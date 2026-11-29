Riunione a Sipopo, Guinea Equatoriale, i leader ECCAS hanno preso atto del ritiro dal Ruanda e hanno incaricato la loro Commissione di risolvere le sue conseguenze. Kigali annunciò la sua partenza nel giugno 2025, dopo una disputa sulla presidenza in rotazione. Chad è ora il capo dell’organizzazione regionale.

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La Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale (ECCAS) ha preso atto del ritiro dal Ruanda al vertice di venerdì 27 novembre a Sipopo, Guinea equatoriale. Kigali aveva annunciato la sua partenza nel giugno 2025. I capi di Stato hanno incaricato la Commissione di proseguire le iniziative legali, amministrative, tecniche e finanziarie risultanti dal ritiro.

La decisione è contenuta nel comunicato della 27a sessione regolare. Non è né un nuovo annuncio della partenza di Kigali né un’esclusione decisa da altri governi. Ha chiarito il seguito di una precedente decisione da parte delle istituzioni regionali, a seguito di discussioni con il Ruanda.

Il trattato distingue tra l’annuncio del ritiro e la fine dell’adesione

L’articolo 110 del trattato ECCAS riveduto prevede che uno Stato invii una notifica scritta all’attuale presidente della conferenza un anno in anticipo. La ricezione di questa notifica apre i negoziati sulle conseguenze della partenza. Durante la comunicazione, lo Stato rimane tenuto a rispettare il trattato e i suoi obblighi. Quindi cessa di essere membro alla scadenza del periodo, a meno che non abbia rinunciato a ritirarsi.

La dichiarazione del governo ruandese del 9 giugno 2025 conferma che il gabinetto aveva ribadito la decisione annunciata due giorni prima. Tuttavia, la data del presente annuncio pubblico non è sufficiente a stabilire la data di ricevimento della notifica scritta prevista dal trattato. Il comunicato di Sipopo istruisce la Commissione a risolvere il follow-up istituzionale senza specificare i dettagli delle misure finanziarie da adottare.

Il disaccordo è sorto intorno alla presidenza rotante

Nel giugno del 2025, Kigali ha sfidato il fallimento di tenere la presidenza in rotazione alla fine del vertice precedente. In particolare, il governo ruandese ha accusato la Repubblica Democratica del Congo di usare l’organizzazione contro di essa. Venerdì, il presidente ciadiano Mahamat Idriss Déby Itno ha succeduto il presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo alla testa della Conferenza.

Dopo il ritiro del Ruanda, ECCAS ha dieci Stati: Angola, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica del Congo, Sao Tome e Principe e Chad. Creato nel 1983, copre sia l’integrazione economica che la cooperazione politica e di sicurezza. Il suo trattato afferma che la partenza di un membro non dissolve l’organizzazione.

La RDC orientale rimane all’ordine del giorno

I leader riuniti a Sipopo hanno anche espresso preoccupazione per la sicurezza e la situazione umanitaria nella RDC orientale. Hanno chiesto la de-escalation e hanno chiesto all’Unione Africana e ai partner internazionali di aumentare il loro sostegno al paese. Questa parte del vertice riguarda il conflitto nel Congo orientale; È separato dalla procedura di prelievo ECCAS.

Nel febbraio del 2025, il Consiglio di Sicurezza chiese alla M23 di cessare le sue offensive e al Ruanda di cessare il suo sostegno al gruppo e di ritirare le sue forze dal territorio congolese. Ha anche invitato le forze congolesi a cessare il loro sostegno per le forze di democratiques de libération du Rwanda. L’esecuzione di tali richieste non rientra nella procedura amministrativa affidata alla Commissione a Sipopo.

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