Nella Cattedrale greco-ortodossa di San Giorgio a Beirut, il metropolita Elias Audi ha dedicato la sua omelia domenica 29 novembre, al rapporto tra proprietà e attenzione agli altri. Partendo dal Vangelo di Luca e dalla lettera agli Efesini, ha parlato della condivisione, del perdono e dell’uso del tempo.

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Il metropolita greco-ortodosso di Beirut, Elias Audi, ha dedicato la sua omelia domenica 29 novembre all’attaccamento alla proprietà. Nella Cattedrale di San Giorgio prese come punto di partenza l’incontro di Gesù con un uomo ricco nel Vangelo di Luca. Ha anche parlato dell’attenzione che gli schermi richiedono e dell’attenzione che viene data ai suoi cari.

Quello che il ricco non può lasciare

Nel brano commentato dal metropolita (Luca 18, 18-27), un uomo chiede a Gesù come ottenere la vita eterna. Dice di osservare i comandamenti della sua gioventù. Gesù gli chiese di vendere i suoi beni, di distribuirli ai poveri, e poi di seguirlo. L’uomo triste: la storia dice che è molto ricco. Poi arriva l’immagine del cammello e del foro dell’ago. A coloro che chiedono chi può essere salvato, Gesù risponde che ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio.

« Il problema non è quello che abbiamo, ma ciò che ci ha, » ha detto Elias Audi (tradotto dall’arabo). Nella sua lettura, i soldi e i talenti non sono condannati in se stessi: li presenta come risorse affidate a tutti, il cui uso può servire gli altri. Ha dato la condivisione di esempi concreti: « del pane che condividiamo, del tempo che diamo, una lacrima che salviamo ». Ha anche fatto riferimento alla difesa dei diritti e del perdono.

Tempo per gli altri

Il metropolita ha avvicinato questo racconto alla lettera agli Efesini (5:8-19), che invita i credenti a camminare nella luce e fare buon uso del tempo. Ha menzionato il rumore delle informazioni e la concorrenza degli schermi per l’attenzione. In questo contesto, ha spiegato, facendo spazio alla preghiera, ascoltando la sua famiglia o fermandosi di fronte a una persona che soffre sono modi per prendere possesso del suo tempo.

Foto di copertina: Cattedrale di San Giorgio nel 2009, non l’ufficio del giorno. Vladanr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; ritagliare e vestire Libnanews, sotto la stessa licenza.

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