settore mostra che la minaccia di ordigni non esplosi è molto più ampia delle uniche località attualmente occupate o soggette a bombardamenti.

La bomba di frammentazione può uccidere molto dopo lo sciopero

Le sottomunizioni sono un pericolo particolare perché sono sparse in numeri su una vasta area. Non tutti esplodono al momento dell’impatto. Alcuni rimangono sul terreno, in campi, giardini, macerie o vegetazione e possono detonare quando vengono spostati, colpiti o semplicemente disturbati.

Per i residenti che ritornano nelle aree bombardate, questi dispositivi trasformano spazi apparentemente calmi in terreni potenzialmente pericolosi. Gli agricoltori sono esposti quando tornano a lavorare sulla terra. I lavoratori sono quando sgomberano le macerie. I bambini sono particolarmente vulnerabili quando un piccolo esplosivo sembra un oggetto abbandonato il cui pericolo non misura.

La morte di Mohammad Ali Ibrahim ci ricorda così che i risultati di uno sciopero non si fermano quando gli aerei partono. La sottomissione può causare una nuova vittima diversi giorni, mesi o anni dopo l’uso. Questo pericolo è di particolare importanza in Libano, dove le conseguenze delle bombe di frammentazione utilizzate durante la guerra del 2006 richiedono anni di operazioni di pulizia.

La dinamitizzazione è in aumento nel sud del Libano

La morte del bambino si verifica principalmente in un contesto in cui la distruzione sul terreno continua ad un ritmo costante. Le ultime indagini disponibili per il giorno del 1o settembre mostrano un’attività israeliana diffusa su diverse caza libanesi del sud. Combina scioperi d’aria, artiglieria, movimenti corazzati, rastrelli e esplosioni di edifici.

Le operazioni di distruzione del 1 settembre hanno coinvolto Deir Seryan e Qantara, Rashaf due volte, Mansuri, Hula sei volte, Taybeh due volte, Yohmor al-Shqif, Mais al-Jabal, Kfar Tibnit e Haddatha due volte. Allo stesso tempo, le operazioni di raking sono state riportate in Haddatha, Zawtar al-Sharqiya, Markaba e Kfar Tibnit.

Questa concentrazione è importante. Non è un’esplosione isolata legata ad un obiettivo unico. Le operazioni avvengono simultaneamente o successivamente in diverse aree dei distretti Marjayoun, Bint Jbeil, Nabatiyah e Tyre. Essi testimoniano la continuazione di una campagna di demolizione a terra che aggiunge ai bombardamenti.

Hula sembra essere uno dei settori più colpiti in questo giorno, con sei operazioni di blasting segnalate. Le distruzioni a Taybeh e Haddatha furono ripetute. In Qantara, le esplosioni aggiungono a diversi giorni di demolizioni che hanno già profondamente trasformato alcune aree della località.

Qantara, Taybeh e Kfar Tibnit sono ancora dinamiche

Le operazioni del 1 settembre si estendono direttamente dal 31 agosto. Il giorno precedente, i colpi significativi erano già stati segnalati tra Qantara e Taybeh, Marjayoun District, e Kfar Tibnit, Nabatiyah District, e Byout al-Siyad, Tyre District.

A Qantara, le successive distruzioni non riguardano più solo alcune costruzioni. Le operazioni ripetute hanno cambiato il paesaggio del settore. Gli edifici e la terra sono stati colpiti come le esplosioni si sono svolte, mentre l’attività militare israeliana rimane significativa intorno alla zona.

Kfar Tibnit subisce anche ripetute operazioni. La località appare regolarmente nei registri di bombardamenti e esplosioni delle ultime settimane. Si trova in una zona strategica vicino a Nabatiyah e allo Shqif, dove le forze israeliane hanno condotto numerose operazioni dalla ripresa dell’offensiva.

A Taybeh, la nuova distruzione si è verificata dopo diversi episodi simili in agosto. Le esplosioni ripetute mostrano che le forze israeliane non effettuano necessariamente la completa distruzione di un settore in un’unica operazione. Ritornano alle stesse località e demoliscono gradualmente edifici e infrastrutture.

Una campagna particolarmente intensa dalla fine di agosto

Questo metodo appare chiaramente nella cronologia degli ultimi giorni. Il 25 agosto erano già state segnalate numerose operazioni di distruzione a Majdal Zun, Mansouri, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Ainata e Sarbine. Molte di queste operazioni sono state accompagnate da fuoco d’artiglieria.

A Mansuri, nel distretto di Tiro, la dinamitizzazione aveva assunto una certa magnitudine. Un serbatoio Merkava poi avanzato e ha preso posizione nel distretto di Rabeh. A Zawtar al-Sharqiya, un’altra grande esplosione era stata segnalata mentre la località aveva già sofferto diverse ondate di distruzione nelle settimane precedenti.

Le operazioni sono proseguite il 26 agosto a Majdal Zoun e diverse aree di Bint Jbeil. Poi hanno continuato fino alla fine del mese. Il 31 agosto, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit e Byout al-Siyad furono nuovamente colpiti. Il 1 settembre, l’esplosione si è diffusa o ripetuta in circa 10 località.

La successione di nomi sta rivelando: alcune località appaiono più volte in pochi giorni. Pertanto, la distruzione non è una serie di incidenti indipendenti. Essi costituiscono una campagna continua in cui gli stessi villaggi possono essere eccitati più volte.

Bruciare le case in aggiunta alla sabbiatura

La distruzione non si basa esclusivamente su esplosivi. La sera del 1 settembre, i fuochi di casa da parte delle forze israeliane sono stati segnalati anche a sud. I veicoli armati sono stati utilizzati in diverse aree, mentre le mitragliatrici e le nuove esplosioni sono state segnalate.

Questi metodi sono oltre ai bulldozer osservati per diversi mesi. Le forze israeliane utilizzano attrezzature per la costruzione per distruggere edifici, passaggi aperti, spostare argini o cambiare alcune terre. Anche gli alberi e i terreni agricoli sono stati distrutti in aree in esercizio.

L’effetto cumulativo quindi supera la distruzione fisica di una dimora. In diversi villaggi, le operazioni coinvolgono simultaneamente abitazioni, strade, infrastrutture pubbliche, terreni agricoli e vegetazione. Questa combinazione rende il ritorno degli abitanti molto più difficile, anche quando un’area temporaneamente cessa di essere bombardata.

Aumenta anche il rischio di residui esplosivi. Ogni nuova zona bombardata o dinamita deve essere ispezionata prima che gli abitanti possano muoversi normalmente. I granati possono nascondere munizioni, mentre le operazioni terrestri possono muovere esplosivi già presenti.

Zawtar al-Sharqiya: scuola, clinica e municipio distrutto

Zawtar al-Sharqiya illustra la grandezza di questa campagna. Nel mese di agosto, la distruzione israeliana ha colpito l’edificio comunale, la scuola pubblica, un centro sanitario, un centro di assistenza e diverse case.

L’esercito libanese stesso ha denunciato la distruzione. Esso riteneva che essi impedissero il suo dispiegamento e complicassero il ritorno della popolazione. Questa dimensione è importante: la distruzione non solo colpisce la proprietà privata, ma anche le attrezzature essenziali per il funzionamento di un comune.

Una scuola distrutta impedisce il normale ritorno delle famiglie. Una clinica distrutta priva i residenti dell’assistenza comunitaria. Un comune distrutto colpisce i servizi amministrativi. Quando questi edifici scompaiono simultaneamente con le case, la domanda non è più semplicemente di ricostruire alcune case, ma di ripristinare tutte le funzioni necessarie per la vita di un villaggio.

Israele afferma che le sue operazioni mirano alle infrastrutture utilizzate da Hezbollah e soddisfano i requisiti militari. Le autorità libanesi contestano questa giustificazione quando riguarda le aree residenziali e gli edifici pubblici.

Majdal Zoun, un colpo percettibile per miglia

Majdal Zoun è un altro esempio della potenza delle esplosioni utilizzate. Durante la notte del 28-29 giugno, una grande operazione israeliana aveva causato una deflagrazione in diversi villaggi circostanti. Israele aveva annunciato la distruzione di un’infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga circa 200 metri e contenente armi e lanciatori secondo il suo esercito.

Il potere dell’esplosione aveva profondamente trasformato il settore. I residenti hanno descritto il villaggio come fisicamente tagliato a metà dalla zona distrutta. Le esplosioni sono state sentite a Mansouri, Haniyeh e molte altre località remote.

Le forze israeliane ritornarono più volte nella zona. Majdal Zoun è ancora una delle località coinvolte nelle operazioni di fine agosto. Questo ritorno regolare mostra che una prima distruzione di massa non porta necessariamente alla fine dell’attività militare sul posto.

Il caso di Majdal Zoun illustra anche la giustificazione di Israele: la distruzione delle infrastrutture sotterranee attribuite a Hezbollah. La questione rimane, tuttavia, dell’entità del danno causato sulla superficie e della sua proporzione all’obiettivo militare annunciato.

A Chqif, un’esplosione equivalente a un terremoto di magnitudo 3.8

Il potere di alcune esplosioni potrebbe essere misurato scientificamente. Durante la notte del 30-31 luglio, un’esplosione israeliana nella regione dello Shqif produsse onde registrate dall’intera rete sismica libanese.

Il Centro Geofisico Nazionale, allegato al Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica, ha registrato il segnale a 0002 ore. L’energia rilasciata ha prodotto un segnale paragonabile a quello di un terremoto di magnitudo 3.8.

Questa misura fornisce un’indicazione concreta della scala di determinate operazioni. Le detonazioni udite a diversi chilometri di distanza non sempre derivano dalla distruzione di una sola dimora. Alcuni comportano grandi quantità di esplosivi e possono coinvolgere simultaneamente diversi edifici o infrastrutture.

Essi producono anche effetti oltre il perimetro direttamente distrutto. La vibrazione può indebolire gli edifici già danneggiati dai precedenti bombardamenti, mentre i detriti e i movimenti di terra complicano ulteriormente l’accesso ai settori interessati.

Dhayra: 71 per cento degli edifici distrutti

Per misurare ciò che può accadere nei mesi successivi di esplosione, il precedente di Dhayra rimane uno dei migliori documentati. Un’analisi satellitare delle immagini condotta da Amnesty International aveva identificato 264 edifici distrutti nel comune tra ottobre 2024 e gennaio 2025.

Ciò rappresentava circa il 71% delle costruzioni di Dhayra.

Questa cifra non significa che il 71 per cento del villaggio è stato distrutto in un’unica esplosione. Al contrario, mostra come i bombardamenti successivi, le esplosioni e le demolizioni possono gradualmente eliminare la maggior parte di una località.

Questa distinzione ci permette di capire la campagna attuale. Le esplosioni riportate in Hula, Qantara, Taybeh, Kfar Tibnit, Haddatha o Mansouri non devono necessariamente essere spettacolari singolarmente per produrre, dopo diverse settimane, una massiccia distruzione del tessuto costruito.

Kfar Killa e Maroun al-Ras già profondamente distrutti

Altri villaggi di confine mostrano la stessa evoluzione. A Kfar Kila, le analisi satellitari avevano identificato 897 strutture distrutte, o circa il 36 per cento della struttura studiata. A Maroun al-Ras, circa 700 strutture erano scomparse, pari a quasi il 31 per cento delle costruzioni.

Queste distruzioni non erano solo il risultato della lotta diretta. Gli edifici erano stati demoliti anche dopo che le forze israeliane entrarono nelle aree interessate, utilizzando bulldozer ed esplosivi.

È proprio questo il punto che alimenta questioni legali. Il diritto umanitario internazionale permette la distruzione della proprietà civile quando l’imperativa necessità militare lo giustifica in determinate circostanze. Una distruzione sistematica della proprietà civile in una zona già controllata soddisfa criteri molto più severi.

Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno chiesto indagini su alcune di queste distruzioni per determinare se potrebbero costituire violazioni del diritto umanitario internazionale o addirittura crimini di guerra. Israele sostiene che Hezbollah ha usato abitazioni civili e infrastrutture per scopi militari.

La dinamitizzazione complica la distribuzione dell’esercito libanese

La campagna di distruzione ha anche una conseguenza politica immediata. L’accordo negoziato il 26 giugno prevede un graduale ritiro israeliano da taluni settori in cambio del dispiegamento dell’esercito libanese e del controllo delle armi e delle infrastrutture militari nei settori interessati.

La prima esperienza in Zawtar al-Gharbiya ha mostrato la difficoltà del processo. L’esercito libanese entrò il 21 luglio dopo il ritiro israeliano. Tuttavia, scoprì una città in gran parte distrutta e contaminata da ordigni inesplosi.

I soldati dovevano prima proteggere il terreno e neutralizzare gli esplosivi prima di permettere un ritorno più ampio. Tre soldati sono stati feriti l’8 agosto durante un’operazione per neutralizzare l’ordanza inesplosa in Zawtar al-Gharbiya.

L’esperienza riassume il problema di fronte al Libano: prendere un villaggio non significa che può restituirlo immediatamente agli abitanti. In primo luogo, dobbiamo controllare gli edifici, sgomberare le strade e neutralizzare i resti della guerra. Il dramma di Habush mostra cosa può accadere quando un esplosivo rimane accessibile.

Destruction Beyond Houses

La trasformazione del Sud non è misurata solo dal numero di edifici dinamici. Le operazioni militari hanno interessato anche terreni agricoli, oliveti e aree boschive.

I dati del Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica libanese stimano che l’area bruciata dalle attività militari israeliane dal 2023 a circa 160 chilometri quadrati, o 16.000 ettari. Circa la metà sarebbe terra agricola.

Centinaia di ulivi sono stati anche sradicati in alcune località. Bulldozers e incendi cambiano terreno su cui parte dell’economia rurale del Sud dipende.

La distruzione di un frutteto ha conseguenze diverse da quella di un edificio. Una casa può essere ricostruita se esiste un finanziamento. Un olivo adulto richiede anni per essere sostituito da un albero con una resa paragonabile. La perdita economica continua quindi a lungo dopo la fine delle operazioni.

I residenti ritornano in un territorio ancora pericoloso

La morte di Mohammad Ali Ibrahim deve essere vista in quella realtà. Nel sud del Libano, la distinzione tra guerra e dopoguerra non è chiara. I villaggi sono ancora bombardati o dinamizzati mentre, a pochi chilometri di distanza, le famiglie stanno già cercando di riprendere la vita normale.

Questa coesistenza aumenta i rischi. I residenti possono tornare in un’area che non è più direttamente mirata, ma dove rimangono sottomunizioni, conchiglie o altri esplosivi. I bambini possono accedere alla terra che non è ancora stata completamente ispezionata. Gli agricoltori a volte devono scegliere tra aspettare la pulizia completa e tornare ad un’attività essenziale per il loro reddito.

A Habush, questa minaccia ora ha un nome. Mohammad Ali Ibrahim è sopravvissuto quando le munizioni sono state disperse o abbandonate. La sua successiva esplosione fu fatale. Suo padre era già stato ucciso in un attacco israeliano.

Nel frattempo, operazioni Hai ragione. Sto andando avantiesattamente dopo il luogo in cui la prima versione è stata interrotta, senza sostituzione o ripetizione.

Dynamiting mantiene l’attività militare sul terreno

La continuazione dell’esplosione nelle zone di confine mostra che l’attività israeliana nel sud del Libano non si basa esclusivamente sugli scioperi aerei. Tali operazioni richiedono una presenza a terra o un accesso diretto agli edifici interessati. Essi riflettono così una situazione in cui alcuni settori rimangono soggetti all’intervento militare nonostante i meccanismi che dovrebbero portare alla graduale stabilizzazione del confine.

Per il Libano, tale distruzione è anche una questione di sovranità. Beirut chiede il ritiro israeliano delle posizioni mantenute nel suo territorio e il ritorno dell’esercito libanese a tutti i settori interessati. Israele, da parte sua, afferma che le sue operazioni soddisfano i requisiti di sicurezza e la necessità di impedire Hezbollah di ricostruire le capacità militari vicino al confine.

Le conseguenze per gli abitanti sono immediate. Ogni edificio dinamico aumenta il volume di distruzione in villaggi che hanno già molte case inabitabili. Le strade, le griglie elettriche, le installazioni idriche e la terra agricola possono anche essere colpite. La ricostruzione dipende quindi tanto dal finanziamento disponibile quanto dalla possibilità fisica di accesso sicuro ai quartieri interessati.

Un confine dove si sovrappongono più rischi

La situazione attuale nel Libano meridionale è il risultato di diverse minacce. Gli scioperi israeliani continuano su base puntuale contro persone o siti identificati da Israele come collegati a Hezbollah. I droni rimangono nel cielo. Le operazioni terrestri e l’esplosione mantengono la tensione nella fascia di confine. Inoltre, si aggiungono mine, bombe, conchiglie e altri residui esplosivi lasciati dalle varie fasi dei combattimenti.

Questa combinazione spiega perché i residenti di ritorno non significa necessariamente un ritorno alla sicurezza. Una località non può più essere bombardata ogni giorno, rimanendo pericolosa a causa di una munizioni sepolta, edificio instabile o prossimità di un’area in cui le operazioni militari sono ancora in corso.

La morte di Mohammad Ali Ibrahim illustra proprio questa differenza tra la diminuzione della lotta e la scomparsa del pericolo. Il bambino non è stato ucciso durante un altro attacco contro Habush. Fu fatalmente ferito da un dispositivo che rimase attivo dopo l’uso.

L’esercito libanese di fronte alla sfida dell’eliminazione delle mine

L’esercito libanese e le squadre specializzate devono ispezionare le aree colpite prima che possano essere considerate sicure. Questo lavoro non riguarda solo la rimozione delle miniere convenzionali. Copre anche bombe aeree inesplorate, conchiglie, razzi, granate, sottomunizioni e vari componenti militari che possono rimanere pericolosi.

La dimensione del territorio interessato complica questa missione. I bombardamenti hanno interessato aree urbane, colline, valli e grandi aree agricole. Alcune munizioni possono essere visibili. Altri sono sepolti, nascosti nella vegetazione o chiusi sotto le macerie.

Anche le operazioni di deminenza devono essere coordinate con la ricostruzione. Prima di spostare tonnellate di macerie con attrezzature meccaniche, gli equipaggi devono garantire che nessuna munizioni è probabile esplodere. La stessa precauzione è necessaria prima che gli agricoltori ritornino a determinate parcelle.

Bambini particolarmente esposti a residui esplosivi

I bambini sono uno dei gruppi più vulnerabili a ordigni inesplosi. Possono non identificare un oggetto militare o ignorare che un dispositivo apparentemente inerte può ancora esplodere.

Questa minaccia è particolarmente importante quando le munizioni sono piccole. Le munizioni disperse dalle armi di frammentazione possono avere forme e dimensioni molto diverse rispetto alle bombe convenzionali. Alcuni possono essere parzialmente nascosti da terra o vegetazione.

Le autorità e le organizzazioni specializzate quindi di solito insistono su una regola semplice: mai toccare, muoversi o raccogliere un oggetto sospetto e segnalare immediatamente la sua presenza alle forze di sicurezza. Nei villaggi dove le famiglie ritornano dopo mesi di lotta, questa consapevolezza diventa una componente essenziale della protezione civile.

L’esplosione di Habush, tuttavia, mostra i limiti di prevenzione quando i resti esplosivi sono già sparsi in aree frequentate dalla popolazione.

La bomba di frammentazione pesante del 2006 precede

Il pericolo delle sottocommissioni ha una particolare risonanza in Libano. Durante la guerra del 2006, la parte meridionale del paese era stata fortemente contaminata da munizioni a grappolo. Alcune delle piccole bombe sparse non erano esplose immediatamente e erano rimaste attive dopo la cessazione delle ostilità.

Questi dispositivi avevano successivamente provocato morti e feriti tra i civili e specialisti minatori. I terreni agricoli erano stati particolarmente colpiti, con conseguenze economiche durature per le famiglie dipendenti dalle loro colture.

La pulizia aveva preso diversi anni. Questo precedente spiega perché la scoperta di qualsiasi munizioni sospettata di essere una sottomissione provoca immediatamente preoccupazione nel Sud.

Nel caso di Habush, l’esatta qualifica dell’attrezzatura rimane importante. Informazioni disponibili indicano che una munizioni israeliana non esplosa detonata. Se la sua identificazione come submunizione da una bomba di frammentazione è ufficialmente confermata, il caso di Mohammad Ali Ibrahim si rifletterà direttamente in questo numero già profondamente radicato nella storia recente del Sud Libano.

Stessa famiglia due volte

Il dramma di Habush assume una dimensione particolare perché Mohammad Ali Ibrahim aveva già perso suo padre nel conflitto. Ali Ibrahim è stato ucciso in un attacco israeliano sul Libano meridionale.

Il padre fu vittima di un attacco diretto, mentre suo figlio morì per le conseguenze ritardate di un’operazione militare. Questa successione riassume come la guerra continua a produrre vittime oltre il tempo preciso dei bombardamenti.

Per la famiglia, la distinzione tra guerra attiva e guerra post-bellica non era quindi astratta. La scomparsa degli aerei o la riduzione temporanea degli scioperi non è sufficiente quando gli esplosivi rimangono a terra.

Il secondo bambino ferito nell’esplosione di lunedì ricorda anche che Mohammad Ali Ibrahim non era l’unica vittima dell’incidente. Il suo stato e l’evoluzione medica sono ora un altro elemento da seguire.

Ricostruire il Sud significa prima essere in grado di vivere lì

La distruzione di case e infrastrutture è l’aspetto più visibile dei danni nel sud del Libano. Ma la ricostruzione fisica può iniziare normalmente solo quando le aree interessate sono sicure.

Una casa ricostruita nel mezzo di una zona contaminata da munizioni rimane inaccessibile. Un campo non può essere ritagliato di nuovo se il passaggio di un trattore potrebbe innescare un esplosivo. Una strada chiara non può essere restituita al traffico se i suoi dintorni non sono stati ispezionati.

Le esplosioni israeliane nelle zone di confine esacerbano questa difficoltà aggiungendo ulteriore distruzione a coloro che si accumulano durante i combattimenti. Possono anche ritardare il tempo in cui le squadre libanesi avranno pieno accesso a determinate aree.

La stabilizzazione del Sud dipende quindi da un certo numero di operazioni che devono andare avanti insieme: il ritiro delle forze israeliane, il dispiegamento dell’esercito libanese, il demining, la sicurezza dei villaggi e la ricostruzione delle infrastrutture.

La morte di Mohammad Ali Ibrahim ci ricorda che il pericolo rimane

La morte di Mohammad Ali Ibrahim trasforma una munizioni abbandonata in un nuovo impatto umano del conflitto. L’esplosione non è un’astratta vestigia di combattimento. Ha ucciso un bambino diversi giorni o settimane dopo l’operazione in cui il dispositivo è stato utilizzato.

Questo è anche un avvertimento per altre comunità colpite. Fintanto che le aree bombardate non sono state ispezionate sistematicamente, rimane impossibile sapere con certezza il numero di veicoli che potrebbero non essere esplosi.

La continuazione dell’esplosione e delle operazioni israeliane in alcune zone di confine significa anche che questa contaminazione non appartiene solo al passato. Ulteriori distruzioni continuano a essere prodotte, mentre le squadre libanesi stanno ancora lavorando su quelle lasciate dalle precedenti fasi del conflitto.

In Habush, l’identificazione tecnica del dispositivo deve essere utilizzata per determinare se fosse effettivamente una sottomissione da una bomba di frammentazione. Nei villaggi del fronte, la sfida rimane simultaneamente quella di accesso a case e terreni. La morte di Mohammad Ali Ibrahim ricorda che, per il popolo del Libano meridionale, la sicurezza è misurata non solo dal numero di scioperi registrati in un giorno, ma anche da ciò che rimane nel terreno quando i bombardamenti cessano.