Le autorità statunitensi hanno chiuso la United Fidelity Bank il 27 novembre. First Citizens prende il controllo dei suoi 22 rami e quasi tutti i suoi depositi, con eccezioni per alcuni conti. Il fondo di garanzia federale stima il costo di default a $1.83 miliardi. Tutte le agenzie devono riaprire lunedì.

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First Citizens è in programma di riaprire lunedì 30 novembre, sotto la sua responsabilità, le agenzie United Fidelity che non operano il sabato. Il recupero arriva dopo la chiusura della Evansville Bank in Indiana venerdì 27 novembre. Copre 22 agenzie e quasi tutti i depositi, in quattro stati e le Isole Vergini degli Stati Uniti. L’Autorità di vigilanza bancaria ha affidato la gestione predefinita alla Federal Deposit Guarantee Agency, FDIC.

Una chiusura decisa dal supervisore

L’Ufficio del Compositore della Valuta (OCC) ha ritenuto che la United Fidelity non potesse più essere in grado di soddisfare i suoi obblighi o rispondere, nel corso normale della sua attività, alle richieste dei suoi candidati. Alla fine di settembre, l’istituzione ha detenuto circa 5,9 miliardi di dollari in beni e 5,4 miliardi di dollari in depositi, secondo la FDIC. La decisione di chiusura è separata dal contratto di acquisizione: il supervisore ha nominato l’amministratore FDIC della banca fallita, quindi la FDIC ha concluso la transazione con i First Citizens.

Perché i depositi totali e l’importo preso differiscono

First Citizens è stimato a $4,5 miliardi di depositi che si aspetta di riprendere, sulla base di conti al 30 settembre. Alcuni importi posti da intermediari e altri conti esclusi non fanno parte del trasferimento. La differenza tra le due cifre non rappresenta quindi un importo di perdita per i clienti: si descrive il bilancio della banca chiusa, l’altro descrive la portata stimata della transazione. First Citizens afferma che l’importo finale sarà regolato dal bilancio alla data di chiusura e di regolamento con FDIC.

L’acquisizione della banca stima i prestiti inclusi nell’operazione a circa $3.1 miliardi. La sua offerta prescelta includeva uno sconto di circa 2,6 miliardi di dollari sui beni e nessun premio di deposito. FDIC stima il costo dell’intervento per il fondo di garanzia, finanziato da istituti assicurati, a 1,83 miliardi di dollari. Lo sconto dell’offerta e il costo del fondo sono due calcoli separati.

Assegni, carte e agenzie durante la transizione

I clienti possono continuare a utilizzare le loro carte e assegni per i conti presi, secondo FDIC. I bordatori devono continuare a stabilirsi. First Citizens annuncia che i vecchi siti e applicazioni rimangono utilizzabili durante la transizione, prima di una migrazione tecnica che si verificherà più tardi. Le agenzie già aperte il sabato sono state programmate per riprendere il 28 novembre; lunedì appuntamento riguarda le altre agenzie della rete.

Dei 22 insediamenti, 20 sono in Indiana, Illinois, Colorado e Florida. Gli altri due, a Sainte-Croix, operarono sotto il nome di Bank of St. Croix, divisione di United Fidelity. In Illinois, c’erano due agenzie a Chicago, Halsted Street e 87th Street.

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