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L’Agenzia Spaziale Europea presenta mercoledì a Berlino le sue prime foto di Dimorphos. Vuole misurare gli effetti dell’impatto del DART, che ha accorciato l’orbita di questo asteroide intorno a Didymos di 33 minuti.

Quattro anni dopo la collisione volontaria della sonda DART americana con Dimorphos, gli scienziati saranno in grado di esaminare da vicino ciò che l’impatto è cambiato sulla superficie dell’asteroide. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è in programma di presentare mercoledì 25 novembre, dalle 19.45 a Parigi e Berlino (8.45 a Beirut), le prime immagini di Dimorphos prese dalla sua sonda Hera. La presentazione, organizzata presso il Museo di Storia Naturale di Berlino, sarà trasmessa su ESA Web TV e il canale YouTube dell’agenzia.

Una breve orbita di 33 minuti

Il 26 settembre 2022 la NASA diresse DART verso Dimorphos, un piccolo asteroide di circa 150 metri di diametro che ruota intorno a Didymos, un corpo significativamente più grande. Prima del processo, Dimorphos ha impiegato quasi dodici ore per andare in giro. Le osservazioni della Terra hanno dimostrato che l’impatto ridotto questa volta di circa 33 minuti. È quindi l’orbita di Dimorphos intorno al suo compagno che è stato utilizzato per misurare l’efficacia dello shock. La coppia di asteroidi non ha minacciato la Terra.

La collisione ha gettato i detriti nello spazio, osservati dalla Terra. La loro espulsione contribuì ad alterare il movimento di Dimorphos. Per determinare la misura in cui è necessario conoscere la massa dell’asteroide e capire come la sua struttura ha reagito allo shock. I primi colpi raffronteranno la forma e la superficie di Dimorphos alle immagini inviate da DART prima della collisione.

Cosa può misurare Hera sul posto?

L’11 novembre l’ESA ha riferito che Hera aveva iniziato osservazioni a una distanza di circa 25-30 chilometri dai due asteroidi. La loro gravità è troppo bassa per la sonda per seguire, in questa fase, un’orbita circolare classica come intorno alla Terra. Piuttosto, viaggia traiettorie controllate intorno al centro di gravità della coppia ad una velocità tipica di circa 12 centimetri al secondo.

Hera deve avvicinarsi nei prossimi mesi. All’inizio del 2027, l’ESA prevede di schierare due piccoli satelliti, Milani e Juventas, per esaminare le proprietà della superficie e della sonda all’interno di Dimorphos. Le misurazioni della missione dovrebbero aiutare a comprendere le condizioni in cui il metodo testato DART potrebbe operare su un altro asteroide con una massa o una struttura diversa.

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