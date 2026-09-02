Banche libanesi: il FMI vuole aprire libri

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Una nuova fase della ristrutturazione bancaria libanese viene preparata sotto pressione dal Fondo Monetario Internazionale. Dietro le discussioni sulla possibilità di escludere alcuni consigli di amministrazione è una domanda molto più fondamentale: dove sono passati i beni corrispondenti alle decine di miliardi di dollari di depositi non disponibili dal 2019? Il FMI richiede un processo di risoluzione bancaria indipendente e trasparente in grado di stabilire la situazione reale di ogni istituzione. Questo meccanismo può portare alla divestitura della gestione di una banca, alla nomina di un amministratore indipendente e all’esame dei trasferimenti, delle transazioni con parti correlate e dei movimenti di capitale effettuati prima e dopo il crollo del sistema. La sfida è quindi di non porre le banche libanesi sotto la direzione del FMI, ma di impedire a coloro i cui dirigenti devono essere esaminati dal controllo delle indagini sulle perdite e sui beni che potrebbero essere recuperati.

Recuperare denaro prima di assegnare perdite

Dal mese di ottobre 2019, il dibattito libanese si è concentrato in gran parte sulla quantità di perdite nel sistema finanziario. Le stime variano tra i governi, la Banca del Libano, le banche e le istituzioni internazionali. Ma dietro le discussioni contabili rimane una domanda molto più concreta per i depositanti: che cosa è diventato dei dollari depositati in banche prima della crisi?

Una parte significativa di questi fondi era stata posta da banche commerciali con la Banca del Libano. La banca centrale stessa aveva usato le sue risorse per finanziare diverse esigenze, difendere per anni la parità della sterlina, coprire le importazioni, finanziare lo stato e sostenere un modello basato sull’afflusso permanente delle monete.

Quando queste voci si sono asciugate, il sistema si è trovato incapace di tornare simultaneamente alle banche le valute che avevano posto con la Banca del Libano. Le banche non sono più in grado di restituire i depositi ai loro clienti.

Questa meccanica spiega una parte considerevole del foro finanziario. Tuttavia, non risponde a tutte le domande.

In particolare, resta da determinare quale capitale ha lasciato le banche durante il periodo critico, in quali condizioni, a beneficio di chi e con quali autorizzazioni. È qui che la ristrutturazione bancaria aderisce direttamente alla questione della responsabilità del consiglio di amministrazione.

Il FMI esige una risoluzione indipendente

Il Fondo monetario internazionale chiede esplicitamente al Libano di stabilire un processo di risoluzione bancaria indipendente, trasparente ed efficace. Entro il febbraio 2026, il Fondo aveva nuovamente chiesto modifiche al quadro adottato nel 2025 per rafforzare questa indipendenza e garantire una distribuzione della perdita secondo i principi internazionali.

Il Parlamento ha infine modificato la legislazione in agosto. Il 20 agosto, il FMI ha descritto questi emendamenti come un passo importante nella riforma del settore bancario.

Questa approvazione non significa che il file è chiuso. Il Fondo attende ora l’attuazione pratica del regime e la continuazione delle riforme necessarie per affrontare le perdite.

L’indipendenza richiesta dal FMI è di particolare importanza. Una banca non può essere valutata esclusivamente sulla base dei dati prodotti dai propri gestori quando le decisioni di questi stessi dirigenti possono essere esaminate.

L’autorità di risoluzione deve essere in grado di accedere ai conti, valutare le attività e le passività e decidere se l’istituzione rimane valida.

Le schede potrebbero essere divested

Il nuovo quadro permette di intervenire nella governance di una banca in risoluzione.

Un direttore temporaneo può essere nominato e ricevere poteri normalmente esercitati dal consiglio di amministrazione. A seconda della portata del suo mandato, può prendere il controllo della gestione dell’istituzione durante il procedimento.

Questo meccanismo risponde a una logica semplice: quando la situazione di una banca deve essere esaminata indipendentemente, i suoi dirigenti storici non possono avere il diritto assoluto di controllare la procedura.

Tuttavia, la divestitura non è né automatica né generale. Non vi è alcuna disposizione per la rimozione simultanea di tutte le banche libanesi.

L’intervento deve dipendere dalla situazione di ogni istituzione e dalle decisioni prese nel contesto della risoluzione.

Per alcune banche, il risultato potrebbe essere la ricapitalizzazione sotto la direzione esistente. Per altri, gli azionisti potrebbero essere fortemente diluiti e la governance sostituita. Nelle situazioni più gravi, un direttore potrebbe ricevere direttamente i poteri del consiglio.

Perché escludere coloro che attualmente controllano le banche?

La domanda va oltre la solvibilità da sola. Esso riguarda l’accesso alle informazioni e i possibili conflitti di interesse.

I Consigli di Amministrazione hanno o hanno avuto accesso privilegiato a conti, decisioni di credito, operazioni degli azionisti, grandi trasferimenti e relazioni con la Banca del Libano.

Se l’obiettivo è quello di determinare esattamente ciò che è accaduto prima e durante la crisi, un’indagine indipendente deve essere in grado di esaminare queste operazioni senza dipendere dalle persone che li hanno autorizzati o supervisionati.

Ciò non significa che gli amministratori bancari abbiano commesso reati collettivamente. Tale affermazione richiederebbe prove individuali e decisioni giudiziarie.

D’altra parte, la loro gestione può legittimamente essere esaminata. La distinzione è fondamentale.

Il problema è quello di identificare le normali transazioni, quelle che hanno ricevuto un trattamento preferenziale e quelle che potrebbero essere considerate abusive, fraudolente o recuperabili in base alla legge applicabile.

Trasferimenti dopo ottobre 2019 al centro delle domande

Il periodo aperto nell’autunno 2019 è particolarmente sensibile.

Quando le banche hanno cominciato a limitare l’accesso dei clienti ai loro conti, il Libano non ha ancora una legge formale di controllo dei capitali che organizza uniformemente restrizioni. Le istituzioni hanno imposto diverse limitazioni ai candidati.

Allo stesso tempo, la questione dei trasferimenti stranieri a beneficio di alcuni clienti divenne rapidamente un problema politico e giudiziario.

Il problema è evidente. Se un depositante ordinario non può più trasferire liberamente i suoi soldi, mentre un azionista, direttore, ufficiale, persona politicamente esposta o cliente privilegiato potrebbe ancora farlo, deve essere determinato su quale base questa differenza di trattamento è stata decisa.

Un trasferimento effettuato durante questo periodo non è automaticamente illegale. La data, il beneficiario, l’origine, gli obblighi contrattuali della banca e la legge applicabile al momento della transazione devono essere esaminati.

Ma la mancanza di controllo uniforme del capitale non significa che qualsiasi transazione fosse necessariamente irreprensibile.

Questo è proprio il tipo di caso che una ristrutturazione credibile ci permetta di esaminare.

Le parti correlate sono un punto essenziale

Le transazioni con parti correlate sono un altro argomento importante.

Una parte correlata può essere un azionista significativo, un direttore, un ufficiale, una società appartenente allo stesso gruppo o una persona che ha un particolare rapporto con l’istituzione.

In un sistema bancario sonoro, queste transazioni devono essere rigorosamente sorvegliate perché creano un evidente rischio di conflitti di interesse. Una banca non può trattare i suoi proprietari come meri clienti quando essi stessi partecipano alle decisioni dell’istituzione.

La revisione delle banche libanesi deve quindi determinare se gli azionisti o i dirigenti hanno beneficiato di prestiti, rimborsi, trasferimenti, garanzie o altre operazioni in condizioni diverse da quelle applicate al resto del cliente.

Ancora una volta, non si tratta di presunzione di un reato. L’obiettivo è quello di cercare le operazioni e verificare la loro conformità.

Recuperare fondi prima di fare pagare i depositanti

Questo problema porta direttamente ad una delle principali richieste del FMI: la gerarchia delle perdite.

Il Fondo ha chiaramente richiesto che i depositanti non subiscano perdite davanti agli azionisti e ai creditori subordinati. I proprietari bancari devono quindi assorbire le perdite corrispondenti al capitale investito prima che una nuova tassa venga imposta ai risparmiatori.

Ma questa gerarchia non basta.

Prima di calcolare la perdita finale, è anche necessario cercare i beni che potrebbero essere recuperati.

Se un’operazione è riconosciuta dalle autorità competenti come fraudolenta, abusiva o giuridicamente revocabile, il recupero delle somme interessate riduce meccanicamente il foro restante da assegnare.

Questa distinzione è notevole per i candidati. Ogni miliardo recuperato è potenzialmente un miliardo che non deve più essere trattato come una perdita irreversibile.

Le banche devono essere esaminate una per una

L’altro cambiamento fondamentale è l’abbandono di una visione uniforme del settore.

Non tutte le banche hanno preso le stesse decisioni prima del 2019. Non tutti hanno trasferito gli stessi importi alla Banca del Libano, concesso gli stessi prestiti o mantenuto lo stesso importo di beni liquidi all’estero.

La loro esposizione alla crisi varia quindi.

Una risoluzione credibile richiede l’equilibrio economico effettivo di ogni istituzione. Valutazione patrimoniale, misura delle passività, identificazione dei crediti dubbi, revisione delle operazioni con parti correlate e determinazione del patrimonio residuo.

Questo lavoro separa le banche che possono sopravvivere da quelli che non possono più sopravvivere.

Una banca valida può essere ricapitalizzata. Una banca sottocapitalizzata potrebbe dover ospitare nuovi azionisti. Alcuni possono essere fusi. Altri potrebbero essere liquidati.

I consigli di amministrazione saranno necessariamente colpiti da queste decisioni.

Gli azionisti rischiano di perdere il controllo

Per i proprietari storici delle banche, quindi, la principale minaccia non è che i funzionari del FMI si stabiliranno nei loro uffici.

È molto più concreto.

Se la valutazione di una banca dimostra che le sue perdite hanno assorbito i propri fondi, il valore economico delle azioni esistenti può diventare molto basso o zero. La ricapitalizzazione da parte di nuovi investitori diluire gli attuali proprietari.

Il controllo del consiglio di amministrazione seguirebbe questa evoluzione del capitale.

In altri casi, un’autorità di risoluzione potrebbe considerare che la continua esistenza di alcuni leader minerebbe la ristrutturazione o creerebbe un conflitto di interessi. Un amministratore temporaneo potrebbe quindi ricevere le proprie credenziali.

Ciò consentirebbe al settore bancario libanese di sperimentare il suo più significativo cambiamento di proprietà e leadership in diversi decenni.

Una domanda di indipendenza che si rivolge anche alla Banca del Libano

Il problema non riguarda solo le banche commerciali.

La Banca del Libano è al centro della crisi. Le banche commerciali gli hanno affidato una parte considerevole della valuta depositata dai loro clienti. La banca centrale è quindi contemporaneamente un regolatore, un attore nella crisi e un debitore importante nel settore bancario.

Questo crea un delicato conflitto istituzionale.

Se una banca detiene un debito enorme sulla BDL, il valore assegnato a tale debito può determinare se appare solvente o insolvente.

Una valutazione troppo elevata riduce artificialmente le sue perdite. Al contrario, uno sconto significativo può rimuovere i propri fondi.

Ecco perché il FMI insiste sull’indipendenza e sulla trasparenza delle valutazioni.

L’audit forense non ha chiuso il file

L’audit giudiziario della Banca del Libano aveva già individuato gravi carenze nella governance e nelle pratiche contabili della banca centrale.

Ma guardare il BDL non è sufficiente per ricostruire tutti i movimenti del sistema.

Le banche commerciali hanno i loro libri, i conti corrispondenti all’estero, i registri di credito e la cronologia delle transazioni. Per tracciare i fondi, è quindi necessario essere in grado di attraversare le fonti.

L’obiettivo di un’indagine finanziaria reale sarebbe quello di seguire il corso di denaro: ingresso in una banca commerciale, possibile trasferimento alla BDL, collocamento all’estero, credito concesso a un cliente o transazione con una parte correlata.

Questa ricostruzione può anche mostrare quali somme sono state effettivamente perse e quali importi esistono ancora in un’altra forma.

Il segreto bancario non può più essere lo stesso ostacolo

Le modifiche apportate dal 2022 al segreto bancario hanno progressivamente ampliato l’accesso alle informazioni finanziarie attraverso indagini, audit e procedure legali.

Questo sviluppo è essenziale per la ristrutturazione.

Un meccanismo per tracciare le attività non può funzionare se le informazioni per identificare i proprietari benefici, i conti correlati e i trasferimenti rimangono legalmente inaccessibili.

L’apertura dei libri non significa la pubblicazione di conti bancari di tutti i cittadini. Significa che le autorità competenti devono essere in grado di ottenere i dati necessari all’esame di una banca o alla ricerca di una transazione che possa aver danneggiato i creditori.

Gli esperti internazionali potrebbero svolgere un ruolo decisivo

È probabilmente qui che alcune delle voci attuali sul controllo internazionale sorgono.

Nessun testo stabilisce che il FMI prenderà il controllo diretto delle banche. D’altra parte, la risoluzione agli standard internazionali può richiedere valutatori indipendenti, revisori, specialisti della risoluzione e imprese internazionali.

Il loro ruolo può diventare notevole.

L’esperto di valutazione delle risorse aiuta a determinare la quantità di perdita. La persona che rintraccia determinate transazioni può identificare gli importi recuperabili. Una persona che valuta la fattibilità di uno stabilimento fornisce alcuni degli elementi per decidere se sopravvivere.

La decisione legale rimane libanese, ma le competenze internazionali possono quindi avere un impatto significativo sul suo risultato.

Perché le schede sono al cuore del problema

Il problema dei consigli di amministrazione assume finalmente una dimensione diversa quando è posto in questo contesto.

Non si tratta solo di sostituire i banchieri con altri dirigenti. Si tratta di chi controlla la banca mentre guardiamo il suo passato.

Una scheda che mantiene tutti i suoi poteri controlla l’accesso operativo a archivi, team, sistemi informatici e alcune informazioni interne. Anche quando la legge richiede la loro trasmissione, questa situazione può creare un conflitto di interesse se vengono esaminate le decisioni della stessa commissione.

La nomina di un direttore indipendente può rompere questo link.

Essa può garantire che gli interessi della procedura di risoluzione e dei creditori abbiano la precedenza su quelli degli azionisti storici su base temporanea.

Il FMI non chiede di addebitare i depositanti prima

Questa dimensione va ricordata, mentre la ristrutturazione viene spesso presentata in Libano come operazione per formalizzare la perdita di depositi.

La posizione pubblicata dal FMI è diversa. Il Fondo richiede il rispetto della gerarchia dei crediti e delle richieste che gli azionisti e i creditori subordinati assorbono perdite prima dei depositanti.

Ciò non significa che tutti i depositi saranno completamente rimborsati. L’entità del foro finanziario rende questo presupposto difficile senza recupero di asset, contributo pubblico o meccanismo di rimborso prolungato.

Ma questo significa che il calcolo non dovrebbe iniziare determinando quanto prendere dai candidati.

Esso dovrebbe iniziare determinando il valore reale delle banche, delle perdite di capitale e dei beni ancora recuperabili.

Sette anni dopo il 2019, ora del conto

Questa è infine la portata politica della riforma.

Dal 2019, i depositanti sono soggetti a restrizioni, tagli di capelli, tassi di cambio multipli e l’incapacità di utilizzare liberamente gran parte dei loro risparmi. Nel frattempo, il sistema bancario non è mai stato completamente ristrutturato.

Le stesse domande sono quindi tornate per quasi sette anni: quanto è stato effettivamente perso, che ha beneficiato dei trasferimenti durante la crisi, quali azionisti devono assorbire le perdite e quali importi possono ancora essere recuperati?

Infine, il nuovo quadro di risoluzione e i requisiti del FMI possono richiedere al sistema di rispondere banca per banca.

L’attuale scenario di tutela internazionale semplifica questa realtà. Il FMI non ha il potere di prendere il controllo diretto delle banche libanesi. Ma richiede un processo indipendente abbastanza potente da evitare che una banca insostenibile e i suoi proprietari controllino la propria ristrutturazione.

La conseguenza potrebbe essere spettacolare. Gli amministratori temporanei potrebbero essere dati all’autorità di bordo. Gli azionisti potrebbero essere diluiti o perdere il loro capitale. Le transazioni con parti correlate potrebbero essere esaminate. I trasferimenti potrebbero essere soggetti a procedure di recupero in cui una base giuridica consente.

La prossima battaglia non si concentrerà solo sulle dimensioni del foro finanziario. Si rivolgerà all’accesso ai libri bancari e alla capacità delle autorità di tracciare i flussi finanziari della crisi. Solo dopo questo lavoro sarà possibile stabilire ciò che è effettivamente scomparso, che corrisponde ad un reclamo sulla Banca del Libano e, soprattutto, ciò che può ancora essere trovato e recuperato a beneficio dei depositanti.