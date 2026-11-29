Il tribunale di Zahlé di primo grado ha invalidato il deposito del libro che doveva pagare una dote di 15.000 dollari. Il 24 novembre, ha scoperto che il deposito non ha rilasciato il debitore.

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Il tribunale di Zahlé di primo grado ha invalidato il deposito del libro che doveva pagare una dote di 15.000 dollari. Il 24 novembre, ha scoperto che il deposito non ha rilasciato il debitore.

Doveva 15.000 dollari sotto ilmahr, il beneficio matrimoniale a causa della sua ex moglie. Per pagare questo debito, ha depositato l’equivalente di £ 15.000 a $1, o £ 25 milioni. Con sentenza 24 novembre, il Tribunale di Zahlé ha annullato l’offerta di pagamento e il deposito di accompagnamento. Secondo il giudice, l’importo depositato non valeva l’importo dovuto.

Il debito era già stato fissato da un tribunale religioso

I giudici di Zahlé non hanno dovuto ricalcolare la dote o decidere il divorzio. Un tribunale religioso aveva già stabilito il debito in dollari. Il tribunale civile doveva decidere se il deposito effettuato nell’ottobre 2023 con un notaio di Anjar valeva la pena di pagamento. La ex-moglie sosteneva che, accettando il deposito, non avrebbe ricevuto l’intero importo concesso a lei; il suo ex-marito invocò il tasso ufficiale del tempo.

Il principio della regolamentazione nei libri non è escluso

Il giudice distingue la valuta scelta per pagare dal tasso utilizzato per convertire il debito. Secondo le sue ragioni, la liquidazione in libbre di un debito di valuta estera non è esclusa, ma la conversione deve corrispondere al valore del dollaro sul mercato. Il giudice ha respinto la domanda di convalida del deposito, ha consentito la domanda di annullamento e ha addebitato i costi del debitore.

La sentenza non fissa nella sua parte operativa un nuovo importo da depositare. Essa stabilisce una controversia di prima istanza su un reclamo già stabilito in dollari; non stabilisce un tasso nazionale per tutte le dote differite o per quelle stipulate in libri.

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