L’esercito libanese sotto la pressione degli Stati Uniti: Washington vuole disarmare Hezbollah, ma chi prenderà il rischio di un confronto interno?

Washington chiede che l’esercito libanese disarmi Hezbollah e smantella le sue infrastrutture militari. Ma senza ritiro israeliano o accordo politico interno, questa missione potrebbe provocare un grande confronto. Tra la pressione americana, i negoziati Tampa e il futuro dell’UNIFIL, Nawaf Salam affronta un dilemma cruciale per la sovranità libanese.

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Washington richiede risultati concreti sulle armi di Hezbollah

L’amministrazione di Donald Trump non vuole più limitare la sua azione in Libano per monitorare il cessate il fuoco con Israele. Washington sta ora cercando una trasformazione duratura della situazione militare nel sud del Libano. Il suo obiettivo è di affidare l’esercito libanese con un efficace controllo dei territori, delle installazioni militari e delle armi. Questo orientamento pone l’istituzione militare al centro di un confronto politico le cui conseguenze vanno ben oltre il confine israeliano.

Un funzionario americano descrive questa strategia come un processo progressivo. Il primo passo riguarda l’attuazione delle disposizioni di sicurezza negoziate tra Beirut e Israele. Il secondo è consentire allo Stato libanese di esercitare la sua piena autorità sul suo territorio e sulle sue decisioni militari. Il disarmo di Hezbollah è uno dei principali obiettivi di questo approccio.

La posizione americana ha un requisito aggiuntivo. Washington non vede più le dichiarazioni governative come garanzie sufficienti. I funzionari americani vogliono vedere misure concrete a terra. In particolare, chiedono lo smantellamento dell’infrastruttura militare di Hezbollah e la sua ricostruzione deve essere evitata.

Questo approccio trasforma la missione affidata all’esercito libanese. Non è più solo questione di schierare unità nelle aree evacuate da Israele. L’istituzione dovrebbe anche monitorare le strutture militari esistenti, prevenire il ritorno dei combattenti e garantire che le aree interessate non siano più utilizzate per preparare le operazioni.

La difficoltà appare immediatamente. Tale missione presuppone che Hezbollah accetti di rinunciare a certe posizioni e capacità militari. Il partito di Naim Kassem si rifiutò dissociare la questione delle sue armi dalla presenza israeliana nel sud del Libano. Le rivendicazioni americane misero quindi l’esercito in una contraddizione: attuare gli impegni dello Stato senza causare il confronto con un’organizzazione armata libanese.

Nessuna informazione disponibile a partire dall’8 ottobre 2026 conferma che un ordine americano o libanese è stato emesso per avviare un’operazione militare diretta contro Hezbollah. D’altra parte, le richieste di Washington mostrano che gli Stati Uniti stanno aspettando più che solo per il reinserimento dell’esercito.

Il meccanismo della zona sperimentale nel cuore della strategia statunitense

Una delle proposte discusse nelle discussioni sulla sicurezza è la creazione di aree sperimentali nel sud del Libano. Il principio è quello di organizzare gradualmente il ritiro israeliano e la distribuzione dell’esercito libanese a aree specifiche.

In queste aree, l’esercito libanese dovrebbe garantire la sicurezza e prevenire il ritorno dell’infrastruttura armata di Hezbollah. Il meccanismo comprende anche meccanismi di verifica per monitorare l’attuazione degli impegni.

Questa formula risponde a una specifica preoccupazione americana. Washington vuole impedire che un ritiro israeliano venga seguito da una ricostruzione delle capacità militari di Hezbollah negli stessi settori.

L’ex diplomatico statunitense Dennis Ross difese un approccio basato sui risultati verificabili. Esso ritiene che gli impegni pubblici delle autorità libanesi debbano essere accompagnati da misure concrete in materia di armi e impianti militari.

Il problema sta nelle condizioni imposte da Israele. I funzionari israeliani cercano di mantenere la possibilità di intervento militare quando credono che una minaccia stia emergendo. Questa pretesa potrebbe limitare l’autorità dell’esercito libanese nelle aree che sarebbe responsabile di assicurare.

Lo schema potrebbe quindi produrre una situazione contraddittoria. Le Forze Armate libanesi sarebbero responsabili della sicurezza di un territorio in cui Israele avrebbe mantenuto la sua capacità di rispondere.

Per Beirut, questo problema è fondamentale. Il dispiegamento dell’esercito deve ristabilire la sovranità nazionale. Non può essere considerato un successo completo se le forze israeliane continuano ad imporre le proprie regole militari.

La distinzione tra controllo territoriale e sovranità effettiva diventa così una delle questioni principali in gioco nei negoziati.

Israele vuole impedire la ricostituzione delle posizioni militari di Hezbollah

La strategia israeliana si basa su un cambiamento nella sua dottrina di sicurezza sul confine settentrionale. I funzionari militari israeliani ritengono che le disposizioni precedenti non abbiano impedito la preparazione delle operazioni contro il loro territorio.

Le lezioni apprese dall’attacco del 7 ottobre 2023 occupano un posto importante in questa riflessione. Israele sostiene che la forza di Hezbollah Radwan aveva in programma di infiltrazione in Galilea. Questa presunta minaccia è usata per giustificare il mantenimento di posizioni avanzate e la distruzione di infrastrutture vicino al confine.

L’informazione pubblicata l’8 ottobre descrive un desiderio israeliano di cambiare la geografia militare del sud del Libano in modo duraturo. L’obiettivo non sarebbe più solo di monitorare i movimenti di Hezbollah, ma di prevenire materialmente la ricostruzione delle sue capacità offensive.

Questo orientamento comprende le altezze strategiche intorno al Castello di Beaufort e al settore Ali el-Taher. Queste posizioni sono utilizzate per monitorare diversi assi e località. Il loro controllo è un importante vantaggio militare.

I funzionari israeliani ritengono che alcune aree devono rimanere sufficientemente chiare per consentire l’identificazione dei movimenti armati. Questa logica contribuisce alla distruzione di alloggi e infrastrutture in aree vicine al confine.

Per l’esercito libanese, la difficoltà è notevole. Potrebbe essere chiamato a prendere il controllo di territori profondamente danneggiati, i cui abitanti non potevano sempre tornare.

La sicurezza di questi spazi non sarebbe quindi limitata ad una missione militare. Esso richiederebbe anche il ripristino di strade, servizi pubblici e condizioni per il ritorno delle popolazioni.

Una presenza militare libanese senza ricostruzione civile potrebbe mantenere queste aree in una situazione di prolungata instabilità.

Il Castello di Beaufort diventa una prova della sovranità libanese

L’area intorno al Castello di Beaufort è una delle questioni che le autorità libanesi desiderano affrontare nei prossimi negoziati.

Beirut intende richiedere il ritiro israeliano dalle località della zona. L’obiettivo è consentire all’esercito libanese di schierarsi lì e ripristinare l’autorità statale.

La questione riguarda anche i villaggi le cui case sono state distrutte o danneggiate. Il ritorno dei residenti dipende dalla sicurezza stradale e dalla possibilità di ricostruire infrastrutture critiche.

Le informazioni disponibili si riferiscono alla distruzione persistente in aree vicino alle posizioni israeliane. Queste operazioni complicano le prospettive di un rapido ritorno alle condizioni normali.

La questione militare sta nel controllo delle altezze. Il rilievo permette di osservare i movimenti nelle valli e nelle località circostanti. Israele considera alcune di queste posizioni essenziali per la sua sicurezza.

Il Libano sta per un approccio diverso. Il ritiro israeliano deve consentire all’esercito nazionale di esercitare le proprie responsabilità senza una presenza militare straniera.

La questione delle armi di Hezbollah è direttamente coinvolta in questa negoziazione. Israele ha chiesto garanzie per impedire al partito di tornare nelle aree evacuate. Gli Stati Uniti vogliono che l’esercito libanese controlli queste aree.

Hezbollah ritiene che la presenza israeliana giustifica il mantenimento delle capacità di resistenza militare.

L’esercito libanese è quindi al centro di un disaccordo che non può essere risolto da un semplice movimento di truppe.

Le forze armate libanesi stanno costruendo capacità con diversi partner stranieri

Le informazioni pubblicate l’8 ottobre indicano che l’esercito libanese partecipa a programmi di formazione con più di sette paesi. Queste attività includono missioni terrestri e aeree avanzate.

Queste formazioni fanno parte degli sforzi per migliorare le capacità operative dell’istituzione militare.

Il rafforzamento delle capacità militari è un elemento importante della strategia statunitense. Washington ritiene che le forze regolari dovrebbero assumere gradualmente i compiti attualmente associati alla presenza militare di Hezbollah.

Tuttavia, la formazione non è sufficiente per risolvere le difficoltà strutturali.

Una missione di monitoraggio sostenibile nel Libano meridionale richiede personale disponibile, attrezzature adeguate e capacità di monitoraggio. Richiede anche supporto di trasporto, comunicazione e logistica.

Il personale militare deve essere in grado di proteggere le strade, controllare le aree sensibili e rispondere rapidamente agli incidenti.

Il costo di tali missioni dipende dalla loro durata e dimensione geografica. Le informazioni disponibili non comprendono un bilancio dettagliato per misurare le risorse aggiuntive richieste.

La questione delle risorse materiali è tanto più importante quanto l’esercito deve continuare a svolgere le sue altre responsabilità nel territorio nazionale.

L’eccessiva concentrazione di risorse nel sud potrebbe influenzare le missioni di sicurezza interna e di controllo delle frontiere.

Washington chiede quindi ad un’istituzione di fronte a molti vincoli di assumere una missione la cui portata politica e militare continua ad espandersi.

Una spedizione di esplosivi da 245 kg rivela le difficoltà del controllo delle frontiere

Un incidente riportato l’8 ottobre illustra le sfide di sicurezza dell’esercito.

L’esercito libanese scoprì una spedizione di esplosivi che sarebbe stato destinato ad entrare nel territorio dalla Siria. Il carico consisteva di 245 kg di trinitrotoluene, quattro dispositivi esplosivi pronti all’uso, otto detonatori e cavi elettrici.

I trasportatori sono fuggiti dalla parte siriana all’arrivo di una pattuglia libanese.

Le informazioni disponibili non identificano i destinatari di questo carico. Né dimostrano un legame con Hezbollah.

Questa distinzione è essenziale. Discovery è un importante fatto di sicurezza, ma non può essere utilizzato per assegnare un’operazione ad un’organizzazione senza elementi aggiuntivi.

L’incidente dimostra tuttavia che le responsabilità dell’esercito vanno ben oltre l’agenda di disarmo di Hezbollah.

Le forze regolari devono anche combattere il traffico di armi, monitorare i confini e prevenire l’ingresso di attrezzature che potrebbero essere utilizzate in operazioni violente.

Le autorità siriane hanno espresso la loro volontà di cooperare nell’identificazione delle persone coinvolte e delle rotte utilizzate.

Tale cooperazione è un elemento importante in un contesto di nuovi sviluppi nei rapporti tra Beirut e Damasco.

La scoperta di esplosivi sottolinea anche la necessità di preservare le capacità di intelligenza e controllo dei confini dell’esercito, come la pressione internazionale si concentra sulla sua missione nel sud.

Nawaf Salam difende il monopolio della forza a nome della Costituzione

Il primo ministro Nawaf Salam ha ribadito il 7 ottobre che le decisioni sulla guerra, la pace e la sicurezza nazionale devono essere prese dalle istituzioni costituzionali.

Il suo discorso, pronunciato in occasione del centenario della Costituzione libanese, ha posto il dibattito sulle armi in un quadro istituzionale.

La Salam ritiene che l’applicazione dell’accordo Taif non possa essere limitata alle disposizioni relative alla distribuzione dei poteri. Esso deve includere anche riforme volte a rafforzare lo Stato.

Questa posizione è in linea con l’obiettivo degli Stati Uniti di un’autorità istituzionale esclusiva sulle decisioni militari. Non significa però che il Primo Ministro accetti tutti i termini proposti da Washington.

La distinzione comprende i modi per raggiungere il disarmo.

Una decisione politica di rafforzare il monopolio statale della forza non costituisce automaticamente un ordine dato all’esercito di impegnarsi in un confronto interno.

Il governo deve considerare le possibili conseguenze di tale operazione. Hezbollah mantiene una significativa presenza politica e sociale, così come le capacità militari.

Il confronto diretto potrebbe quindi portare a scontri i cui effetti supererebbero i settori interessati.

Le informazioni disponibili non contengono un piano governativo dettagliato per un’operazione militare contro il partito.

D’altra parte, mostrano che Nawaf Salam difende un’evoluzione istituzionale incompatibile, a lungo termine, con la duratura esistenza di decisioni militari prese al di fuori dello Stato.

Naim Kassem rifiuta il disarmo sotto pressione esterna

Hezbollah difende una posizione opposta alle richieste americane. Sotto la guida di Naim Kassem, il partito ritiene che la questione delle sue armi debba essere affrontata in un quadro nazionale.

I suoi funzionari rifiutano di dissociare il dibattito sull’arsenale del ritiro israeliano dalle assicurazioni di sicurezza.

Questa posizione si basa sull’idea che il disarmo non può precedere la scomparsa delle minacce militari.

Hezbollah ritiene che le sue capacità rimangano necessarie fintanto che Israele mantiene posizioni nel sud del Libano e continua le sue operazioni.

Il partito contesta anche i passi che vorrebbero imporre un calendario fissato dalle potenze straniere.

Questa opposizione complica la missione militare. L’esercito potrebbe essere responsabile del controllo delle aree in cui Hezbollah rifiuta di rinunciare a certe capacità.

Il problema, quindi, non è solo la disponibilità di attrezzature o personale. Dipende dall’esistenza di un accordo politico che permetta alle forze regolari di svolgere le loro missioni.

Senza tale accordo, un’operazione di disarmo potrebbe essere interpretata come un confronto tra lo Stato e una componente armata della società libanese.

La questione del futuro ruolo di Hezbollah in una strategia di difesa nazionale rimane aperta.

Tampa, una negoziazione in cui l’esercito potrebbe ricevere obbligazioni senza garanzie equivalenti

Le discussioni annunciate in Florida intorno al 20 ottobre sono destinate ad esaminare diversi problemi di sicurezza.

Le autorità libanesi stanno cercando di progredire sul ritiro israeliano, sul rilascio dei prigionieri e sull’implementazione dell’esercito.

Gli Stati Uniti favoriscono i meccanismi di monitoraggio per verificare gli impegni militari.

Israele cerca garanzie per prevenire la ricostruzione dell’infrastruttura di Hezbollah.

La difficoltà sta nell’equilibrio tra queste richieste.

Se l’esercito libanese ha la responsabilità di controllare le armi senza ottenere un ritiro israeliano corrispondente, potrebbe essere posto in una situazione particolarmente difficile.

Esso dovrebbe applicare misure che potrebbero provocare tensioni interne, anche se lo Stato non avrebbe una completa sovranità sui settori interessati.

Il problema sarebbe ancora maggiore se Israele conservasse una capacità di intervento militare indipendente dai meccanismi di coordinamento.

Le autorità libanesi cercano quindi impegni reciproci.

Tuttavia, la data esatta del prossimo incontro e le sue modalità non sono definitivamente confermate nelle informazioni disponibili l’8 ottobre.

Nessun accordo può quindi essere considerato come acquisito.

La partenza dell’UNIFIL può aumentare le responsabilità militari libanesi

Il futuro della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano è un’altra grande sfida.

Le autorità libanesi temono che la partenza delle forze internazionali creerà un vuoto di sicurezza in una regione in cui le tensioni rimangono elevate.

Sono menzionate diverse alternative, tra cui una presenza europea o una diversa disposizione internazionale.

Tuttavia, non viene annunciata alcuna soluzione definitiva.

UNIFIL svolge un ruolo nel monitoraggio della situazione e nel coordinamento tra le varie parti. Il suo ritiro potrebbe ridurre i meccanismi di segnalazione degli incidenti e prevenire l’escalation.

L’esercito libanese dovrebbe allora assumere ulteriori responsabilità.

Ciò rafforzerebbe la necessità di un adeguato monitoraggio, comunicazione e intervento.

Potrebbe anche complicare le relazioni tra le forze libanesi e israeliane se non fosse stato mantenuto un meccanismo di collegamento sufficientemente robusto.

Le discussioni sul futuro dell’UNIFIL sono quindi direttamente legate al dibattito sul disarmo di Hezbollah.

Washington vuole rafforzare l’autorità dell’esercito. Ma questa trasformazione richiederebbe anche garanzie per quanto riguarda la sicurezza dei militari libanesi e le condizioni per il loro dispiegamento.

Il rischio di un confronto interno rimane una domanda senza una risposta operativa

Le informazioni disponibili l’8 ottobre mostrano una crescente pressione degli Stati Uniti per misure concrete contro l’infrastruttura militare di Hezbollah.

Essi mostrano anche che il governo libanese difende il principio di esclusiva autorità statale sulle armi e le decisioni militari.

Ma non stabiliscono che un’operazione di disarmo forzata è stata decisa.

Non viene presentato alcun programma operativo dettagliato. Nessun ordine ufficiale di confronto con Hezbollah è segnalato. Le modalità per qualsiasi resa di armi rimangono indeterminate.

Questa mancanza di precisione è un elemento centrale del file.

Le Forze Armate libanesi potrebbero essere chiamate a svolgere missioni di monitoraggio più ampie senza un accordo politico completo sulla loro attuazione.

I requisiti degli Stati Uniti riguardano i risultati. Le richieste israeliane riguardano le garanzie militari. Hezbollah chiede il ritiro israeliano e rifiuta il disarmo imposto.

Tra queste posizioni, le autorità libanesi devono definire le responsabilità concrete dell’istituzione militare.

A partire dall’8 ottobre 2026, l’esercito continua a costruire capacità e a preparare le sue missioni nel Libano meridionale. I negoziati diplomatici rimangono aperti. Le condizioni di disarmo accettate da tutte le parti non sono soddisfatte.

Resta quindi la domanda: come può l’esercito essere affidato al monopolio effettivo della forza senza imporre un confronto interno, mentre le garanzie di ritiro e di sicurezza israeliane rimangono in discussione?

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