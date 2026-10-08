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Gilgamesh e i Cedri del Libano

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Gilgamesh e i Cedri del Libano Quasi 4000 anni fa, l’epica di Gilgamesh ha raccontato la leggenda di una foresta di cedri sacri….

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
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Gilgamesh e i Cedri del Libano

Quasi 4000 anni fa, l’epica di Gilgamesh raccontò la leggenda di una foresta di cedri sacri.

Questa foresta, riservata agli dei, è descritta come un luogo denso e fragrante dove gli uccelli e le cicale risuonano.

Il suo custode, il terrificante Humbaba, stava guardando al comando del dio Enlil, ispirando la paura e il rispetto.

Per riportare un bosco degno degli dei, il re Gilgamesh e il suo compagno Enkidu affrontano il gigante e lo portano giù.

Poi hanno tagliato un cedro immenso, la cui corona, secondo il testo, ha quasi toccato il cielo.

Diversi ricercatori puntano questa foresta mitica alle alte montagne del Levante, tra cui il Libano.

Ancora oggi, la Foresta dei Cedri di Dio, vicino alla Valle di Qadisha e classificata dall’UNESCO, la ricorda.

Bcharre, Libano settentrionale

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