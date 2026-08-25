Libano: i quattro motori della recessione che raggiungono il 6,4%

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L’economia libanese dovrebbe contrarsi del 6.4 per cento nel 2026. La cifra segna un forte inversione dopo una crescita reale stimata del 4,2% nel 2025. La ripresa della guerra in marzo spiega una parte decisiva di questo deterioramento, ma non basta capire la profondità della recessione. Lo shock militare sta influenzando un’economia già soggetta a politica monetaria restrittiva, politica fiscale prudente, prelievi più elevati e, soprattutto, un sistema bancario che ancora non finanzia più l’economia reale.

Questa combinazione trasforma uno shock esterno in una crisi economica molto più ampia. Le famiglie perdono il potere d’acquisto, le imprese riducono i loro investimenti e gli importatori devono finanziare gran parte delle loro merci con la loro liquidità. Allo stesso tempo, lo Stato cerca di mantenere l’equilibrio fiscale e la Banca del Libano difende la stabilità della sterlina monitorando da vicino la liquidità. Il Libano si trova così con diverse politiche comprensibili prese separatamente, ma i cui effetti cumulativi diventano altamente restrittivi quando l’attività crolla.

Una recessione del 6,4% dopo il rimbalzo del 2025

Il cambiamento naturalmente è notevole. Il PIL reale era aumentato del 4,2 per cento nel 2025, il miglior rendimento da quando la crisi finanziaria è iniziata nel 2019. Il consumo, il turismo e alcuni investimenti avevano ricominciato a crescere. Questo recupero è rimasto fragile, ma ha dato la speranza per la normalizzazione progressiva.

Nel 2026, il PIL dovrebbe diminuire del 6.4 per cento. Un’istituzione internazionale stima che la crescita è di circa 10,4 punti sotto quello che avrebbe potuto raggiungere in uno scenario senza una nuova guerra. Questo calcolo conferma che il conflitto è il principale shock immediato. Essa mostra anche ciò che il paese sta perdendo nella crescita potenziale, oltre la semplice contrazione contabile.

La situazione è aggravata dall’inflazione prevista di circa il 17,5 per cento. Il Libano non solo sta vivendo una diminuzione della quantità di beni e servizi prodotti. Allo stesso tempo sta vivendo un significativo aumento del loro prezzo. Per le famiglie, questa combinazione è molto più difficile di una recessione con prezzi più bassi.

Indicatore Livello o evoluzione Lettura economica Crescita reale nel 2025 +4.2 % Ripreso dopo diversi anni di crisi Previsioni della crescita 2026 -6.4 % Torna a una forte recessione Differenza con uno scenario privo di conflitti -10.4 punti Misurare l’impatto della guerra Inflazione prevista per il 2026 17.5% Ulteriore diminuzione del potere d’acquisto Bilancio 2025 +3,9% del PIL Politica di bilancio molto prudente IVA 12% rispetto all’11% Pressione aggiuntiva sul consumo Prestiti / depositi bancari 5.86 % in giugno Intermediazione bancaria estremamente debole

La guerra è il grilletto, non l’unica causa

Il primo motore della recessione è ovviamente sicuro. La guerra ha interrotto il turismo, ha causato lo spostamento della popolazione, l’alloggio danneggiato e le infrastrutture e ha reso le imprese molto più prudenti. Essa ha anche interessato il consumo interno, poiché le famiglie che affrontano l’incertezza portano avanti le spese che non sono essenziali.

Il turismo è particolarmente sensibile a questo tipo di shock. Quando le compagnie aeree riducono il loro fatturato, l’assicurazione aumenta i loro premi o i visitatori temono un’escalation, le prenotazioni possono sparire entro pochi giorni. Allo stesso tempo, hotel, ristoranti, agenzie di viaggio, trasporti e negozi perdono parte dei loro ricavi.

La guerra portò anche petrolio, merci e alcune importazioni. Per un’economia estremamente dipendente dal mondo esterno, questo aumento è rapidamente passato a tutti i prezzi. Il costo di un prodotto importato dipende non solo dal suo prezzo originale, ma anche dal trasporto, dal carburante, dall’assicurazione, dal finanziamento e dalle tasse riscosse prima del suo arrivo al consumatore.

La particolarità libanese è che questi shock incontrano un’economia senza diversi meccanismi di ammortamento tradizionali. Il credito bancario rimane molto basso, lo stato non può prendere in prestito normalmente sui mercati e la banca centrale non può iniettare liquidità massiccia senza rischiare ulteriore destabilizzazione della moneta.

La politica monetaria stabilizza la sterlina ma rallenta l’attività

La politica della Banca del Libano si basa da diversi anni sulla gestione restrittiva della liquidità nei libri. Questa strategia ha contribuito a stabilizzare il tasso di cambio dopo il crollo monetario nei primi anni della crisi. Ha anche ridotto il rischio di una nuova spirale tra creazione monetaria, ammortamento e inflazione.

Questa stabilità è un risultato importante. Una ripresa della caduta della sterlina porterebbe immediatamente ad un ulteriore aumento dei prezzi all’importazione e potrebbe portare ad una ulteriore perdita di fiducia. In un’economia dove molti prodotti essenziali sono acquistati in valuta estera, mantenendo il tasso di cambio rimane un obiettivo centrale.

Ma questa politica ha un costo economico. La liquidità del libro strettamente controllata limita la capacità del sistema finanziario di creare credito. Esso impedisce inoltre allo Stato di finanziare uno stimolo importante attraverso la creazione monetaria. In tempi di crescita, questa disciplina può aiutare a stabilizzare l’economia. In tempi di recessione, tuttavia, rafforza la domanda debole.

Il Libano deve quindi affrontare un vero dilemma monetario. La forte eliminazione della politica monetaria potrebbe temporaneamente sostenere l’attività, ma potrebbe rimettere sotto pressione la sterlina e i prezzi. Mantenere la politica attuale protegge ulteriormente la valuta, ma lascia famiglie e imprese con gran parte della contrazione.

La mancanza di credito è diventata un fattore di recessione

La debolezza del sistema bancario rappresenta probabilmente il principale handicap strutturale dell’economia libanese. Sei anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria, le banche continuano a prestare molto poco al settore privato. Alla fine del giugno 2026, il credito al settore privato rappresentava solo il 5,86 per cento dei depositi bancari.

La cifra è eccezionalmente bassa per un’economia storicamente basata sulle banche. I finanziamenti del settore privato hanno raggiunto circa 453 miliardi di sterline in giugno. Essi erano diminuiti ulteriormente del 2,66 per cento dall’inizio dell’anno e del 7,4 per cento su 12 mesi. I depositi rimangono massicciamente dollarizzati a quasi il 98,7%.

Ciò significa che c’è una grande quantità di risparmio nel sistema, ma non passa normalmente agli investimenti. Le banche rimangono estremamente prudenti a causa delle loro perdite storiche, dei vincoli di liquidità e dell’incertezza che circondano la ristrutturazione del settore.

In un’economia funzionale, un’azienda può prendere in prestito per comprare una macchina, finanziare uno stock o assorbire una diminuzione temporanea delle vendite. In Libano, spesso deve raccogliere fondi propri o cercare finanziamenti esterni. Questo rallenta la crescita anche quando l’azienda ha un potenziale mercato.

Le banche aumentano indirettamente i costi di importazione

Il problema bancario è particolarmente visibile nel commercio estero. L’importazione richiede il finanziamento di diverse settimane o anche mesi tra l’ordinazione di un prodotto e il pagamento da parte del cliente finale. In un normale sistema bancario, questo periodo può essere coperto da una lettera di credito, da una cassa o da un finanziamento a breve termine.

Dove questi strumenti sono rari, l’importatore deve immobilizzare i propri dollari. Potrebbe dover pagare il suo fornitore prima della spedizione, finanziare il trasporto, pagare i dazi all’arrivo e poi mantenere le merci in magazzino fino a quando non è venduto. Ogni passo consuma denaro.

Il costo economico di questo bene si riflette poi nel prezzo. L’importatore deve pagare il suo capitale, coprire il rischio e mantenere un margine di sicurezza maggiore. Due prodotti acquistati allo stesso prezzo all’estero possono quindi essere venduti a prezzi diversi a seconda della qualità del sistema finanziario che finanzia la loro consegna.

Passo Con credito bancario normale Nella situazione libanese Effetto sul costo Comando Lettera di credito Avanzamento o contanti Cassa fissa Trasporti Credito a breve termine Fondi propri Costo del capitale Scarico doganale Linea bancaria Pagamento immediato Requisiti di liquidità Stoccaggio Finanziamenti Autofinanziamento Capitalizzazione prolungata Vendita Credito commerciale Pagamento richiesto rapidamente Pressione sui clienti Rischio Condividi con la banca Supportato dall’azienda Margine di sicurezza

Questa meccanica colpisce quasi tutti i settori. Un importatore di cibo, medicina, parti automobilistiche o macchinari deve passare da una parte del costo finanziario ai suoi clienti. La crisi bancaria mantiene così una forma di inflazione strutturale, limitando allo stesso tempo gli investimenti.

Un circolo vizioso tra banche e imprese

La prudenza delle banche può essere compresa da un punto di vista microeconomico. I finanziamenti durante una recessione aumentano il rischio di default. Una banca ancora indebolita dalle perdite accumulate dal 2019 esita logicamente a prendere nuovi rischi significativi.

Il problema sorge quando tutte le banche adottano simultaneamente questo atteggiamento. Contratti di credito, le imprese investono meno e la loro attività rallenta. Questa debolezza economica aumenta quindi il rischio che le banche avessero specificamente cercato di evitare.

Il rapporto diventa circolare. Le banche non prestano perché l’economia è fragile, e l’economia rimane fragile perché le banche non prestano. Ecco perché la ristrutturazione bancaria non è solo una questione di restituzione dei depositi. È una delle principali condizioni per un ritorno sostenibile alla crescita.

I cambiamenti legislativi adottati nel 2026 sono un passo avanti in questa direzione. Tuttavia, non sono sufficienti per ripristinare la fiducia immediata, ricapitalizzare le istituzioni valide e ri-circolare grandi quantità di credito.

La politica fiscale diventa più pesante nella piena debolezza economica

Allo stesso tempo, il governo ha cercato di mantenere l’equilibrio delle finanze pubbliche. Questa strategia risponde a un vero e proprio vincolo: lo Stato libanese non può più finanziare grandi deficit attraverso il debito tradizionale e non può tranquillamente tornare al finanziamento monetario che aveva accompagnato il crollo della sterlina.

Tuttavia, questa disciplina ha un effetto restrittivo quando applicata in un’economia restrittiva. Il bilancio pubblico non svolge pienamente il suo ruolo controciclico. Quando i consumi privati e gli investimenti cadono, lo stato non aumenta i propri investimenti sufficientemente per compensare questo declino.

Entro il 2025, i conti pubblici avevano registrato un surplus complessivo di circa il 3,9% del PIL. Questa performance riflette un miglioramento della raccolta fiscale, delle entrate doganali e dell’IVA. Ha dimostrato una nuova capacità di controllare meglio le finanze pubbliche.

Ma un surplus ha anche un significato macroeconomico. Essa afferma che lo Stato sta prendendo più risorse dall’economia di quanto non ne faccia sotto forma di deficit. In una fase di ricostruzione e crescita, questa disciplina può costruire fiducia. In una grave recessione, la domanda può aumentare se non è accompagnata da significativi investimenti produttivi.

12% IVA: più entrate, meno reddito disponibile

Nel febbraio 2026, il governo decise di aumentare il tasso di IVA dall’11% al 12%. La misura era parte del finanziamento di un aumento della compensazione e delle indennità pubbliche e militari. L’obiettivo di bilancio era quello di evitare queste spese aggiuntive creando un deficit non finanziato.

Questa decisione è coerente da un punto di vista contabile. Di norma, una nuova spesa permanente deve essere accompagnata da un reddito permanente. Tuttavia, diventa più difficile da assorbire quando si verifica qualche settimana prima di un grave deterioramento dell’attività.

L’IVA viene pagata sul consumo. Aumentando il suo tasso, lo Stato prende una quota leggermente più alta delle spese domestiche. Il consumatore paga di più se l’azienda trasferisce completamente la tassa. Se assorbe parte dell’aumento, il suo margine diminuisce.

In entrambi i casi, l’economia privata sopporta il costo. Il consumatore perde il potere d’acquisto o l’azienda perde la redditività. L’effetto individuale sembra limitato per una singola transazione, ma diventa significativo quando riguarda milioni di acquisti per un anno intero.

Il carburante aggiunge il secondo onere fiscale

Il governo ha anche deciso di aumentare il prezzo di una bombola da 20 litri di benzina di circa 300.000 sterline, mentre la rimozione di un aumento precedentemente previsto sul petrolio combustibile. Tale decisione era intesa anche a contribuire al finanziamento di nuove spese pubbliche.

Una tassa di gas, tuttavia, supera molto l’automobilista. Il trasporto avviene in tutte le catene di produzione e distribuzione. Un aumento del carburante colpisce i taxi, le consegne, le compagnie di trasporto, i rappresentanti delle vendite e i viaggi dei dipendenti.

Le aziende stanno gradualmente passando alcuni di questi costi sulle loro tariffe. Quando la tassa è seguita, come nel 2026, da un forte aumento internazionale del petrolio, i due effetti cumulano. Una misura di bilancio relativamente limitata al momento dell’adozione diventa un ulteriore elemento dello shock energetico.

Importa le imposte e i requisiti in denaro

Altri prelievi all’importazione svolgono anche un ruolo. In particolare, il sistema fiscale mantiene un contributo del 3% su talune merci importate soggette all’IVA. Per alcune categorie di importatori che non rispettano i loro obblighi fiscali, all’ingresso può essere dedotto anche un anticipo dell’1,5%.

Non tutti questi prelievi dovrebbero essere trattati come un aumento fiscale definitivo. Un anticipo fiscale può essere recuperato o detratto dalla tassa finalmente dovuta. Tuttavia, crea un bisogno di denaro immediato al momento della liquidazione.

È proprio qui che la politica fiscale sta affrontando la crisi bancaria. Un prelievo prepagato sarebbe relativamente facile da sostenere da una società con una linea di credito bancario. In un’economia dove il credito è scarso, lo stesso anticipo obbliga l’importatore a raccogliere ancora più denaro.

Una tassa di confine può quindi avere un effetto più alto della sua quantità facciale quando applicata in un’economia sottofinanziata.

Il costo cumulativo di un’impresa

Le difficoltà delle aziende libanesi non sono quindi dovute a una singola variabile. Supportano simultaneamente diversi aumenti dei costi mentre le loro vendite possono diminuire.

Fattore Effetto dell’impresa Guerra Minore domanda e aumento del rischio Olio Trasporto più costoso e produzione IVA Pressione sul prezzo finale o sul margine Tassa di importazione Costo aggiuntivo e flusso di cassa Rara credito bancario Autofinanziamento delle scorte Tassi elevati o accesso difficile al prestito Investimenti in ritardo Elettricità instabili Utilizzo di soluzioni private Inflazione Retribuzioni e ingressi più costosi

Un business sano può assorbire uno o due di questi shock per un periodo di tempo limitato. La loro accumulo per diversi mesi, tuttavia, cambia il loro comportamento. Esso rinvia il reclutamento, riduce i suoi ordini ed evita gli investimenti che sono incerti in cambio.

Questo comportamento è razionale per ogni manager. A livello nazionale, diventa recessivo. Meno investimenti significa meno ordini per i fornitori, meno posti di lavoro e meno reddito distribuito.

Il paradosso del salario pubblico aumenta

Tuttavia, le nuove imposte non scompaiono completamente dall’economia. Parte delle loro entrate finanzia la remunerazione dei dipendenti pubblici, militari e pensionati del settore pubblico. Queste famiglie poi usano parte di questo reddito supplementare da consumare.

Vi è quindi un effetto di compensazione. Le imposte riducono i consumi da un lato, mentre il miglioramento dei redditi pubblici può aumentare dall’altro. Il bilancio netto dipende dal comportamento delle famiglie e dal modo in cui viene utilizzato il reddito.

Il problema della distribuzione rimane importante. L’IVA colpisce una base di consumo molto ampia. L’aumento salariale beneficia di una specifica categoria della popolazione. Le famiglie più piccole spendono generalmente una quota maggiore del loro reddito per le spese correnti, rendendo le imposte indirette proporzionalmente più pesanti per loro.

Il problema, quindi, non è solo l’importo totale delle entrate aumentate, ma anche il modo in cui i loro costi sono distribuiti.

Una difficile politica fiscale controciclica

In una classica recessione, lo stato può temporaneamente accettare un deficit al fine di finanziare infrastrutture, sostenere il reddito e prevenire una forte caduta della domanda. Il Libano ha una capacità limitata di attuare questa strategia.

Il debito pubblico rimane insostenibile e la sua ristrutturazione non è completata. Il paese non può quindi prestarsi liberamente a tassi accettabili. Una ripresa finanziata dalla creazione monetaria potrebbe minacciare la stabilità della sterlina.

Il governo è così costretto a cercare entrate quando vuole aumentare la spesa. Questa disciplina riduce il rischio monetario ma limita gravemente il moltiplicatore fiscale che potrebbe sostenere l’attività.

Il basso investimento pubblico aggrava questo problema. Quando uno stato aumenta una tassa per finanziare una strada, una rete elettrica o una porta che migliora la produttività futura, una parte del costo fiscale può essere compensata dalla crescita generata. Quando l’investimento rimane insufficiente, questo effetto è molto più debole.

La combinazione dei quattro shock

La recessione libanese può così essere intesa come risultato di un accumulo di vincoli piuttosto che come effetto di una sola causa.

Motore Obiettivo o origine Conseguenza sensibile Guerra Shock esterno Meno turismo, consumo e investimenti Politica monetaria Stabilizzare il libro Capacità limitata di liquidità e recupero Politica di bilancio Evitare il deficit Basso sostegno pubblico alla domanda Fiscalità Finanziamento delle spese Acquisizione dei margini di potenza e pressione Sistema bancario Mantenere fogli di equilibrio fragili Credito estremamente basso Inflazione importata Olio e logistica Redditi reali

Tuttavia, sarebbe errato distribuire arbitrariamente i 6,4 punti di contrazione tra questi fattori. I dati disponibili non suggeriscono che le tasse spieghino un punto del PIL o che la restrizione monetaria ne spieghi due. Ciò richiederebbe un modello macroeconomico dettagliato per isolare ogni shock.

La conclusione economica è più prudente. La guerra spiega una parte importante dell’inversione osservata nel 2026, ma agisce su un’economia la cui domanda, finanziamento e investimenti erano già fortemente vincolati. Le scelte monetarie e fiscali riducono alcuni rischi, in particolare quello di un ulteriore crollo monetario, limitando al contempo la capacità del paese di assorbire una nuova recessione.

Le famiglie soffrono una vera stagflazione

Per le famiglie, la conseguenza più importante non è il PIL stesso. Si trova nella combinazione di reddito, occupazione e prezzo.

Con un’inflazione media prevista del 17,5%, un dipendente il cui reddito rimane invariato perde una parte significativa del suo reale potere d’acquisto. Anche un aumento nominale del 10% non è sufficiente per compensare pienamente gli aumenti di prezzo di questa magnitudine.

Le famiglie poi riducono le spese considerate trasportabili. Ristoranti, tempo libero, attrezzature, abbigliamento, riparazioni e alcune cure possono essere posticipati. Le famiglie favoriscono cibo, alloggio, elettricità e trasporto.

Tuttavia, ogni risparmio domestico diventa un reddito perso per un business. Questo è il meccanismo del moltiplicatore recessivo. Un calo iniziale del consumo si diffonde gradualmente in tutto il tessuto economico.

L’occupazione può deteriorarsi senza un’esplosione statistica della disoccupazione

Il mercato del lavoro libanese ha una forte componente informale. Il deterioramento economico non produce necessariamente immediatamente un drammatico aumento della disoccupazione ufficiale.

Un dipendente può mantenere il suo lavoro, ma lavorare meno giorni. Una società può ridurre le commissioni, rimuovere gli straordinari o congelare il reclutamento. L’occupazione stagionale non può essere rinnovata.

Il rischio principale è l’aumento del numero di lavoratori poveri. Queste persone rimangono economicamente attive, ma il loro reddito reale diminuisce più velocemente delle loro spese essenziali.

Il turismo, la ristorazione, il commercio, l’agricoltura e la costruzione sono tra i settori più vulnerabili. La loro attività dipende direttamente dal livello di fiducia, viaggi, investimenti e reddito disponibile.

Rischi di povertà in aumento

La recessione del 2026 è venuta come diversi indicatori sociali hanno cominciato a stabilizzarsi. La nuova combinazione di inflazione, spostamento della popolazione e declino dell’attività può interrompere questo miglioramento.

Le famiglie più piccole sono particolarmente vulnerabili alle imposte indirette e all’inflazione alimentare o energetica. Hanno poco risparmio e dedicano gran parte delle loro risorse alle esigenze di base.

Quando una famiglia perde qualche centinaio di dollari di reddito annuo, le conseguenze non sono limitate a una diminuzione di comfort. Può ridurre le spese mediche, il consumo di proteine, il viaggio o alcune spese educative.

La recessione diventa poi un problema capitale umano. Una crisi prolungata colpisce non solo l’attuale standard di vita, ma anche la salute, l’istruzione e la produttività futura della popolazione.

2027: il rimbalzo dipenderà più dalla riforma che dal cessate il fuoco

Un miglioramento sicuro potrebbe causare un rimbalzo statistico nel 2027. Il turismo potrebbe tornare, la diaspora potrebbe tornare di più durante l’estate e alcuni investimenti sospesi potrebbero essere riattivati.

Ma questo rimbalzo sarà sostenibile solo se gli altri freni cominciano anche a scomparire. La priorità economica sarebbe quella di ripristinare un sistema bancario in grado di finanziare le imprese senza ricreare gli squilibri che hanno preceduto il 2019.

La seconda condizione riguarda la politica di bilancio. Il Libano deve preservare la disciplina dei conti, ma dovrà gradualmente spostare più spesa verso investimenti produttivi, infrastrutture e protezione sociale mirata.

La terza riguarda la politica monetaria. Finché la fiducia nella moneta rimane fragile, la Banca del Libano non sarà in grado di perseguire una politica altamente espansionista. Il modo migliore per espandere gradualmente il suo spazio politico sarebbe quindi ripristinare la credibilità bancaria e di bilancio piuttosto che tornare alla creazione monetaria.

In uno scenario favorevole, la cessazione duratura delle ostilità, la ricostruzione finanziata esternamente, la ricapitalizzazione bancaria e il graduale ritorno del credito consentirebbero un recupero relativamente rapido. In uno scenario intermedio, il turismo sarebbe partito, ma gli investimenti sarebbero rimasti bassi, che produrrebbe la crescita principalmente basata sul consumo.

Lo scenario peggiore sarebbe una guerra prolungata con un sistema bancario ancora paralizzato e un crescente onere fiscale per finanziare le esigenze immediate dello stato. Il Libano rischierebbe di entrare in una nuova fase di stagnazione, dove l’economia continuerà a funzionare principalmente in contanti e attraverso trasferimenti esterni, senza alcuna reale ricostruzione della sua capacità produttiva.

La questione centrale dopo il previsto calo del 6,4% non è quindi solo quando la guerra si fermerà. Si tratta di stabilire se, in un momento in cui lo shock di sicurezza diminuirà, il Libano avrà un sistema bancario in grado di finanziare, un bilancio in grado di investire e una politica fiscale sufficientemente equilibrata per evitare di soffocare il recupero che cercherà di realizzare con precisione.