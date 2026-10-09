9 octobre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Libano: 31 miliardi di dollari in default dal 2020, dove siamo?

Libnanews
· 1 min di lettura · 4 vues

Libano: 31 miliardi di Eurobond in default dal 2020, dove siamo? Il 9 marzo 2020, il Libano non paga 1,2 miliardi di dollari. Basta..

🇱🇧 Liban : 31 milliards de dollars d’eurobonds en défaut depuis 2020, où en est-on ?
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Libano: 31 miliardi di Eurobond in default dal 2020, dove siamo?

Il 9 marzo 2020, il Libano non paga 1,2 miliardi di dollari. Più di sei anni dopo, il debito esterno non è stato ancora ristrutturato.

Indebitamento pubblico di circa 90 miliardi di dollari nel 2020, o del 170% del PIL
Eurobonds: circa 31 miliardi di dollari in capitale, 42 miliardi di dollari in interessi non retribuiti
Mercato: indice BLOM +26% da gennaio, 30 punti a partire da ottobre
FMI: missione dal 15 al 18 settembre 2026, nessun programma concluso
Il collegamento con i vostri depositi: le banche e la Banca del Libano detengono alcuni di questi titoli

Altre notizie libanesi su LIBNANEWS.COM

Guarda il video originale su YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *