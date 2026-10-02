Libano: 245 kg di TNT sequestrata al confine siriano

L’esercito libanese sequestrò 245 kg di TNT dalla Siria. I contrabbandieri sono fuggiti e il destinatario degli esplosivi rimane sconosciuto.

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Le forze armate libanesi hanno annunciato il sequestro di245 kg di TNTquattro dispositivi esplosivi e otto detonatori durante un’operazione contro il traffico dalla Siria al Libano. I contrabbandieri riuscirono a fuggire nel territorio siriano all’arrivo di una pattuglia. La quantità e la natura del materiale sequestrato solleva ora una questione centrale: a chi era questo carico destinato?

245 kg di TNT intercettato dalla Siria

Il sequestro è stato effettuato giovedì 1 ottobre, a seguito di operazioni di sorveglianza militare sui confini settentrionali e orientali del Libano.

Un’unità militare scoprì un carico di circa 245 kg di TNT altamente esplosivo.

I militari recuperarono anche quattro dispositivi esplosivi, otto detonatori e cavi elettrici per il fuoco.

Secondo la dichiarazione dell’esercito, tutti erano stati contrabbandati dal territorio siriano al territorio libanese.

Tuttavia, i contrabbandieri non sono stati arrestati. Sono fuggiti in Siria non appena è arrivata la pattuglia libanese.

Il materiale preso è stato consegnato alle autorità competenti. L’esercito continua le sue indagini e il coordinamento per identificare e arrestare coloro che sono coinvolti nell’operazione.

La quantità sequestrata distingue questo caso da un semplice intercetto di armi individuali. TNT è un esplosivo militare che può essere utilizzato in diversi tipi di dispositivi. La presenza simultanea di dispositivi esplosivi, detonatori e cavi rafforza l’importanza sicura della scoperta.

Tuttavia, l’esercito non ha comunicato la posizione esatta del sequestro o il percorso seguito dai contrabbandieri.

La destinazione degli esplosivi rimane sconosciuta

L’elemento principale ancora mancante dal file riguarda il destinatario del carico.

Il comunicato militare non designa nessuna organizzazione e non specifica se i servizi di intelligence hanno già informazioni sulla rete per ricevere gli esplosivi in Libano.

Sarebbe quindi prematuro assegnare il carico ad un attore particolare.

Diverse ipotesi possono teoricamente essere considerate in un ambiente sicuro in cui diverse reti hanno storicamente usato passaggi clandestini tra Libano e Siria.

Una destinazione per Hezbollah non può essere rivendicata esclusivamente sulla base della direzione del traffico. Le autorità siriane hanno ripetutamente annunciato intercetti di spedizioni di armi che hanno presentato come previsto per il movimento libanese Shia. Hezbollah ha negato qualsiasi presenza o attività sul territorio siriano.

Ma l’ipotesi di una destinazione a una cellula jihadista o una rete legata ad un’organizzazione comeDaeshné possono essere esclusi in teoria fino a quando gli sponsor non sono stati identificati.

Soprattutto, non può essere presentato come stabilito.

Libano e Siria hanno sperimentato l’attività dei gruppi jihadisti in alcune zone di confine negli ultimi dieci anni. Le organizzazioni dello Stato Islamico e il Fronte Nusra avevano, tra l’altro, occupato aree montagnose vicino al confine libanese-siriano prima delle operazioni militari che li avevano cacciati.

Questa storia sicura rende necessario esaminare diversi indizi quando si scopre una grande quantità di esplosivi. Tuttavia, non costituisce prova del carico sequestrato questa settimana.

Altri scenari rimangono possibili, come una rete criminale che vende esplosivi a diversi clienti senza una particolare affiliazione politica o jihadista.

L’identificazione dei corrieri e la rete responsabile della ricezione dell’attrezzatura sarà quindi essenziale per stabilire la sua destinazione effettiva.

Il significato del traffico non è sufficiente per identificare il beneficiario

Il caso ha una caratteristica particolare: gli esplosivi circolavanoda Siria a Libano.

Questo dettaglio può fornire interpretazioni diverse nell’attuale contesto politico, ma non è possibile determinare l’identità del destinatario da solo.

Dalla caduta di Bashar al-Assad alla fine del 2024, le nuove autorità siriane hanno annunciato diverse intercetti di spedizioni di armi in Libano.

Alcuni di questi file sono stati collegati pubblicamente da Damasco alle reti accusate di lavorare per Hezbollah.

Questa situazione spiega perché questo sentiero può essere immediatamente sollevato dopo una nuova crisi al confine. Ma il comunicato emesso dall’esercito libanese il 1o ottobre non fa tale riavvicinamento.

La stessa natura del carico richiede anche che le indagini non debbano essere limitate a un’unica ipotesi.

I quattro dispositivi esplosivi già presenti con i 245 kg di TNT potrebbero, tra l’altro, fornire informazioni tecniche agli investigatori. La loro fabbricazione, componenti e assemblaggio possono contribuire a determinare la loro origine o a stabilire conciliazioni con precedenti convulsioni.

Al momento non sono stati resi pubblici risultati di tale esperienza.

Un confine di 330 chilometri difficile da controllare

Libano e Siria condividono330 chilometri di confine.

Parte di questa linea attraversa aree montagnose e rurali dove le vie informali sono esistite da tempo. Smuggling è un problema ricorrente per entrambi gli Stati.

Queste reti non solo portano armi.

I carburanti, i beni, le persone e i narcotici hanno viaggiato in entrambe le direzioni per tutta la sicurezza economica, politica e di crisi.

In particolare, Captagon ha occupato un posto importante nel traffico regionale. Dal cambiamento del potere a Damasco, le autorità libanesi e siriane hanno dimostrato la loro volontà di rafforzare la lotta contro queste reti.

Tuttavia, il problema rimane complesso a causa della lunghezza del confine e della geografia di alcune aree.

L’esercito libanese ha rafforzato le sue operazioni di sorveglianza e le misure contro l’infiltrazione clandestina. All’inizio di settembre, annunciò l’arresto di 108 cittadini siriani che entravano illegalmente in Libano durante una serie di operazioni in diverse regioni.

Il 1o ottobre, in concomitanza con il sequestro di esplosivi, un’altra operazione a Boudai, nell’area di Baalbeck, scoprì attrezzature e materie prime per la fabbricazione di farmaci, armi e munizioni narcotici.

Queste operazioni dimostrano la diversità della tratta di fronte alle forze di sicurezza.

Il controllo delle frontiere diventa un problema bilaterale

Il cambiamento politico in Siria ha alterato le relazioni di sicurezza tra Beirut e Damasco.

Entrambi i paesi hanno ora un interesse a limitare l’attività delle reti illegali utilizzando il confine. Per le autorità libanesi, la questione riguarda sia il traffico di armi, narcotici, passaggi illegali e i rischi associati a gruppi armati.

Per Damasco, il controllo dei passaggi in Libano fa parte anche del consolidamento della sua autorità sul territorio siriano dopo anni di guerra.

Tuttavia, la fuga di contrabbandieri durante l’operazione il 1 ottobre mostra le limitazioni pratiche del dispositivo.

Secondo l’esercito libanese, i sospetti furono in grado di tornare in Siria prima del loro arresto. L’ulteriore indagine richiede quindi un coordinamento transfrontaliero se la loro identità o percorso possono essere stabiliti.

L’esercito afferma precisamente che il monitoraggio e il coordinamento continuano ad arrestare le persone coinvolte.

Questo passo sarà decisivo per capire se l’intercettazione è un’operazione isolata o se può essere ricondotto a una rete strutturata.

Una crisi in un ambiente di sicurezza sensibile

Il caso si verifica quando le forze armate libanesi sono mobilitate su diversi fronti.

L’esercito deve rafforzare il suo controllo dei confini orientali e settentrionali, assumendo crescenti responsabilità nel sud del paese.

Le tensioni con Israele e il dispiegamento nelle zone di confine meridionale richiedono una parte significativa delle sue risorse.

Allo stesso tempo, il controllo delle armi è un problema politico nazionale. Il governo difende il principio di un monopolio statale sulle armi e sulla decisione sulla guerra e la pace.

In questo contesto, un carico di quasi un quarto di tonnellata di TNT che entra in Libano rappresenta illegalmente un caso particolarmente sensibile, indipendentemente dall’identità del suo destinatario.

La scoperta solleva anche una domanda sulla possibile esistenza di altri carichi sulla stessa rotta.

Per rispondere, gli investigatori dovranno identificare i contrabbandieri, determinare il punto di partenza dell’attrezzatura in Siria e trovare le persone che hanno dovuto prenderlo in Libano.

Sono questi elementi che alla fine permetteranno di stabilire una connessione con una particolare organizzazione.