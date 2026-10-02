A Nabatiyah, Salam rilancia la ricostruzione del Sud

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Primo Ministro del LibanoNawaf Salamha annunciato venerdì 2 ottobre a Nabatiyah, il lancio o la preparazione di diverse decine di contratti per ripristinare i servizi pubblici e sostenere la ricostruzione del Libano meridionale. Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione ha emesso 23 bandi di gara e dovrebbe aprire altri 12 durante il mese, compresi cinque ospedali. In una visita a una regione fortemente colpita dalla guerra, tuttavia, il capo di governo ha riconosciuto che le esigenze superavano la capacità finanziaria dello Stato. Ha fissato tre priorità: fermare gli attacchi israeliani, ritirare completamente Israele dal territorio libanese e garantire il ritorno sicuro dei suoi abitanti.

Salam annuncia 23 gare a Nabatiyah

Per la sua terza visita a Nabatiyah dalla formazione del suo governo, Nawaf Salam voleva presentare risultati concreti piuttosto che un nuovo programma di promesse.

Il Primo Ministro ha visitato la Nabatiyah Internal Security Forces Company a Kfarjouz venerdì. È stato accompagnato dal Ministro delle Finanze Yassine Jaber, Ministro del Lavoro Mohammad Haidar, Ministro degli Interni e dei Comuni Ahmad Hajjar, nonché dai funzionari di sicurezza e dagli organi pubblici.

Salam ha annunciato che il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione aveva lanciato23 bandi di garacompresi diversi progetti nel distretto di Nabatiyah.

Questi includono l’eliminazione degli ostacoli, la riabilitazione delle strade e la riabilitazione dei centri di alloggio. Il programma prevede anche l’acquisizione di ambulanze, attrezzature mediche e apparecchiature di comunicazione radio e via satellite.

Nel mese di ottobre sono previsti altri dodici bandi di gara.

Essi comprenderanno la riabilitazione di cinque ospedali, tra cui l’ospedale governativo di Nabatiyah, così come la fornitura di veicoli e attrezzature per le operazioni di emergenza e antincendio.

Sono in preparazione anche mercati per la riabilitazione di centrali elettriche e sistemi idrici.

Per il governo, questi progetti devono segnare la transizione da una fase dedicata alla valutazione della distruzione a quella degli appalti pubblici e all’esecuzione delle opere.

Servizi pubblici riaperto in città

La visita è stata dedicata anche al ritorno delle pubbliche amministrazioni a Nabatiyah.

Salam ha annunciato il completamento del restauro del serale governativo della città, effettuato attraverso un’iniziativa del Husseini Club. Allo stesso tempo, diversi servizi devono riprendere le loro attività.

Il Centro di Sicurezza dello Stato e il Servizio del Registro Civile stanno riaprindo, così come il Centro di Sicurezza Generale. Il tribunale dovrebbe anche riprendere le sue attività in un prossimo futuro.

Il Capo del Governo ha presentato queste riapertura come componente del ritorno dello Stato in una regione profondamente disturbata dalla guerra.

Il Consiglio meridionale interviene dopo aver valutato i danni e rimosso le macerie. Deve iniziare la costruzione di una nuova sede di difesa civile, la cui prima pietra è posata in occasione della visita del governo.

Anche la dimensione della sicurezza era presente. A partire dalla società ISP di Kfarjouz, Salam ha voluto concentrarsi sul ruolo delle forze di sicurezza e sul rafforzamento delle loro capacità.

Il suo messaggio alla polizia si concentrò sulla loro vicinanza alla popolazione. Il governo vuole combinare la ricostruzione materiale, il ritorno delle amministrazioni e il ripristino delle istituzioni di sicurezza.

La ricostruzione del Sud supera la capacità dello Stato

Nonostante questi annunci, Nawaf Salam ha riconosciuto che i progetti intrapresi rimangono limitati in termini di portata della distruzione.

Il primo ministro si riferiva a abitazioni distrutte, spostamenti e la perdita di posti di lavoro o fonti di reddito. Soprattutto, ha riconosciuto che il finanziamento disponibile non ha permesso allo Stato di soddisfare tutte le esigenze da solo.

« Il volume dei bisogni supera la capacità dello Stato libanese », ha detto in sostanza ai funzionari e agli abitanti di Nabatiyah.

Il governo sta ancora cercando finanziamenti esterni significativi.

Salam ha ricordato di aver portato le esigenze del Sud durante i suoi recenti viaggi a New York e Washington. Le sue discussioni con i funzionari internazionali comprendevano le risorse necessarie per finanziare il recupero e la ricostruzione.

La scorsa settimana, ha partecipato a diversi incontri a New York per mobilitare il sostegno arabo e internazionale per il Libano.

La questione del finanziamento è diventata centrale in quanto la scala di distruzione è aumentata. Il primo ministro aveva recentemente stimato che il costo cumulativo delle guerre poteva superare i 27 miliardi di dollari.

I progetti annunciati venerdì coprono quindi solo una parte delle esigenze. Soprattutto, devono consentire il ripristino di infrastrutture e servizi essenziali in aree in cui l’intervento può iniziare immediatamente.

Ricostruzione ritardata dalla nuova guerra

Salam ha anche rimesso gli annunci del 2 ottobre nella linea temporale degli ultimi mesi.

Durante la sua prima visita a Nabatiyah dopo che il suo governo aveva ottenuto fiducia parlamentare, aveva incontrato residenti e funzionari locali per identificare le loro esigenze.

Qualche mese dopo, una seconda visita è stata dedicata al lancio del processo di ricostruzione, dopo aver ottenuto una prima busta di finanziamento.

La nuova guerra interruppe questa dinamica.

Ulteriori distruzioni aumentarono i bisogni, provocarono una ulteriore perdita di vita e crearono emergenze che non esistevano nelle prime fasi del programma.

Il governo deve ora riprendere i progetti precedenti, integrando le conseguenze di questa nuova fase del conflitto.

In questo contesto, Venerdì Salam ha insistito sulla natura concreta delle offerte annunciate. Tuttavia, si rifiutò di presentare le opere come risposta sufficiente ai danni subiti da Nabatiyah e da tutto il Sud.

I finanziamenti disponibili determineranno la velocità e l’entità della ricostruzione.

La Salam fissa tre priorità per il Sud

Oltre ai progetti infrastrutturali, il primo ministro ha definito le priorità politiche del suo governo per il Libano meridionale.

Le prime preoccupazionifermare gli attacchi israeliani.

La seconda riguarda lacompleto ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese.

La terza riguarda laritorno sicuro e dignitoso alle loro casecon il restauro dei loro mezzi di sussistenza.

Questi obiettivi rimangono strettamente legati alla ricostruzione. La riabilitazione di un sistema stradale, ospedaliero o idrico non è sufficiente per consentire il ritorno sostenibile di una popolazione se non sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.

Gli attacchi israeliani continuarono in diverse aree del Sud nonostante la diminuzione dell’intensità della violenza osservata da giugno. In particolare, la regione di Nabatiyah e i suoi dintorni continuarono ad essere colpiti.

Il 25 settembre diverse aree intorno a Nabatiyé furono nuovamente colpite, tra cui Bani Hayyan, Kfartebnit e Zawtar al-Sharkiyé. Il fuoco di artiglieria era stato segnalato anche in diverse località.

La situazione di sicurezza rimane quindi uno dei principali ostacoli alla ricostruzione sostenibile e al ritorno delle persone sfollate.

« Un esercito, una decisione » : Salam riafferma la sua linea

La visita di Nabatiyah ha anche dato luogo a una posizione politica sulle condizioni, secondo Nawaf Salam, necessario per prevenire una nuova guerra.

Alla domanda di garanzie per evitare una ripresa delle ostilità, il Primo Ministro ha difeso il rafforzamento dello Stato e delle sue istituzioni.

Ha chiesto « un solo Stato per tutti i suoi cittadini », con un’unica autorità militare e decisionale, inclusa la guerra e la pace.

Questa posizione prolunga la posizione di Salam nelle ultime settimane.

Durante i suoi incontri a New York e poi a Washington, aveva già dichiarato che la decisione di combattere la guerra e la pace dovrebbe essere presa esclusivamente dallo Stato libanese. Allo stesso tempo, ha chiesto il ritiro israeliano e il ripristino della sovranità libanese su tutto il territorio.

Questa linea affronta il rifiuto di Hizbullah di disarmare finché i territori libanesi rimangono sotto l’occupazione israeliana. Il tema rimane uno dei punti principali della tensione politica nel paese.

Salam ha riconosciuto a Nabatiyah l’esistenza di differenze su questo problema. Egli ha tuttavia sostenuto che la ricostruzione di uno Stato capace di esercitare la sua autorità era, secondo il suo governo, la garanzia di ridurre il rischio di una nuova guerra.

Il governo rifiuta di attendere un grande accordo regionale

Il primo ministro ha anche respinto l’idea di sospendere le decisioni libanesi a un futuro accordo regionale.

A suo avviso, tale soluzione potrebbe richiedere diversi anni, mai concretizzare o intervenire in condizioni sfavorevoli al Libano.

In particolare, Salam ha sollevato la questione del costo per le persone del Sud di una nuova guerra regionale.

Il suo argomento riguarda l’urgenza: le persone sfollate non possono rimanere in attesa a tempo indeterminato, mentre la ricostruzione di case, servizi pubblici e attività economiche rimane sospesa.

Questa posizione è in linea con l’approccio del governo agli Stati Uniti e ai suoi partner internazionali.

Il 29 settembre a Washington, durante un incontro con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio, Salam ha chiesto misure concrete da prendere negli accordi Libano-Israele. In particolare, aveva chiesto un completo ritiro israeliano e il ripristino della sovranità di Stato.

A Nabatiyé di venerdì, questo discorso diplomatico è stato tradotto in una serie di annunci locali: riapertura di amministrazioni, riabilitazione di infrastrutture, attrezzature di emergenza e nuovi bandi di gara.

La tempistica di questo lavoro dipenderà ora dalle procedure di allocazione e soprattutto dai finanziamenti disponibili. Dopo le 23 gare già avviate,12 altri sono dovuti in ottobreincluso la riabilitazione di cinque ospedali, tra cui Nabatiyah.