Sud Libano: Israele accusato di « terra bruciata »

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Almeno160 chilometri quadrati di terra bruciata nel sud del Libano dal 2023 ottobre a seguito delle attività militari israelianesecondo i dati del Consiglio nazionale libanese per la ricerca scientifica (CNRS). La metà dell’area interessata sarebbe agricola. Dopo 85 km2 bruciati durante la guerra del 2023-2024, altri 75 km2 sono stati bruciati dallo scoppio del conflitto nel 2026, 3,5 km2 di cui dopo l’accordo raggiunto nel giugno. Il governo libanese accusa ora Israele di applicare una « politica terrestre corrotta », mentre il ministro dell’ambiente Tamara Elzein parla di « ecocide ». Gli incendi causati da bombardamenti, vegetazione strappata, uliveti distrutti e accesso ritardato per i vigili del fuoco trasformano i danni militari in una crisi ambientale le cui conseguenze potrebbero durare decenni.

160 km2 di terra bruciata nel sud del Libano

Le cifre danno la misura della distruzione. Il CNRS libanese stima che160 km2o16.000 ettariaree bruciate dall’epidemia di scontri tra Israele e Hezbollah nell’ottobre 2023. Circa la metà di questi sono terreni agricoli, potenzialmente vicini8.000 ettari di colture, frutteti e terreni coltivati.

La distruzione ha avuto luogo in diverse fasi. Secondo Chadi Abdallah, direttore del CNRS, circa8.500 ettari, o 85 km2, aveva bruciato durante la guerra del 2023-2024. Dalla ripresa del conflitto nel 2026, alcuniulteriori 7.500 ettari, o 75 km2, sono stati bruciati. Tra loro, circa350 ettari bruciati dopo l’accordo di giugno israeliano-libanesenonostante il declino dell’intensità delle ostilità.

Questi dati non solo identificano gli incendi naturali osservati durante un’estate caratterizzata da temperature estreme. Gli scienziati libanesi collegano le aree interessate alle attività militari israeliane. Le immagini satellitari confrontano le aree vegetate pre-operative con terra bruciata, deforestata o disturbata dopo il bombardamento e la risposta a terra.

Le principali figure di distruzione

Indicatore Dati Superficie bruciata dal 2023 ottobre 160 km2 Equivalente in ettari 16.000 ha Quota stimata del terreno agricolo circa il 50% Superficie agricola potenzialmente colpita circa 8 000 Superficie bruciata durante la guerra del 2023-2024 8 500 ha Superficie bruciata dallo scoppio del conflitto nel 2026 7,500 ha Superficie bruciata dopo giugno 2026 accordo 350 ha Olivier strappato in un villaggio in agosto 600

Queste cifre non coprono necessariamente tutti i danni ambientali. La distruzione causata da bulldozer, grubbing degli alberi, degrado del suolo e danni agli ecosistemi non equivale a zone bruciate. L’effettivo equilibrio ecologico può quindi superare quello degli unici incendi rilevati.

I fuochi ora più profondi radicati nel territorio

Anche la geografia del fuoco è cambiata. Durante gli scontri del 2023 e del 2024, gli incendi legati alle operazioni militari rimasero prevalentemente concentrati nella fascia di confine. Secondo il CNRS, si sono diffusi dopo lo scoppio delle ostilità nel 2026.

Shadi Abdallah accusa l’esercito israeliano di bruciare la terra « sistematicamente ». Secondo lui, la distruzione tende a creare una zona tampone libera da « case, abitanti e ambiente naturale ». Questa interpretazione è coerente con le accuse politiche fatte dalle autorità libanesi, ma Israele rifiuta l’idea di una politica volutamente rivolta all’ambiente.

Tuttavia, le osservazioni sul campo mostrano una significativa concentrazione di incendi in aree in cui operano le forze israeliane. Durante il mese di agosto sono stati osservati diversi incendi all’interno o vicino alla zona che Israele presenta come « zona di sicurezza », profondi circa dieci chilometri all’interno del territorio libanese lungo il confine.

Questa presenza militare complica anche la lotta contro le fiamme. I vigili del fuoco libanesi non possono intervenire sistematicamente immediatamente in aree vicine alle posizioni israeliane. A volte devono aspettare un coordinamento sicuro prima di avvicinarsi agli incendi.

A Houla, « hanno bruciato tutto »

Le statistiche satellitari assumono una dimensione concreta nei villaggi di confine. Haidar Qoteish, 36, padre di quattro, osserva da Shaqra la terra del suo villaggio di Houla, a circa cinque chilometri di distanza e attualmente sotto il controllo militare israeliano.

« Hanno bruciato tutto. Vediamo che i campi sono completamente neri », dice. Secondo lui, le trame che non hanno bruciato erano a volte sconvolte dai bulldozer.

Per i proprietari, la perdita non è limitata a un raccolto annuale. I frutteti e gli uliveti sono capitale agricolo accumulato per diversi decenni. Un albero adulto distrutto non può essere sostituito economicamente dalla semplice piantagione di un albero giovane.

Questa differenza distingue i danni ambientali da qualche distruzione di proprietà. Una casa può teoricamente essere ricostruita quando la sicurezza e le condizioni finanziarie permettono. Un vecchio uliveto, una zona forestale o un ecosistema mediterraneo richiede anni o addirittura decenni per ritrovare uno stato paragonabile.

» Le case distrutte possono essere ricostruite in un anno, ma gli alberi non crescono indietro », dice Qoteish.

Bombe, droni e munizioni accusate di licenziamento

La Difesa Civile libanese afferma che osserva direttamente il legame tra alcune operazioni militari e lo scoppio degli incendi. Hussein Fakih, agente di difesa civile per la regione di Nabatiyah, riferisce che da luglio le sue squadre hanno visto incendi all’interno e nelle vicinanze delle aree dove si trovano le forze israeliane.

Ha attribuito alcune partenze di fuoco ai bombardamenti e ai droni israeliani. Ha anche fatto riferimento all’uso di munizioni e sottomunizioni fosforiche in alcuni settori.

Il fosforo bianco aveva già generato significative controversie ambientali e umanitarie durante gli scontri precedenti. Questa sostanza accende a contatto con l’ossigeno e può causare incendi quando cade su terra vegetata. Il suo uso non è vietato in tutte le circostanze dal diritto internazionale, ma il suo uso nelle o nelle zone civili è soggetto alle regole che proteggono le popolazioni dagli effetti delle armi incendiarie.

La possibile presenza di residui esplosivi aggiunge un altro rischio. Le terre colpite possono rimanere pericolose dopo che gli incendi sono stati spenti, rendendo difficile per gli agricoltori, le squadre ambientali e i servizi di valutare i danni.

Kfar Shuba, un fuoco di lotta tardiva

Kfar Shuba illustra le conseguenze di questa combinazione di incendi e restrizioni militari. La località è in contatto con l’area controllata dagli israeliani. Secondo il suo sindaco, Qassem al-Qadri, un attacco israeliano in agosto ha innescato un incendio che si è diffuso su una vasta area, per lo più boscosa.

Gli abitanti cercarono di combattere le fiamme stesse. Tuttavia, le squadre specializzate non potevano accedere immediatamente al settore a causa delle procedure di coordinamento in aree vicine alle posizioni israeliane. Essi dovevano ottenere una luce verde sotto il meccanismo di controllo della cessazione dell’accordo di ostilità.

Secondo Hussein Fakih, questa autorizzazione è arrivata solo il giorno dopo. A quel tempo, disse, il fuoco aveva già « bruciato tutto ».

Il problema a volte inizia prima che le fiamme se ne vadano. A Kfar Shuba, i proprietari di terreni vicino alle posizioni israeliane sono riluttanti a svolgere il solito lavoro preventivo, come spazzolare e pulire la vegetazione secca. Temono che si avvicineranno a zone i cui confini militari non sanno esattamente.

Il sindaco sottolinea questa incertezza. Israele evoca una « zona sicura », ma gli abitanti dicono di non sapere esattamente dove inizia e dove si ferma. Questa mancanza di confini chiaramente identificabili riduce la loro capacità di mantenere la loro terra e prevenire gli incendi.

Nawaf Salam accusa Israele di « terra bruciante »

Di fronte alla portata dei danni, le autorità libanesi hanno rafforzato il loro vocabolario. Il primo ministro Nawaf Salam accusa Israele di guidare un« politica della terra bruciata »nel sud del Libano.

L’espressione si riferisce non solo ai fuochi. Esso comprende demolizioni di edifici, l’uso di bulldozer, il grubbing su di alberi e la distruzione di condizioni materiali che permettono alle persone di tornare ai villaggi di confine. Diverse località hanno subito operazioni di bombardamento e demolizione in parallelo con i bombardamenti.

Per Beirut, dunque, il problema è la possibilità stessa di ripristinare la vita civile sostenibile nei settori interessati. Distruggere una casa provoca lo spostamento immediato. Degradare la terra agricola, i frutteti e le foreste contemporaneamente può impedire il ritorno economico di una famiglia molto dopo la fine delle operazioni militari.

Questa dimensione è particolarmente importante nel Sud, dove l’agricoltura familiare si basa su ulivi, alberi da frutto, tabacco e varie colture locali. La terra è sia una fonte di reddito che una componente del patrimonio intergenerazionale.

Tamara Elzein denuncia « ecocide »

Il ministro dell’ambiente libanese Tamara Elzein va oltre. Descrive la distruzione ambientale come« ecocide »e accusa l’esercito israeliano di porzioni deliberatamente in fiamme del territorio libanese.

Il termine ha un forte significato politico e giuridico, anche se la sua caratterizzazione nel diritto internazionale rimane dibattuta e non corrisponde automaticamente ad un reato riconosciuto in tutte le giurisdizioni. Il suo uso da parte del ministro mira a sottolineare la natura massiccia e duratura dei danni trovati.

In particolare, le autorità ambientali stanno cercando di documentare tale distruzione attraverso immagini satellitari e indagini sul campo. Questa documentazione viene utilizzata per misurare le superfici bruciate, nonché per monitorare i cambiamenti nella copertura della vegetazione.

Le immagini studiate dal CNRS mostrano una volta aree verdi senza vegetazione. Alcune trasformazioni derivano da incendi, mentre altre corrispondono a operazioni di bulldozing o grubbing.

600 ulivi strappati da un villaggio

I fuochi rappresentano quindi solo una parte del problema. In agosto, le forze israeliane hanno strappato600 ulivi in un unico villaggio nel sud del LibanoSecondo le informazioni dell’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese.

L’impatto di tale operazione supera il numero di alberi distrutti. Un ulivo può produrre per decenni e sopravvivere secoli. Nelle zone rurali libanesi, gli oliveti sono un patrimonio familiare e una risorsa agricola.

Il grubbing-up distrugge immediatamente la capacità produttiva della trama. Il ripianto non consente di recuperare rapidamente il rendimento perso, poiché sono necessari diversi anni prima che un giovane albero raggiunga una produzione significativa.

A livello del villaggio, la combinazione di incendi e sassi può quindi fare una differenza duratura per il paesaggio agricolo. Le conseguenze finanziarie dipenderanno dall’area effettivamente sfruttata prima della guerra, dal numero di alberi persi, dalla loro età e dalle possibilità di restituire i proprietari di casa.

Anche le foreste e le riserve naturali colpite

Le zone agricole non sono le uniche interessate. L’organizzazione ambientale libanese Green Southerners sostiene di aver documentato danni estesi alle foreste, alle foreste e alle terre agricole del sud dal 2023.

L’associazione ha anche avvertito in agosto i danni subiti da grandi riserve naturali. Secondo lei, diverse aree protette sono state distrutte « estese e ripetute ».

Gli incendi possono profondamente alterare gli ecosistemi mediterranei. La perdita di vegetazione espone ulteriormente i suoli all’erosione, soprattutto durante le forti piogge. Colpisce anche habitat utilizzati da uccelli, mammiferi, rettili e insetti.

Ripetere gli incendi è un fattore aggravante. Alcune specie vegetali del Mediterraneo possono rigenerarsi dopo un incendio isolato. Tuttavia, gli incendi ravvicinati, associati a bulldozing e attrezzature pesanti, possono compromettere questa capacità di recupero naturale.

Israele sostiene di prendere precauzioni

L’esercito israeliano rifiuta implicitamente l’accusa che cerca di causare una distruzione sistematica dell’ambiente. Ha chiesto di questi incendi, dice di essere a conoscenza del « potenziale impatto ambientale » delle sue operazioni.

Esso sostiene che questi sono condotti con « misure precauzionali » per limitare i danni ai civili e all’ambiente. Questa posizione è direttamente contraria alle accuse fatte dai funzionari libanesi e dalle autorità scientifiche del paese.

Israele presenta anche le sue operazioni in Libano come parte dei suoi obiettivi di sicurezza contro Hezbollah. La questione cruciale è quindi la natura della distruzione: le conseguenze delle operazioni militari secondo la posizione israeliana, o la strategia sistematica di trasformare la banda di confine secondo le accuse libanesi.

I dati satellitari sono utilizzati per stabilire l’entità delle aree bruciate e i cambiamenti nel territorio. Tuttavia, non sono sufficienti per stabilire legalmente l’intenzione dietro ogni fuoco. Questa distinzione rimane importante quando si tratta di caratterizzare i fatti.

Una distruzione che continua nonostante l’accordo di giugno

Il calendario è uno degli elementi più sensibili del file. La distruzione continuò con la riduzione delle ostilità e l’accordo di giugno tra Israele e Libano. Il CNRS stima che350 ettari, o 3,5 km2, hanno bruciato di nuovo da questo accordo.

Israele continua anche a svolgere scioperi e demolizioni nel sud del Libano. Le dinamitazioni sono state ulteriormente riportate il 25 agosto in diverse aree, tra cui Haris, Ainata, Zawtar al-Sharqiya e Mais al-Jabal. Gli incendi sono stati segnalati anche in campi e oliveti.

Questa continuità alimenta le accuse libanesi di « terra corrosa ». Per i responsabili, i danni ambientali non possono più essere analizzati solo a seguito della fase più intensa della guerra del 2023-2024.

The7.500 ettari bruciati nel 2026questa è infatti una zona vicino alla8.500 ettarila fase precedente del conflitto. Il ritmo della distruzione ambientale è quindi uno dei principali elementi evidenziati dal CNRS.

Un costo economico oltre la fine dei combattimenti

L’analisi delle perdite finanziarie rimane difficile. The8.000 ettari di terreno agricolo potenzialmente bruciatonon hanno le stesse colture o rese. Un vecchio oliveto, un campo annuale e un pacco inesplorato non possono ricevere lo stesso valore economico.

Il costo non può quindi essere raggiunto moltiplicando semplicemente un’area per un prezzo medio. Sarà necessario identificare le aziende agricole, identificare le colture, determinare l’età degli alberi, misurare le perdite di colture e integrare gli anni necessari per ripristinare la produzione.

A questo si aggiungono perdite indirette. Alcuni agricoltori non possono più raggiungere la loro terra. Altri non possono cancellare i loro piani per paura di avvicinarsi alle posizioni israeliane. Gli incendi e la presenza di ordigni inesplosi possono anche ritardare permanentemente il recupero.

Così, la ricostruzione agricola potrebbe essere più lento della ricostruzione immobiliare. La costruzione di una parete o di una casa dipende principalmente dal finanziamento, dai materiali e dall’accesso alla terra. Ricostituire una foresta adulta o uliveto dipende anche dal tempo biologico.

16 000 ettari che ridisegnano il Sud

Relazione territoriale16.000 ettari bruciati dal 2023 ottobrerappresentano una notevole trasformazione del paesaggio di confine. La metà sarebbe terra agricola, mentre le foreste, le zone naturali e altre zone vegetate costituiscono una parte significativa del resto.

A questa zona si aggiungono le aree bulldozed che non hanno necessariamente bruciato, gli alberi sradicati e la terra che divenne temporaneamente inaccessibile. La misurazione delle superfici bruciate è quindi un indicatore importante, ma non una valutazione completa.

CNRS continua a monitorare via satellite mentre gli organismi ambientali tentano di documentare i danni da terra. Tali dati potrebbero diventare essenziali per futuri programmi di ricostruzione e di compensazione, ma anche in caso di approcci legali internazionali.

Per gli abitanti, il calcolo è più immediato. A Houla e nei villaggi vicini, i campi oscurati sono già visibili. Una casa distrutta può eventualmente essere ricostruita quando gli abitanti ritornano. Gli ulivi, i frutteti e le foreste scomparse imporranno un calendario molto più lungo: quello degli anni di crescita necessari per sostituire quello che è stato distrutto in poche ore.

Conseguenze ambientali che saranno misurate in diversi anni

Il bilancio finale può essere elaborato solo con pieno accesso ai settori ora occupati o difficilmente accessibili. Le immagini satellitari forniscono una prima mappatura delle superfici bruciate, ma la valutazione della qualità del suolo, della mortalità reale degli alberi e della capacità di rigenerazione delle foreste richiede osservazioni in loco.

In particolare, le squadre scientifiche dovranno determinare la misura in cui i fuochi ripetuti hanno colpito gli strati superficiali del suolo. La perdita di vegetazione aumenta il rischio di erosione quando le piogge ricominciano. Sul terreno in pendenza, frequente nel sud del Libano, il decollo può prendere alcuni dei terreni fertili e rallentare ulteriormente il ritorno della vegetazione.

Il problema delle munizioni costituisce un ulteriore ostacolo. Prima che gli agricoltori possano riprendere le loro attività, la terra interessata deve essere considerata sufficientemente sicura. Aree che sono state bombardate o sospettate di avere sottomunizioni possono richiedere l’autorizzazione e l’eliminazione delle mine prima della ri-culturazione.

Le conseguenze sono le seguenti: distruzione immediata di vegetazione, perdita di colture, impossibilità di accesso a pacchi, rischi legati a esplosivi e ritardi nella ricostruzione di frutteti. Per alcune famiglie, il ritorno fisico al villaggio non significa automaticamente tornare alla loro attività economica.

Le figure al centro di un dossier di ricostruzione futuro

I dati raccolti a partire da ottobre 2023 dovrebbero anche influenzare la futura ricostruzione del Libano meridionale. Il danno non può essere calcolato esclusivamente dal numero di case, strade o infrastrutture distrutte. Le perdite agricole e ambientali dovranno essere incluse nella valutazione globale.

The16.000 ettari bruciati, di cui circa metà terra agricola, già fornisce un ordine di grandezza. Ma una stima finanziaria seria richiederà un inventario molto più dettagliato. Ogni pacco dovrà essere valutato secondo il suo uso, le sue colture, il suo rendimento precedente e la durata del suo ritorno alla produzione.

Gli olivi illustrano questa difficoltà. La perdita di un albero non è solo il suo valore materiale quando è strappato o bruciato. Esso comprende colture future che non possono essere prodotte durante gli anni necessari per la sua sostituzione, così come i redditi associati alla lavorazione e commercializzazione di olive e olio.

Lo stesso ragionamento si applica alle aree forestali, anche se il loro valore non è misurato solo in termini di reddito agricolo. Essi svolgono un ruolo nella protezione del suolo, nella biodiversità e nell’equilibrio idrologico locale. La loro scomparsa comporta quindi costi ambientali che non si riflettono immediatamente nei bilanci economici.

Una battaglia intorno alla qualifica di distruzione

La questione è ora anche politica e legale. Le autorità libanesi usano termini particolarmente gravi. Nawaf Salam parla di « politica terrestre corrotta », mentre Tamara Elzein denuncia un « ecocide ». Shadi Abdallah, capo del CNRS, accusa Israele di cercare di creare una zona cuscinetto libera da case, popolazioni e vegetazione.

Queste accuse si basano, tra l’altro, sulla ripetizione degli incendi, sulla loro concentrazione geografica e sulla loro associazione con le operazioni militari. La distruzione degli alberi da bulldozing e grubbing rafforza la vista libanese che il danno va oltre le conseguenze accidentali di combattimento.

Israele presenta una lettura diversa. Il suo esercito sostiene di considerare l’impatto potenziale delle sue operazioni sull’ambiente e di prendere precauzioni per ridurre i danni. Esso collega i suoi interventi militari in Libano ai suoi imperativi di sicurezza e non riconosce l’esistenza di una politica volta a distruggere sistematicamente l’ambiente meridionale.

La creazione di una possibile responsabilità legale richiederebbe più di una ricerca di danni. Sarebbe necessario documentare precisamente le operazioni, identificare le armi utilizzate, determinare le circostanze di ogni incendio e, se si suppone che la distruzione deliberata, fornisca prove per stabilire il suo intento. In questo contesto, i dati scientifici libanesi costituiscono una base documentaria, ma non una sola qualifica giudiziaria.

Il ritorno dei residenti dipende anche dal ritorno della terra

Dietro questa battaglia di numeri e qualifiche è finalmente la questione del ritorno delle popolazioni. In gran parte del Libano meridionale, la terra è un mezzo diretto di sostentamento. Una famiglia può trovare una casa ancora in piedi, scoprendo che la sua fattoria non esiste più o rimane inaccessibile.

Questa situazione può aggravare le conseguenze demografiche della guerra. Se i residenti non possono più coltivare la loro terra, ricostruire le loro fattorie o muoversi liberamente alle loro trame, alcuni ritorni possono essere ritardati anche dopo un miglioramento sicuro. La distruzione ambientale diventa un ulteriore fattore di spostamento.

Questo è esattamente ciò che i funzionari libanesi temono quando parlano di creare una zona buffer. La loro accusa è che la distruzione combinata di case, vegetazione e mezzi di sussistenza renderebbe alcune parti della banda di confine permanentemente difficile da vivere.

Questo presupposto dovrà essere affrontato con l’evoluzione del terreno e le modalità del ritiro israeliano. Ma le conseguenze materiali sono già misurabili:85 km2 bruciato durante la guerra del 2023-2024, un ulteriore 75 km2 nel 2026 e un totale di 160 km2 da ottobre 2023Secondo il CNRS.

A Houla, Kfar Shuba e in altre zone colpite, la sfida non è più solo spegnere gli incendi estivi. Sarà necessario determinare quanti ulivi, frutteti, foreste e terreni coltivabili sono scomparsi, quanti più possono essere salvati e quanti anni saranno necessari per ripristinare un ambiente per i loro abitanti per vivere di nuovo lì.