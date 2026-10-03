Libano: I permessi di costruzione cadono del 32,47 per cento

I permessi di costruzione in Libano sono diminuiti del 32,47 per cento alla fine di luglio 2026, mentre le aree autorizzate sono diminuite del 15.33%.

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Thenumero di permessi di costruzione in Libanoè sceso del 32,47 per cento nel corso di un anno nei primi sette mesi del 2026, a 3,315 autorizzazioni, secondo i dati degli Ordini di Ingegneria di Beirut e Tripoli pubblicati il Venerdì, 2 ottobre. Il rallentamento colpisce soprattutto il Libano settentrionale, il Libano meridionale e Nabatiyah. Beirut e il Monte Libano, tuttavia, sfuggono a questa tendenza e stanno vivendo un rimbalzo. La superficie totale consentita è diminuita, ma più moderatamente, dal 15.33% a 3,71 milioni di metri quadrati.

Solo 3.315 permessi di costruzione in Libano

L’attività di costruzione è rallentata bruscamente in Libano dall’inizio dell’anno.

Tra gennaio e luglio 2026,3,315 permessi di costruzionesono stati emessi. Il loro numero è sceso del 32,47 per cento dallo stesso periodo del 2025 quando ha raggiunto 4,909.

La contrazione è avvenuta dopo un primo calo del 24,03 % all’anno precedente. Alla fine di luglio 2024, il Libano aveva ancora 6.766 permessi.

Il livello attuale sembra anche essere molto inferiore a pochi anni fa. Entro la fine di luglio 2022, 7766 autorizzazioni erano state identificate. Erano caduti a 6.531 nel luglio 2023, prima di aumentare leggermente nell’anno successivo.

La serie disponibile mostra quindi un deterioramento particolarmente marcato dal 2024.

Periodo, cumulazione a luglio Numero di permessi Variazione annuale 2022 766 — 2023 6,531 -15,90 %* 2024 6,766 +3.60% 2025 4,909 -24,03 % 2026 3,315 -32,47 %

*Calcolato da dati pubblicati.

Tra il luglio 2022 e il luglio 2026, il numero cumulativo di permessi è diminuito di oltre la metà. Tuttavia, il confronto dovrebbe essere conservatore: il permesso è un indicatore di intenzioni edilizie e autorizzazioni, non una misura diretta di edifici effettivamente avviati o completati.

Il conflitto di febbraio rallenta nuovi progetti

Il declino del 2026 riflette principalmente i posti di lavoro dei nuovi progetti in seguito al conflitto di febbraio.

L’incertezza sulla sicurezza ha colpito le decisioni dei promotori e degli investitori. La continuazione degli scioperi israeliani ha mantenuto questa cautela fino a luglio, in particolare nelle aree direttamente esposte.

A questo fattore aggiunge il costo della costruzione.

I prezzi materiali più elevati aumentano i requisiti di finanziamento del progetto. I costi di trasporto e di assicurazione sono anche elevati. La loro combinazione ha aumentato il costo di lanciare nuovi cantieri e può portare i promotori a deferire i loro investimenti.

Questo aiuta a spiegare la diminuzione del 32,47% dei permessi rilasciati.

Tuttavia, non influisce su tutte le regioni con la stessa intensità. Le cifre mostrano una chiara divisione geografica tra Beirut e il Monte Libano, da un lato, e diversi altri governatorati, dall’altro.

Beirut e il Monte Libano resistano

Beirut è una delle due eccezioni.

Il capitale registrato75 permessitra gennaio e luglio. Il loro numero aumenta del 44,23 per cento su un anno. Beirut, tuttavia, rappresenta solo il 2,26% di tutti i permessi rilasciati in Libano.

Il Monte Libano mostra anche una progressione. Con1.780 permessiattività aumentata del 24,82 % rispetto allo stesso periodo del 2025.

Questo sviluppo è di maggiore importanza nazionale. Monte Libano da solo53,70 % dei permessirilasciato nei primi sette mesi dell’anno.

Più di uno su due permessi è quindi in questo governatorato.

L’aumento di queste due regioni non era sufficiente a compensare il crollo altrove.

Governo Permesso alla fine di luglio Quota del totale Variazione annuale Beirut 75 2.26% +44,23 % Monte Libano 1 780 53,70 % +23,5 % Libano settentrionale 407 12.28 % -69,31 % Beka 315 9.50% -19,64 % Sud del Libano 502 15.14 % -52,55 % Nabatiy 236 7.12% -63,97 % Totale 3,315 100 % -32,47 %

Il Libano settentrionale ha registrato la più forte contrazione

Il più grande declino è nel Libano settentrionale.

Solo407 permessialla fine di luglio 2026, una caduta del 69,31% si è verificata in un anno. La regione rappresenta ora il 12,28 per cento delle autorizzazioni nazionali.

Nabatiyah ha postato il secondo declino più pronunciato. I 236 permessi registrati rappresentano una diminuzione del 63,97%.

Anche il Libano meridionale sta subendo una grave contrazione. Il numero di autorizzazioni è sceso a 502, in calo del 52,55 per cento.

Il Bekaa è più resistente. Esso ammonta a 315 permessi, ma mostra ancora una diminuzione del 19,64 per cento.

Questi sviluppi spiegano come il totale nazionale può diminuire significativamente nonostante gli aumenti di Beirut e del Monte Libano.

Il peso di queste contrazioni è particolarmente importante nel nord e nel sud del Libano. Insieme, questi due governatorati rappresentano solo 909 permessi durante il periodo in esame.

Le superfici permesse diminuiscono del 15.33%

Un secondo indicatore, tuttavia, è l’entità della contrazione.

Thearea cumulativa consentita dai permessi di costruzioneaumentato a 3.711.690 metri quadrati alla fine del luglio 2026. Si riduce del 15.33% su un anno.

Questa diminuzione rimane significativa, ma è il doppio del numero di permessi, che è 32,47 per cento.

La differenza tra i due indicatori significa che la riduzione del numero di autorizzazioni non si è tradotta in una contrazione proporzionale delle aree autorizzate.

In altre parole, i permessi rilasciati nel 2026 coprono in media aree più grandi di quelle dello stesso periodo del 2025. Questa conclusione è matematicamente tracciata dalle due serie aggregate, senza permettere che la natura dei progetti interessati sia determinata da sola.

I dati regionali mostrano di nuovo tendenze molto diverse.

Il Monte Libano concentra il 56% della superficie

Il Monte Libano domina il mercato.

I permessi concessi in questo governatorato rappresentano2,084,536 metri quadrati56,16 per cento della superficie totale autorizzata in Libano alla fine di luglio.

L’aumento annuo è del 38,26%.

Beirut sta vedendo uno sviluppo ancora più forte. L’area autorizzata è di 294,721 metri quadrati, in aumento dell’84,17%. Il capitale rappresenta il 7,94 per cento del totale nazionale.

Questi due aumentano il contrasto con la contrazione nelle altre quattro aree presentate.

Il Nord ha 388.979 metri quadrati di superficie autorizzata, una caduta del 63,50 per cento. Ora rappresenta il 10,48% del totale.

A Nabatiyah, la zona è caduta del 65,24% a 140,176 metri quadrati.

Il Libano meridionale ha registrato 475.067 metri quadrati, in calo del 42,87 per cento, mentre Bekaa ha raggiunto 328.211 metri quadrati, con una diminuzione del 21,04 per cento.

Governo Superficie autorizzata Quota del totale Variazione annuale Beirut 294,721 m2 7,94 % +84,17 % Monte Libano 2,084,536 m2 56.16 % +38,26 % Libano settentrionale 388 979 m2 10,48 % -63,50 % Beka 328 211 8.84 % -21,04 % Sud del Libano 475 067 m2 12.80 % -42,87 % Nabatiy 140 176 m2 3.78 % -65,24 % Totale 3 711 690 m2 100 % -15,33 %

Un’attività sempre più concentrata geograficamente

I dati adottati a luglio disegnano così un mercato di costruzione a due velocità.

Allo stesso tempo, Beirut e il Monte Libano registrarono un aumento del numero di permessi e superfici autorizzate. Le altre quattro regioni identificate mostrano una diminuzione su entrambi gli indicatori.

Questa divergenza è particolarmente visibile nella distribuzione delle superfici.

Sia Beirut che il Monte Libano concentrano64,10 % delle superfici autorizzateda gennaio. Per il numero di permessi, la loro quota cumulativa è del 55,96 per cento.

Il Monte Libano è la principale forza trainante di questa concentrazione. Esso riunisce più della metà delle autorizzazioni e dei metri quadrati approvati a livello nazionale.

Al contrario, il Libano settentrionale, Nabatiyah e il Libano meridionale hanno contrazioni particolarmente pronunciate. In ciascuna di queste regioni, il numero dei permessi è diminuito di oltre il 50% rispetto all’anno.

I prossimi dati aiuteranno a determinare se il rimbalzo di Beirut e del Monte Libano può continuare nella seconda metà dell’anno e se gli altri governatorati stanno cominciando a recuperare. Alla fine di luglio, la valutazione nazionale rimane quella di una contrazione netta:sono stati rilasciati 3.315 permessi, quasi un terzo meno di un anno prima.

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