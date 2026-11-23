Il 12 novembre 2026 il Parlamento libanese ha adottato un emendamento per regolare la costruzione illegale. La votazione si svolgerà all’articolo 19 della legge 139/2019 e sulle controversie che impediscono la regolarizzazione. Tuttavia, non è sufficiente stabilire la data di entrata in vigore dell’emendamento: il testo esaminato in commissione rende la sua applicazione condizionale alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Costruzione illegale: una barriera giuridica specificata
La proposta di Elias Bou Saab mira a una difficoltà specifica. Nella sua esplicativa, ha descritto una lettura troppo ampia del vecchio articolo 19: l’esistenza di un’azione legale potrebbe bloccare la regolarizzazione, indipendentemente dall’oggetto della controversia.
La redazione approvata dalle commissioni congiunte il 9 novembre stringe questa esclusione per infrazioni di diritti di proprietà privata o pubblica. Esso si applica alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del testo e alle precedenti decisioni giudiziarie che istituiscono tale infrazione. Le altre disposizioni dell’articolo rimangono invariate.
L’obiettivo dichiarato è quindi quello di distinguere le pertinenti dispute terrestri da altre procedure. Non si tratta di promettere regolarizzazione a qualsiasi proprietario che ha una disputa. L’ammissibilità di un fascicolo dipende sempre dal quadro giuridico applicabile e dalla sua specifica situazione.
Un voto acquisito, una domanda di controllo
Il dossier parlamentare segue due passi. Le commissioni comuni hanno approvato la proposta il 9 novembre, dopo aver corretto un errore nel numero di legge. I verbali della sessione plenaria del 12 novembre hanno poi incluso l’emendamento tra i testi adottati. La presentazione di questo voto oggi, per ora, sarebbe quindi errata.
Il rapporto della commissione identifica chiaramente la legge 139/2019. Alcuni documenti, tuttavia, includono 319/2019, corrispondente all’errore riportato nella stessa relazione.
La legge riguardava i reati di costruzione commessi tra il 13 settembre 1971 e il 31 dicembre 2018. Il cambiamento presentato non cambia questo periodo: non crea, da solo, una regolarizzazione generale delle costruzioni successive.
Il 18 novembre 2026 non siamo riusciti a verificare la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta ufficiale. Questo limite non significa che non sia stato pubblicato. Tuttavia, essa vieta di annunciare una certa entrata in vigore o di presentare l’emendamento come un diritto immediatamente mobilizzabile. Il testo pubblicato e la sua data rimangono gli elementi decisivi da monitorare prima di qualsiasi approccio basato su questa riforma.
Edilizia residenziale, fotografia d’archivio pubblicata nell’aprile 2018. Data di sparatoria non stabilita. Illustrazione generale: nessun edificio indicato è identificato come irregolare o soggetto a contenzioso. © François el Bacha / Libnanews. Tutti i diritti riservati.
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