Nella sua omelia domenica 29 novembre a Bkerké, il Patriarca maronita Béchara Rai ha reso la sicurezza del Libano meridionale e il ritorno dei suoi abitanti una condizione di pace in tutto il paese. Ha anche invitato i funzionari pubblici a servire tutti.

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Il Patriarca maronita Béchara Rai ha dichiarato domenica 29 novembre, nella sua omelia a Bkerké, che la pace in Libano richiedeva per la prima volta che il Sud riconquistava la sicurezza e che i suoi abitanti sfollati potessero tornare in sicurezza. « La sofferenza del Libano meridionale rimane il caso di un intero paese », ha detto (tradotto dall’arabo).

Ritorno come condizione per la pace

Per il patriarca, la stabilità non è solo di fermare i combattimenti: deve permettere agli abitanti di tornare ai loro villaggi e riprendere la vita normale lì. Questo è in linea con uno degli obiettivi stabiliti venerdì dal presidente Joseph Aoun, che ha citato il ritorno delle persone sfollate come priorità del Libano, accanto al ritiro delle forze israeliane dal Sud e l’implementazione dell’esercito libanese. Rai non ha annunciato alcuna misura operativa o programma di ritorno.

Responsabilità dei funzionari eletti e dei leader

« La potenza non è un privilegio, ma un servizio. La funzione non appartiene a colui che la tiene: è al servizio della comunità », ha aggiunto. Ha chiesto ai funzionari di preferire il lavoro e la riconciliazione a slogan, e di considerare i loro interlocutori come partner piuttosto che avversari. Il calendario maronita segna questa domenica la Visitazione di Maria in Elisabetta.

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