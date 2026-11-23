Il 12 novembre 2026 il Parlamento libanese ha adottato un emendamento all’articolo 19 della legge 139/2019 sulla costruzione illegale. Il testo specifica le controversie che impediscono la regolarizzazione. Non modifica il periodo delle infrazioni in questione e non si applica automaticamente. Il fascicolo parlamentare consente di comprendere la correzione votata, ma la pubblicazione del testo finale nella Gazzetta ufficiale resta da verificare prima di stabilire la sua entrata in vigore o i diritti immediatamente mobilizzabili.

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Il 12 novembre 2026 il Parlamento libanese ha adottato un emendamento per regolare la costruzione illegale. La votazione si svolgerà all’articolo 19 della legge 139/2019 e sulle controversie che impediscono la regolarizzazione. Tuttavia, non è sufficiente stabilire la data di entrata in vigore dell’emendamento: il testo esaminato in commissione rende la sua applicazione condizionale alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Costruzione illegale: una barriera giuridica specificata

La proposta di Elias Bou Saab mira a una difficoltà specifica. Nella sua esplicativa, ha descritto una lettura troppo ampia del vecchio articolo 19: l’esistenza di un’azione legale potrebbe bloccare la regolarizzazione, indipendentemente dall’oggetto della controversia.

La redazione approvata dalle commissioni congiunte il 9 novembre stringe questa esclusione per infrazioni di diritti di proprietà privata o pubblica. Esso si applica alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del testo e alle precedenti decisioni giudiziarie che istituiscono tale infrazione. Le altre disposizioni dell’articolo rimangono invariate.

L’obiettivo dichiarato è quindi quello di distinguere le pertinenti dispute terrestri da altre procedure. Non si tratta di promettere regolarizzazione a qualsiasi proprietario che ha una disputa. L’ammissibilità di un fascicolo dipende sempre dal quadro giuridico applicabile e dalla sua specifica situazione.

Un voto acquisito, una domanda di controllo

Il dossier parlamentare segue due passi. Le commissioni comuni hanno approvato la proposta il 9 novembre, dopo aver corretto un errore nel numero di legge. I verbali della sessione plenaria del 12 novembre hanno poi incluso l’emendamento tra i testi adottati. La presentazione di questo voto oggi, per ora, sarebbe quindi errata.

Il rapporto della commissione identifica chiaramente la legge 139/2019. Alcuni documenti, tuttavia, includono 319/2019, corrispondente all’errore riportato nella stessa relazione.

La legge riguardava i reati di costruzione commessi tra il 13 settembre 1971 e il 31 dicembre 2018. Il cambiamento presentato non cambia questo periodo: non crea, da solo, una regolarizzazione generale delle costruzioni successive.

Il 18 novembre 2026 non siamo riusciti a verificare la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta ufficiale. Questo limite non significa che non sia stato pubblicato. Tuttavia, essa vieta di annunciare una certa entrata in vigore o di presentare l’emendamento come un diritto immediatamente mobilizzabile. Il testo pubblicato e la sua data rimangono gli elementi decisivi da monitorare prima di qualsiasi approccio basato su questa riforma.

Edilizia residenziale, fotografia d’archivio pubblicata nell’aprile 2018. Data di sparatoria non stabilita. Illustrazione generale: nessun edificio indicato è identificato come irregolare o soggetto a contenzioso. © François el Bacha / Libnanews. Tutti i diritti riservati.

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