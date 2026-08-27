Aoun chiede agli Emirati di investire in Libano

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Il presidente Joseph Aoun ha invitato le aziende degli Emirati Arabi Uniti ad investire in Libano giovedì 27 agosto, ricevendo una grande delegazione dal Palazzo Baabda guidata dal Ministro degli Esteri degli Emirati, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Il Capo di Stato ha presentato la visita come « messaggio di speranza » e fiducia nella stabilità del paese. Al Zeyoudi ha anche annunciato che gli scambi non petroliferi tra i due paesi avevano raggiunto4,2 miliardi di dollari nel 2025, uno dei più alti livelli negli ultimi 15 anni. Questa visita di due giorni è già accompagnata da diversi memorandum d’intesa e discussioni su un quadro economico più ampio tra Beirut e Abu Dhabi.

Joseph Aoun: « Lebanon è il tuo secondo paese »

Giovedì, il secondo giorno della visita economica dell’Emirato in Libano ha assunto una dimensione politica con l’accoglienza della delegazione di Joseph Aoun al Palazzo Presidenziale di Baabda. Il Presidente ha accolto Thani bin Ahmed Al Zeyoudi e gli imprenditori e gli investitori, alla presenza di diversi leader economici libanesi e degli Emirati.

Joseph Aoun ha sottolineato la profondità dei rapporti tra i due paesi e ha ringraziato gli Emirati per il loro sostegno al Libano. Ha presentato la presenza di una delegazione economica di questa importanza come segno che supera la mera tenuta delle riunioni commerciali. Secondo lui, riflette la fiducia nella « stabilità del Libano e del suo futuro » e può aprire nuove opportunità di cooperazione e di investimento.

Il Presidente ha invitato direttamente gli imprenditori degli Emirati ad intraprendere progetti nel paese. « Lebanon è il tuo secondo paese, ti invitiamo a investire in esso », ha detto. Ha sottolineato il capitale umano libanese, il dinamismo del settore privato, la posizione geografica del paese e l’importanza della diaspora come i principali vantaggi che potrebbero attirare gli investitori.

Aoun ha anche ringraziato il presidente Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyane, per il suo sostegno. Egli affermò che il leader degli Emirati aveva risposto favorevolmente alle richieste libanesi, vedendolo come una manifestazione dei legami tra i due paesi e le loro popolazioni.

« Sicurezza e investimento sono collegati »

Tuttavia, il Capo di Stato non ha evitato uno dei principali ostacoli al ritorno del capitale straniero. « Non c’è dubbio che la sicurezza e gli investimenti siano collegati », ha riconosciuto alla delegazione.

Questa dichiarazione si svolge in un contesto particolarmente sensibile. Le operazioni militari israeliane continuano nel sud del Libano, dove gli scioperi, il fuoco di artiglieria e l’esplosione sono stati riportati di nuovo questa settimana. La situazione di sicurezza è quindi una considerazione immediata per gli investitori considerando gli impegni a lungo termine.

Joseph Aoun, tuttavia, voleva dissociare l’esistenza di queste difficoltà dall’impossibilità di investire. Egli riteneva che una volontà politica ed economica sufficiente potesse superarli. « Se c’è sincera volontà e intento, le sfide non saranno un ostacolo, » ha detto.

Il suo messaggio mira a convincere le compagnie degli Emirati che il Libano può presentare opportunità anche prima del suo recupero è completo. Questo approccio è coerente con quello sostenuto da diversi membri del governo, che cercano di riportare gli investitori arabi nel perseguire riforme istituzionali ed economiche.

4,2 miliardi di dollari nel commercio non petrolifero

Thani ben Ahmed Al Zeyoudi ha portato una figura importante a questa sequenza: il commercio non petrolifero tra gli Emirati Arabi Uniti e il Libano ha raggiunto4,2 miliardi di dollari nel 2025. Il Ministro ha presentato questo risultato come uno dei più alti livelli negli ultimi quindici anni.

I dati forniti al Forum economico libanese-emirati indicano anche un aumento annuo del numero di donne occupate35,6%nel 2025. Questo aumento mostra che le relazioni commerciali continuarono a svilupparsi nonostante la crisi economica libanese e le tensioni che avevano caratterizzato le relazioni tra Beirut e diversi Stati del Golfo negli anni precedenti.

Indicatore Dati Commercio non petrolifero Libano-Emirati nel 2025 $4.2 miliardi Crescita annuale del 2025 35,6% Dimensione annunciata iniziale della delegazione 67 leader economici Partecipanti citati al forum più di 70, fino a circa 90 secondo i record Memorandum di comprensione firmato il 26 agosto 5 Accordi di partenariato economico conclusi dagli Emirati nel mondo 38

Le modifiche del numero dei membri della delegazione sono spiegate dai diversi scopi utilizzati negli annunci. Preparazioni formali inizialmente citate67 leader e leader economici degli emirati. Il procedimento del forum tenutosi mercoledì ha poi riferito più di 70 partecipanti agli Emirati, alcuni dei quali evocavano circa 90 personalità tra cui tutti gli investitori, manager e membri associati alla missione.

L’importanza economica della visita non è quindi misurata solo per le sue dimensioni. È dovuto principalmente al profilo dei partecipanti e dei settori rappresentati, nonché agli accordi già raggiunti durante le riunioni di Beirut.

Cinque Memoranda di Intesa firmata a Beirut

La delegazione non è venuta solo per una serie di incontri politici. Il primo giorno della visita, mercoledì 26 agosto, culminato nella firma delcinque memorandum d’intesanel quadro del Forum economico libanese-emirati di Beirut.

Si tratta dell’istituzione del Consiglio d’affari misto libanese-emirati per fornire un quadro permanente per le relazioni tra i settori privati dei due paesi. Altri due accordi sono stati conclusi tra la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e le sue controparti di Abu Dhabi e Ras al-Khaimah.

Due protocolli aggiuntivi riguardano il gruppo degli Emirati Elite Agro Holding. Uno è la cooperazione con l’Università americana di Beirut nel campo della sicurezza alimentare e dell’agricoltura arida. L’altro associa il gruppo con Jarjoura Dakkache & Sons intorno alle colture serre.

Questi accordi rimangono memoranda di comprensione e non dovrebbero essere trattati come cinque grandi investimenti già finanziati e impegnati. Tuttavia, sono strumenti che permettono alle imprese e alle istituzioni interessate di trasformare le discussioni in progetti specifici.

Tra i settori discussi figurano anche le infrastrutture e la digitalizzazione. Tuttavia, nessun accordo specifico era stato annunciato su questi due settori dopo il primo giorno.

Al Zeyoudi vuole rafforzare il legame logistico e tecnologico

Di fronte a Joseph Aoun, Thani Al Zeyoudi ha descritto gli incontri con aziende e investitori libanesi come « ottimo ». Secondo lui, hanno permesso alla delegazione di identificare più precisamente le opportunità disponibili in diversi settori dell’economia libanese.

Il ministro ha particolarmente sottolineato il potenziale logistico. Crede che le aziende emicranie presenti a Beirut possano contribuire a rafforzare i collegamenti tra Libano, Emirati e aziende attive in altri mercati internazionali. Il settore tecnologico è uno dei settori che ritiene promettenti.

Questo è in linea con la strategia commerciale internazionale di Abu Dhabi. Gli Emirati hanno sviluppato la propria rete di accordi di partenariato economico negli ultimi anni. Il loro programma conta ora38 accordi di partenariato economico globalefacilitare l’accesso al mercato e ridurre le barriere commerciali.

Al Zeyoudi ha presentato gli Emirati non solo come potenziale fonte di capitale, ma anche come piattaforma per le aziende libanesi di accedere a una rete commerciale molto più grande.

Le competenze libanesi hanno evidenziato

Il Ministro degli Esteri ha anche sottolineato il ruolo svolto dai libanesi nell’economia degli Emirati. Ha elogiato la loro competenza e il loro contributo allo sviluppo delle imprese e delle istituzioni emiraniche, anche nella progettazione di strategie e gestione dei progetti.

Questa presenza della diaspora è uno dei principali legami economici tra i due paesi. Le autorità libanesi stanno ora cercando di utilizzare questo capitale umano come ponte per facilitare il ritorno degli investimenti in Libano.

Al Zeyoudi ha presentato la visita della sua delegazione come una forma di riconoscimento di questo contributo. « La nostra presenza è la prova dell’amore degli Emirati per il Libano », ha detto, riferendosi anche alla volontà di restituire parte di ciò che i libanesi hanno portato allo sviluppo del suo paese.

Il ministro ha trasmesso a Joseph Aoun i saluti del presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyane, vicepresidente e primo ministro Mohammed bin Rachid Al Maktoum e Mansour bin Zayed Al Nahyane, vicepresidente e vice primo ministro.

Il sollevamento del divieto di viaggio come primo segnale

L’attuale riavvicinamento economico è stato preceduto da un’importante decisione politica: la revoca del divieto che ha impedito ai cittadini degli Emirati di visitare il Libano. Al Zeyoudi ha sottolineato giovedì l’effetto positivo di questa misura sulle relazioni bilaterali.

Questa decisione facilita direttamente il turismo, i viaggi d’affari e i contatti degli investitori. Ha anche un significato simbolico, in quanto riflette un miglioramento della valutazione dell’emirato della situazione libanese dopo diversi anni di prudenza.

Nel mese di luglio, l’ambasciatore degli Emirati in Libano, Fahad Salem Saeed Al Kaabi, aveva già menzionato con Joseph Aoun il rafforzamento delle relazioni bilaterali. Il presidente libanese ha ringraziato Abu Dhabi per aver permesso ai suoi cittadini di tornare in Libano.

L’attuale movimento non inizia quindi con la delegazione del 26 e 27 agosto da sola. Piuttosto, questo rappresenta un’accelerazione ed un risultato economico di un riavvicinamento gradualmente iniziato nei mesi precedenti.

Verso un più ampio accordo economico

Uno degli sviluppi più importanti è la volontà di andare oltre i protocolli settoriali. Thani Al Zeyoudi ha ricordato la necessità di iniziare a lavorare su unaccordo economico globaleservire come quadro per le relazioni bilaterali.

Anche il ministro libanese dell’economia e del commercio, Amer Bisat, ha sottolineato questa prospettiva. Presente alla riunione di Baabda, ha spiegato che le discussioni si erano concentrate sulla creazione di un quadro di investimento più ampio e ha indicato che i lavori sarebbero proseguiti dopo la visita.

In questa fase, quindi, non si tratta di un accordo già concluso. Entrambe le parti esplorano la possibile forma di un quadro economico rafforzato. I prossimi passi dovranno specificare il suo ambito di applicazione, i settori interessati e le misure commerciali o regolamentari che lo accompagneranno.

Per il Libano, tale meccanismo potrebbe fornire maggiore visibilità agli investitori degli Emirati. Per Abu Dhabi, consentirebbe al mercato libanese di essere più strettamente integrato nella sua rete regionale e internazionale di partenariati.

Settore privato al centro del riavvicinamento

Entrambi i governi danno un ruolo centrale al settore privato. Al Zeyoudi ritiene che dovrebbe essere la principale forza trainante dell’attuazione dei progetti e della » copertura generale » delle relazioni economiche con i vari partiti libanesi.

Questo approccio consente di distinguere l’attuale visita dall’assistenza finanziaria diretta che i paesi del Golfo hanno potuto fornire al Libano nei periodi precedenti. Questa volta il discorso si concentra più sugli investimenti, le partnership, le imprese e la creazione di progetti economicamente realizzabili.

Per Beirut, questa è un’opportunità e una domanda. Attrarre il capitale privato significa proporre progetti redditizi, ma anche un ambiente regolamentare, bancario, giudiziario e di sicurezza sufficientemente prevedibile.

La presenza a Baabda del Ministro della Tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale, Kamal Shehadi, insieme ad Amer Bisat, illustra anche il desiderio libanese di ampliare le discussioni oltre i settori economici tradizionali.

Un segnale politico, ma gli investimenti ancora da realizzare

La visita è senza dubbio un segnale di riavvicinamento tra Beirut e Abu Dhabi. Esso riunisce un’importante delegazione economica, interviene dopo la rimozione delle restrizioni di viaggio e ha già prodotto cinque memorandum d’intesa. Il livello del commercio fornisce anche una base reale per questo rapporto, con4,2 miliardi di dollari nel commercio non petrolifero del 2025.

Tuttavia, sarebbe prematuro presentare questa sequenza come un ritorno massiccio e già acquisito degli investimenti negli Emirati. I protocolli devono ancora essere tradotti in realizzazioni e il progetto per un quadro economico globale rimane da sviluppare. La situazione di sicurezza, che Joseph Aoun stesso aveva legato agli investimenti, rimase anche un fattore determinante.

È proprio su questo punto che il discorso presidenziale ha senso. Aoun non nega i rischi per il Libano, ma cerca di convincere gli investitori che non rendono impossibile qualsiasi iniziativa. Il suo appello alle imprese degli Emirati si basa sull’idea che la ripresa economica possa iniziare prima che tutti i problemi politici e di sicurezza vengano risolti.

La delegazione deve completare la sua visita di due giorni a Beirut giovedì. Il prossimo indicatore sarà ora meno il numero di funzionari presenti che la trasformazione dei cinque protocolli firmati, le discussioni settoriali e il progetto di partenariato economico in investimenti effettivamente intrapresi in Libano.