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A Bikfaya, Jinane Hayek si trasferì dalla banca a un forno di quartiere. Agnès Gabriel ha scelto un’altra occupazione nello stesso campo: vendere cibi in scatola e ingredienti preparati da donne dei villaggi libanesi. Entrambi sostengono di aver perso il lavoro nel settore bancario. Uno produce e vende nello stesso posto; L’altro è alla ricerca di opportunità per le persone che producono altrove.

A Bikfaya, una panetteria che vende localmente

Jinane Hayek ha perso il lavoro nel 2021, dopo una lunga carriera in banca. Ha aperto Neswen el-Furn a Bikfaya, Metn. Il forno vende maniuché, tra cui zaatar o formaggio. Il team è composto da donne e divide i compiti di pasta, cucina e servizio. La vendita al banco mette direttamente il prezzo pagato dal cliente contro il costo del forno: materie prime, energia, personale e non venduto. Non c’è nulla da quantificare il margine di commercio o la remunerazione del team.

Posizionando il mango sulla lista del patrimonio culturale immateriale nel 2023, l’UNESCO ha notato che la sua preparazione è passata a famiglie e piccoli panifici e che la sua commercializzazione fa parte dell’economia locale. Il riconoscimento riguarda la pratica in Libano, non una particolare istituzione.

Nel Bekaa, vendere i prodotti di diversi villaggi

Agnès Gabriel, che è anche un ex membro del settore bancario, ha lanciato Nakhet al-Dayaa a mettere sul mercato mune prodotti, preparati generalmente destinati alla conservazione. Tra le località in cui ha detto che aveva selezionato prodotti erano Al-Qaeda, Younine e Machghara. Il catalogo comprende kichek, melassa di melograno, marmellate e acqua fiorita arancione. In questo modello, i prodotti di diversi villaggi devono essere raggruppati, presentati in vendita e raggiungere una clientela al di là del luogo di produzione.

Al fine di sapere che cosa queste vendite riguardano ogni produttore, sarebbe necessario conoscere i volumi venduti, il prezzo al workshop e il periodo di pagamento. Questi elementi, come il capitale iniziale di entrambe le aziende e gli indirizzi di tutti i rivenditori, non sono stati resi pubblici.

Ciò che i due percorsi non dicono sul mercato del lavoro

L’indagine sulle forze di lavoro libanesi condotta con l’Organizzazione internazionale del lavoro nel gennaio 2022 ha misurato la disoccupazione del 32,7% tra le donne che lavorano, rispetto al 28,4% tra gli uomini di lavoro. Questi tassi non descrivono la situazione del 2026 o solo le banche. In un comune di Bekaa, Dalhamieh, la FAO ha documentato un terzo modello: un’unità di essiccazione di frutta e verdura creata con formazione, attrezzature e sussidi. Quando la guerra ha chiuso i mercati, il locale è stato convertito in una cucina per le famiglie sfollate. Questa assistenza è specifica per il progetto sostenuto dalla FAO; Non c’è nulla da stabilire per entrambe le conversioni commerciali.

A Bikfaya, il cliente acquista un prodotto che esce dal forno. La società di Agnes Gabriel crea un punto di vendita comune per i produttori sparsi tra diversi villaggi. L’effetto sull’occupazione non è quindi misurato allo stesso modo: ore di lavoro retribuito in un caso, ordini e prezzi pagati ai workshop nell’altro.

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