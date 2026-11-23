Dopo 16.342 tonnellate di olio d’oliva misurate nel 2025, le presse giordane prevedono un rimbalzo. Nel mese di ottobre, il sindacato ha colpito 30.000 tonnellate e una lattina di 16 chili tra 90 e 110 dinari. Questa gamma non vale i prezzi nazionali. Il festival apre il 26 novembre ad Amman.

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In Giordania, l’industria dell’olio d’oliva anticipa un rimbalzo dopo un piccolo raccolto nel 2025. L’unione dei proprietari di stampa e dei produttori ha stimato la nuova produzione a circa 30.000 tonnellate alla sua presentazione il 14 ottobre. Queste sono le previsioni dell’inizio della campagna, non il risultato del censimento delle presse. L’evento di marketing nazionale si apre il 26 novembre ad Amman.

Una previsione dei prezzi, non una media di acquisti

Il sindacato aveva annunciato un range indicativo dinari da 90 a 110 giordani per la lattina da 16 km. Ciò rappresenta circa 5.63-6.88 dinari per chilogrammo, prima di qualsiasi deviazione relativa alla categoria o al circuito di vendita. La gamma è da ottobre. Non è né una tariffa obbligatoria né una media dei prezzi rappresentativi di novembre.

Il peso è importante per confrontare due offerte. Un contenitore commercializzato per chilogrammo non può essere confrontato direttamente con una bottiglia etichettata in litri. È anche necessario guardare la categoria di olio e distinguere il pagamento spot di un’offerta phased. I prezzi visualizzati da un singolo attore non ci permettono di sapere quanto le famiglie nel paese pagano in media.

Il Ministero dell’Agricoltura, la Federazione degli agricoltori e l’Unione Stampa hanno concluso un accordo di marketing separato. Consente ai dipartimenti e alle agenzie governative partecipanti di offrire lattine di 8 o 16 chilogrammi ai loro dipendenti e alle loro famiglie, in contanti o con un pagamento diffuso in otto mesi. Questo circuito non stabilisce il prezzo di vendita al dettaglio nazionale.

Presse prodotte 16,342 tonnellate nel 2025

L’Ufficio statistico giordano ha misurato 16.342 tonnellate di petrolio nella stagione 2025, rispetto a 35.828 nella stagione precedente. Il risultato è stato anche al di sotto della media di 24,923 tonnellate per gli anni 2012-2024. La previsione sindacale di 30 000 tonnellate per il 2026-2027 indicherebbe una ripresa se confermata, ma non tornerebbe al livello della stagione che precedeva il 2025. Confrontare una previsione a un bilancio illumina la scala di cambiamento, non il suo risultato finale.

Il Centro Nazionale per la Ricerca Agricola annuncia che il 26o festival delle olive e la mostra dei prodotti rurali inizieranno il 26 novembre presso il Centro espositivo Mecca Mall. Fornisce dieci giorni e indica che l’accesso agli espositori è soggetto a requisiti sanitari e controlli di qualità dell’olio. È uno sbocco per i produttori, non un osservatorio dei prezzi per tutto il paese.

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