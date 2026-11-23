In Egitto, il Consiglio nazionale dei salari ha approvato il 15 novembre un minimo di 8.500 sterline al mese per i dipendenti privati dal 1 ° gennaio 2027. L’aumento è di 1.500 sterline sopra la soglia di 7.000. Lei da sola non dice quanto un dipendente riceverà sul suo conto o che cosa il suo stipendio le permetterà di acquistare.
Tre importi che soddisfano tre regole
Il piano mensile aumenta di circa il 21,4% in termini nominali. Il Consiglio ha inoltre approvato un minimo di 34 libbre nette all’ora per il lavoro temporaneo per natura o part-time. La precisione « net » si riferisce a questo tasso orario. Il Government News Release non presenta gli 8.500 libri mensili come garanzia netta dopo deduzioni.
L’aumento periodico annuale è un terzo calcolo: il Consiglio stabilisce un minimo del 3 per cento del salario preso in considerazione per l’assicurazione sociale e almeno 350 sterline. Il comunicato stampa collega questa misura all’anno contabile 2027 di ogni istituzione. Questo non è né un nuovo supplemento oraria né una somma forfettaria da aggiungere ex officio a tutto il libro paga di gennaio.
Le regole del settore pubblico sono distinte. Il decreto emanato nel luglio 2026 prevede la pavimentazione secondo il grado dei servizi statali e degli enti pubblici interessati. L’importo annunciato per privati non sostituisce questa scala.
Per misurare il guadagno reale, sarà necessario confrontare i periodi giusti
I prezzi al consumo sono aumentati del 12,7% su 12 mesi nelle aree urbane nell’ottobre del 2026, secondo i dati dell’istituto statistico utilizzato dalla banca centrale. Più di un mese, sono aumentati dello 0,7%. Il rallentamento dell’inflazione non è quindi un calo del livello dei prezzi.
Sarebbe fuorviante sottrarre il tasso di ottobre dal minimo di gennaio per annunciare un aumento del potere d’acquisto. I periodi non coincidono, e la spesa per le famiglie non sempre segue il cesto medio urbano. I prezzi dovranno essere misurati nello stesso periodo del salario reale pagato, dopo detrazioni. Analogamente, i 26,5 milioni di persone che lavorano nel settore privato nel 2025 citati dal governo non costituiscono un numero minimo o automatico di dipendenti.
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