Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha votato all’unanimità per il ritorno immediato di Jensen Huang alla direzione e tra i direttori. Colette Kress mantiene la gestione finanziaria e Harvey Jones continua a dirigere il consiglio. Tuttavia, la società non chiude la sua indagine indipendente. La giustizia californiana ha richiesto documenti per verificare cosa Nvidia sapeva e cosa aveva detto agli investitori.

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Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang lunedì 23 novembre. Il co-fondatore riprende immediatamente i suoi doveri di presidente e direttore generale del produttore delle pulci, così come il suo ufficio di amministratore. L’indagine interna prima della sua partenza continua.

Il consiglio di Nvidia torna alla sua decisione

Il consiglio ha votato all’unanimità dopo diversi scambi con Jensen Huang. Harvey C. Jones, che rimane presidente del consiglio, ha dichiarato che i direttori si fidavano di lui per guidare il gruppo. Colette Kress ha lasciato il ramo di recitazione, ma è rimasta un direttore finanziario, una posizione che ha continuato a occupare durante il periodo di recitazione.

La votazione segna un cambiamento di posizione in meno di una settimana. Il 17 novembre, all’apertura della conferenza di presentazione dei risultati trimestrali, Harvey Jones ha indicato che il Consiglio non intende ripristinare Huang come Direttore Generale. Nvidia ha poi affidato una ditta di reclutamento con la ricerca di un successore. La partenza di Huang è stata annunciata pubblicamente il 12 novembre. Secondo il documento depositato con il regolatore di borsa degli Stati Uniti, il consiglio aveva accettato le sue dimissioni il giorno prima, con effetto immediato.

Due indagini separate sulla decisione di reintegrare Huang

Nvidia afferma che il consiglio ha ricevuto consigli da alti funzionari americani. Gli amministratori dicono che, in considerazione di questi scambi, il ritorno di Huang non comporta rischi per la sicurezza nazionale. Il loro comunicato non nomina i funzionari consultati. Questa valutazione riguarda la sua reintegrazione; non stabilisce ciò che è successo prima della sua partenza.

L’8 novembre il Consiglio ha annunciato un’indagine indipendente in seguito alle relazioni stampa che Huang era l’obiettivo di un’operazione di intelligence estera. Un consiglio di amministrazione indipendente e i suoi avvocati continueranno questa recensione alla sua fine, dice Nvidia. Huang si impegna a collaborare. Il gruppo non pubblica conclusioni che stabiliscono un’operazione di spionaggio o una perdita di informazioni.

Il procuratore generale della California Rob Bonta ha emesso un’ingiunzione il 19 novembre per produrre informazioni a Nvidia. I suoi servizi cercano di determinare se chip avanzati o informazioni riservate sono stati trasferiti in Cina e se l’azienda ha ingannato il pubblico o gli investitori. Questa richiesta di documenti non è né un’accusa penale né un reato. La decisione del Consiglio di Nvidia non termina questa procedura.

Nvidia apre una posizione di Compliance Officer

Il gruppo ha annunciato lunedì che stava reclutando un Ufficiale di Compliance per tutte le sue attività, che riferirà al Comitato di Appuntamenti e Governance. Si tratta di una nuova funzione, distinta dal Comitato permanente per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni annunciato il 17 novembre. Questo organismo controlla i rischi del commercio internazionale; Il comitato responsabile dell’indagine di Huang è responsabile dell’esame dei fatti che hanno portato alla sua apertura.

Nvidia dice che continuerà a collaborare con le autorità. La società non ha annunciato una data per i risultati dell’indagine indipendente o la nomina alla nuova posizione di Compliance Officer.

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