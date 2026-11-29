Le dogane libanesi e giordane stanno lavorando per facilitare il movimento delle merci attraverso la Siria. Il loro incontro ad Amman si concentrò sul transito e sui controlli. Non ha comportato una modifica dei documenti richiesti o un tempo di transito garantito.
Il presidente del Consiglio delle High Dogane libanesi, Misbah Khalil, e il direttore esecutivo, Gracia Azzi, hanno partecipato a una visita di tre giorni in Giordania su invito del direttore della dogana giordano Ahmad al-Akalik. Nella relazione del 27 novembre, l’amministrazione libanese ha dichiarato che la delegazione aveva visitato il Centro doganale di Amman, l’aeroporto internazionale della Regina Alia e la posta di Jaber. La visita si è concentrata sul trattamento delle merci, sui loro controlli e sulla possibilità di scambiare metodi di lavoro contro il contrabbando.
Il passaggio giordano non regola il transito siriano
I beni trasportati su strada tra i due paesi transitano attraverso la Siria. Nel sud di questo paese, il posto siriano di Nasib affronta Jaber sul lato giordano. La visita consente alle Dogane libanesi e giordane di confrontare la loro gestione dei casi. Non cambia le condizioni per l’ingresso in Siria o i controlli che ciascuno dei tre stati può imporre sul proprio posto. La relazione libanese non contiene l’impegno siriano.
È anche necessario distinguere un carico consegnato in Giordania da un carico che attraversa solo il regno per raggiungere un altro mercato. La circolare giordano n. 1 del 2026 copre il transito internazionale tra due posti giordani. Esso descrive le informazioni richieste sulla fattura che accompagna la dichiarazione, compresa l’identificazione delle merci e delle informazioni sul loro valore e imballaggio. Trovare un accordo tra amministrazioni non esonera il vettore da queste formalità.
Accordi ancora in corso
Misbah Khalil cita due progetti: facilitare il transito e lo scambio di pratiche antifrode. Il comunicato presenta i possibili accordi ancora in considerazione. Non pubblica testi firmati, orari per l’entrata in vigore o conteggi di camion libanesi in Jaber. Per gli esportatori, l’azione concreta da prendere è un’istruzione pubblicata dalle autorità interessate che indica quali documenti o controlli cambiano, per i quali le rotte e da quale data.
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