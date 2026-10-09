Libano: 31 miliardi di dollari in default dal 2020, dove siamo?

Libano: 31 miliardi di Eurobond in default dal 2020, dove siamo?
Il 9 marzo 2020, il Libano non paga 1,2 miliardi di dollari. Più di sei anni dopo, il debito esterno non è stato ancora ristrutturato.
Indebitamento pubblico di circa 90 miliardi di dollari nel 2020, o del 170% del PIL
Eurobonds: circa 31 miliardi di dollari in capitale, 42 miliardi di dollari in interessi non retribuiti
Mercato: indice BLOM +26% da gennaio, 30 punti a partire da ottobre
FMI: missione dal 15 al 18 settembre 2026, nessun programma concluso
Il collegamento con i vostri depositi: le banche e la Banca del Libano detengono alcuni di questi titoli
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