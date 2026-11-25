I depositi « Fresh » hanno raggiunto $5,65 miliardi nell’agosto 2026, ma tutti i depositi sono diminuiti. Perché queste azioni non misurano i rimborsi.

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I depositi « Fresh » nelle banche libanesi hanno raggiunto i 5,65 miliardi di dollari alla fine del 2026 agosto, rispetto ai 4,50 miliardi di dollari alla fine del dicembre 2025, secondo il rapporto trimestrale della Bank Audi. Nella stessa tabella, tutti i depositi del cliente sono diminuiti. I due sviluppi non si contraddicono a vicenda: il nuovo sistema di deposito si costruisce senza pagare i conti congelati della crisi.

Un aumento di 1,15 miliardi, in calo complessivo

La serie Bank Audi offre un valore « fresco » di 5.650 miliardi di dollari rispetto a 4,501 miliardi di otto mesi fa. Il divario è di 1,49 miliardi, o circa il 25,5%. Tra le stesse due date, i depositi totali del cliente sono aumentati da 87.191 miliardi di dollari a 85,518 miliardi di dollari e i depositi di valuta estera da 86,242 miliardi di dollari a 84.517 miliardi di dollari. Questi importi sono eccezionali, non gli importi cumulativi ricevuti o pagati durante il periodo.

Le cifre indicano quindi che il compartimento fresco è cresciuto mentre l’intero misurato è diminuito. Non tracciano l’origine di ogni dollaro o la distribuzione dell’aumento tra famiglie e imprese. Né può essere sottratto meccanicamente da tutte le valute bancarie per dedurre un vecchio debito legalmente pagabile o un debito netto da apporre.

Due circuiti, non due nomi per lo stesso dollaro

La Banca del Libano ha organizzato un trattamento separato dei nuovi fondi. Per l’insediamento elettronico, la sua decisione di base n. 13548, allegata alla circolare 165, comprende fondi trasferiti dall’estero o ricevuti sotto forma di banconote in valuta estera dopo il 17 ottobre 2019, nonché alcuni contributi in banconote a nuovi conti di libro secondo le condizioni stabilite dalla Banca centrale. Questa definizione regolamentare copre il flusso dei fondi; la cifra nella relazione di Bank Audi è quella della sua serie statistica, espressa in dollari.

Questa partizione consente di elaborare i pagamenti nel nuovo circuito senza riqualificare automaticamente un vecchio equilibrio. Il movimento è utile per l’attività quotidiana, per esempio quando una società ha bisogno di pagare un fornitore. Non è tuttavia mobilizzabile il risparmio congelato di una famiglia: questo è coperto da altre regole, meccanismi di restituzione e l’assegnazione delle perdite.

L’indicatore sbagliato per giudicare il rimborso

Per monitorare l’accesso ai vecchi depositi, le informazioni decisive sono l’importo effettivamente restituito ai depositanti, in quali condizioni e durante quale periodo. Al fine di valutare un recupero sostenibile dell’intermediazione bancaria, è anche necessario esaminare i pagamenti, i crediti concessi e il loro finanziamento. I 5,65 miliardi di dollari sono utilizzati per tracciare nuovi fondi; non sostituiscono nessuno di questi indicatori.

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