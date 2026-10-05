Esplosione del porto di Beirut: Tarek Bitar affronta il decisivo test dei mandati e la loro esecuzione

Sei anni dopo l’esplosione del porto di Beirut, Tarek Bitar si sta avvicinando a un passo decisivo. Dopo aver ricevuto uno studio di 270 pagine, il giudice deve decidere le responsabilità, il destino dei non appariti e qualsiasi mandato. La loro esecuzione sarà ora il vero test per la giustizia libanese e le sue istituzioni.

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270 pagine di studio mette il file in movimento

Più di sei anni dopo l’esplosione del porto di Beirut, l’inchiesta giudiziaria si sta avvicinando ad un passo decisivo. Il giudice d’inchiesta presso la Corte di giustizia, Tarek Bitar, ha ora ricevuto uno studio dall’Ufficio del Pubblico Procuratore sul caso. Il documento è lungo 270 pagine ed è stato supervisionato dall’avvocato generale presso la Mohammad Saab Court of Cassation. La sua resa al giudice avvicina l’indagine alla decisione avversaria che è stata attesa per anni, senza implicare che possa essere pubblicata automaticamente. Bitar rimane libero di valutare il contenuto del documento, di completare alcune indagini e di prendere le misure necessarie prima di considerare il suo lavoro di indagine completato.

Questa precisione è essenziale per capire cosa si sta facendo. La presentazione dello studio dell’accusa non è una decisione sulle responsabilità. Né lega Tarek Bitar nelle sue conclusioni. Il giudice mantiene il potere di valutare i fatti, le prove, le qualifiche legali e le persone che possono essere perseguite. Essa può quindi mantenere alcuni elementi, escludere altri o considerare che gli atti supplementari sono indispensabili. Dopo anni in cui l’indagine è stata rallentata da appelli, sfide giurisdizionali, rifiuto di apparire e confronto aperto all’interno della magistratura, la questione non è più se Bitar sarà in grado di redigere la sua decisione. Essa deve anche determinare in quale stato procedurale lascerà ciascuna delle persone interessate al termine dell’indagine.

Qui inizia la parte più delicata del file. Diverse persone non sono apparse davanti al giudice. Alcuni rifiutarono di apparire o sfidare la sua autorità attraverso diverse procedure. Altri erano stati detenuti prima di essere rilasciati nelle circostanze eccezionali che avevano segnato il confronto tra Bitar e l’ex procuratore generale della Corte di Cassazione, Ghassan Ouedat. Anche prima che il caso venga davanti alla corte per provare il caso, dobbiamo rispondere ad una domanda molto concreta: cosa farà Tarek Bitar con tutte queste situazioni eccezionali?

Quelli che non sono comparsi sono la prima serratura

Il caso di persone che non sono apparse prima di Tarek Bitar non è un dettaglio procedurale. Può determinare come l’indagine si sposta alla fase di giudizio. Due percorsi rimangono possibili. Il giudice può decidere di chiamare ulteriori udienze e tentare di completare gli interrogatori prima di prendere la decisione. Essa può anche ritenere che il caso contenga elementi sufficienti per procedere direttamente e stabilirsi, nella sua decisione, lo stato giudiziario di coloro che non sono apparsi.

In questa seconda ipotesi, la questione dei mandati diventa centrale. Bitar potrebbe prendere le misure che ritiene giustificate dalle prove raccolte durante l’indagine. I mandati d’arresto potrebbero essere emessi contro alcune persone se fossero soddisfatte le condizioni legali. Ma la loro firma sarebbe solo il primo passo. Un mandato ha un effetto concreto solo se viene trasmesso alle autorità competenti ed eseguito. Il caso avrebbe quindi lasciato l’ufficio del giudice per entrare in una nuova catena istituzionale che coinvolge l’accusa e la polizia giudiziaria.

Questa fase sarà uno dei test più importanti dall’apertura dell’indagine. Per diversi anni, il dibattito si è concentrato sulla capacità di Tarek Bitar di continuare il suo lavoro nonostante gli appelli e le sfide. La domanda potrebbe ora diventare molto più semplice e più brutale: quando un giudice emette una decisione contro una persona con peso politico, amministrativo o di sicurezza, è lo stato in grado di applicarlo? Un tribunale che può scrivere una decisione ma non può eseguire rimane bloccato nei suoi file.

Le famiglie delle vittime insistono proprio su questo punto. Per loro, il valore del passo successivo non sarà misurato esclusivamente dal numero di pagine della decisione avversaria o dal numero di persone citate. Misura la capacità della magistratura di trasformare le decisioni in azioni. Dopo sei anni di battaglie procedurali, l’esecuzione diventa quasi importante come l’accusa stessa.

Il file lasciato da Ghassan Ouedat rimane aperto

Un altro problema significativo riguarda le persone che erano state rilasciate da Ghassan Ouedat quando ha ricoperto la carica di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Questa sequenza è stata uno degli episodi più spettacolari della crisi giudiziaria che circonda l’indagine. Aveva dimostrato che il conflitto non era più limitato alle relazioni tra Tarek Bitar e i funzionari che desiderava ascoltare. Aveva raggiunto il vertice della gerarchia giudiziaria.

Il destino di queste persone non può rimanere indefinitamente in una zona grigia. Tarek Bitar deve ora determinare le conseguenze degli elementi raccolti da allora. Può ritenere che la loro situazione non giustifica una nuova misura. Può anche raggiungere una conclusione diversa rispetto all’intero file. Questa scelta deve essere legittimamente giustificata. Non può basarsi unicamente sulla volontà di invertire le decisioni di Ghassan Ouedat o, al contrario, sulla volontà di evitare un nuovo confronto istituzionale.

È qui che la futura decisione avversaria deve dimostrare la sua forza. Dovrà individualizzare le responsabilità. Non tutte le persone che avevano conoscenza della presenza di materiali pericolosi in porto avevano necessariamente le stesse competenze. Non tutti avevano lo stesso potere decisionale. Alcuni potrebbero trasmettere informazioni, altri potrebbero ordinare una misura, altri potrebbero intervenire materialmente. La responsabilità penale non può quindi essere rinviata solo dal fatto che un nome appare in una corrispondenza amministrativa o che una persona ha tenuto una posizione in una data.

Il giudice dovrà determinare ciò che ogni persona sapeva, quando sapeva, quali poteri aveva, quali misure potevano prendere legalmente e cosa hanno fatto o non hanno fatto. Solo dopo questa ricostruzione individualizzata possono diventare significative le qualifiche criminali.

Hangar 12 rimane nel cuore del caso

Nonostante gli anni di battaglia politica e giudiziaria, le questioni fondamentali rimangono sorprendentemente semplici. Come sono arrivati materiali pericolosi al porto di Beirut? Perche’ sono stati scaricati? Come sono finiti nell’hangar numero 12? Perche’ sono rimasti li’ per anni? Chi sapeva che erano qui? Chi sapeva il loro pericolo? Quali autorità avevano ricevuto avvertimenti? Chi aveva il potere di muoversi, cogliere, riesportare o neutralizzare questi materiali? Perché nessuna misura ha impedito il disastro?

Per Cécile Roukoz, avvocato e sorella di Joseph Roukoz, morto nell’esplosione, è qui che si trova la vera posta in gioco. Le famiglie non richiedono un elenco di funzionari scelti in base alla loro affiliazione politica. Si aspettano una completa narrazione giudiziaria basata su prove e rapporti raccolti durante l’indagine. La decisione deve permettere di comprendere la catena degli eventi e la catena di responsabilità.

Questo requisito è importante perché il dossier portuale è stato circondato, dal primo giorno, da una notevole massa di supposizioni, narrazioni politiche e accuse contraddittorie. Alcuni sono stati presentati come certezze anche prima che fossero dimostrate. Una decisione giudiziaria seria dovrà fare esattamente l’opposto. Dovrà separare ciò che è stabilito da ciò che rimane ipotetico. Dovrà spiegare perché un elemento è considerato prova e perché un altro non permette responsabilità.

Il numero dei nomi non sarà quindi un indicatore sufficiente della qualità della decisione. Un’accusa spettacolare ma illecita indebolirebbe la procedura. Al contrario, una decisione che può mostrare esattamente come una persona è stata informata, cosa possono fare e perché il loro comportamento è legalmente rilevante darà al futuro processo una base molto più difficile da sfidare.

L’origine dei materiali, l’altro grande enigma

La via esterna dei materiali pericolosi è uno degli aspetti più sensibili. Cécile Roukoz sottolinea che la parte dell’indagine relativa al modo in cui i materiali entrati in Libano e le entità che potrebbero essere collegate a loro rimane coperta dal segreto dell’indagine. Ciò significa che le prove pubblicamente disponibili non determinano ancora ciò che Tarek Bitar ha effettivamente stabilito su questa sequenza.

Tuttavia, questo problema è fondamentale. Capire perché i materiali sono rimasti in Hangar 12 implica prima capire come sono arrivati. Il loro viaggio deve essere ricostruito, i documenti che accompagnano il loro trasporto, le decisioni che portano allo scarico e le responsabilità successive una volta che il carico entra nel porto. Ogni fase può includere i propri attori e obblighi.

La decisione avversaria è quindi attesa non solo per quello che dirà ai funzionari libanesi che sono diventati consapevoli del pericolo, ma anche per quello che può rivelare dal canale precedente. Se l’indagine ha identificato persone o entità relative all’arrivo dei materiali, sarà necessario capire quali prove si basano sull’identificazione. Se non è stato possibile stabilire alcuni elementi, questo limite deve anche essere chiaramente assunto.

Per le famiglie, la verità giudiziaria non può cominciare quando i materiali sono posti in hangar 12. Deve andare fino al permesso delle prove. È questa ricostruzione globale che darà alla decisione il suo valore storico e giudiziario.

Una decisione avversaria non significa ancora un processo immediato

Uno dei malintesi che circondano il caso è che una volta che la decisione avversaria è resa, il caso verrà immediatamente prima del Consiglio di giustizia e il processo inizierà. La realtà procedurale può essere più lunga.

Lo stato delle persone che non sono apparse deve essere chiarito. Eventuali mandati devono essere trasmessi. La loro attuazione può porre nuove sfide. Anche il caso delle persone precedentemente rilasciate deve essere trattato. È solo dopo che questi problemi sono stati risolti che il caso può andare avanti in condizioni migliori verso la fase successiva.

Il Consiglio di giustizia diventerà poi il luogo in cui le responsabilità assunte durante l’indagine dovranno essere considerate inversarialmente. Gli imputati saranno in grado di difendersi. Le prove saranno discusse. Le qualifiche scelte possono essere confrontate con gli argomenti delle diverse parti. Le famiglie delle vittime saranno in grado di seguire un processo che, fino ad ora, non è mai realmente iniziato.

Questa distinzione tra indagine e giudizio è essenziale. Tarek Bitar non è responsabile delle convinzioni finali. Il suo ruolo è quello di indagare, determinare se ci sono elementi sufficienti per accusare alcune persone e trasmettere il file nella condizione necessaria per la prova. Il Consiglio di giustizia dovrà quindi decidere sulla loro responsabilità alla fine del processo.

Questo è anche il motivo per cui la presunzione di innocenza rimane applicabile a tutte le persone interessate. Essere citati in una decisione avversaria non significa essere dichiarati colpevoli. Ma il contrario è anche vero: il peso politico o istituzionale di una persona non può essere sufficiente per impedire il suo ritorno in tribunale se gli elementi dell’indagine giustificano questa decisione.

Dopo gli appelli, il rischio di una nuova battaglia

Il caso potrebbe quindi entrare in una forma di conflitto diversa da quella degli anni precedenti. Finora, uno dei principali mezzi di blocco è stato quello di sfidare Tarek Bitar, la sua giurisdizione o le procedure avviate. Una volta pubblicata la decisione, il centro di gravità potrebbe muoversi.

La battaglia potrebbe concentrarsi sulla legittimità del documento, sulle qualifiche criminali, sulle persone detenute o respinte e sulle condizioni per l’esecuzione dei mandati. Ogni nome importante potrebbe diventare il punto di partenza di un confronto politico. Il rischio sarebbe allora che la decisione verrebbe discussa principalmente sulla base dell’identità delle persone interessate piuttosto che sulla base delle prove presentate.

Questo è proprio ciò che le famiglie dicono di voler evitare. Essi non chiedono che qualsiasi parte, istituzione o comunità siano designati come responsabili. Vogliono sapere chi ha fatto cosa. Vogliono capire come un carico pericoloso potrebbe essere rimasto nel cuore della capitale per anni e come una successione di amministrazioni e funzionari non sia riuscito a rimuovere il pericolo.

Se la decisione è in grado di rispondere a queste domande con documenti, date, atti e argomenti legali, sarà in grado di resistere più tentativi di ridurlo a una battaglia politica. Se, al contrario, lascia aree importanti senza spiegazioni, le sfide saranno rese ancora più facili.

Le famiglie non vogliono più una decisione

Il numero richiamato nel file è quello di233 morti. Sei anni dopo il disastro, la durata dell’indagine stessa ha creato una seconda aspettativa. La necessità di conoscere la verità è stata aggiunta alla questione se lo Stato libanese sia ancora in grado di giudicare un caso che coinvolge persone potenzialmente potenti.

La questione dell’applicazione diventa così quasi esistenziale per il sistema giudiziario. Se Tarek Bitar garantisce e questi rimangono inefficaci, il problema non sarà più quello dell’indagine portuale da solo. Esso riguarda l’autorità stessa delle decisioni giudiziarie. Al contrario, se le misure sono applicate secondo le regole, indipendentemente dall’identità delle persone interessate, il caso potrebbe segnare un cambiamento profondo dopo anni di paralisi.

Cécile Roukoz riassume questo requisito con un’idea semplice: l’importanza del passo successivo è non solo nelle decisioni da prendere, ma nella loro attuazione. Questa distinzione probabilmente riassume il momento legale attuale meglio di qualsiasi altro.

Per sei anni, il dossier portuale è stato presentato come una battaglia per permettere al giudice di indagare. Questa battaglia potrebbe non essere completamente finita. Ma un altro sta già cominciando ad emergere. Essa si concentrerà sulla capacità del pubblico ministero di passare alle decisioni, alla polizia giudiziaria di eseguirle e a tutte le istituzioni di consentire la procedura di raggiungere il Consiglio di giustizia.

La decisione avversaria sarà quindi un momento importante, ma non avrà successo. Dirà ciò che Tarek Bitar crede di poter dimostrare dopo anni di istruzione. Il vero cambiamento avrà luogo, quando queste conclusioni lasciano le 270 pagine del fascicolo e gli uffici del Palais de Justice per affrontare il test più concreto: quello della loro applicazione.

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