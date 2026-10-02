Aqulina Chayeb, bronzo asiatico per il Libano

Aqulina Chayeb ha vinto il bronzo di meno di 78 kg ai Giochi asiatici di Aichi-Nagoya e ha continuato una stagione notevole 2026.

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Judokate libaneseAqulina Chayebha vinto la medaglia di bronzo di sotto 78 kg ai 20th Asian Games di Aichi-Nagoya, Giappone di venerdì 2 ottobre. La ragazza libanese di 22 anni ha vinto il Wu Hongtao cinese nel terzo posto nella Aichi International Arena. Questo nuovo podio estende una stagione 2026 già segnata dal suo titolo all’European Open di Tallinn e il suo terzo posto a Praga. Il suo prossimo appuntamento è vicino: i Campionati del Mondo Senior sono in programma per iniziare il 4 ottobre a Baku, Azerbaijan.

Aqulina Chayeb vince il bronzo a Nagoya

Il judo libanese detiene una nuova medaglia internazionale. Engaged Venerdì nella categoria femminile sotto 78 kg, Aqulina Chayeb finito al terzo gradino del podio Giochi Asiatici 2026.

Il concorso si è svolto presso l’Arena Internazionale Aichi di Nagoya. I meno di 78 kg sono stati inclusi nel programma del terzo giorno dei singoli test di judo, con le categorie maschili di meno di 90 kg, meno di 100 kg e più di 100 kg e più di 78 kg tra le donne.

Chayeb ha concluso la sua giornata con il cinese dominante Wu Hongtao nella lotta di bronzo. Questa vittoria gli ha permesso di lasciare il Giappone con una delle due medaglie di bronzo premiate nella sua categoria.

Il risultato assume una dimensione particolare in una competizione continentale che riunisce alcune delle principali nazioni judo del mondo. Giappone, paese ospitante, ma anche Corea del Sud, Cina, Mongolia, Kazakistan e Uzbekistan hanno atleti regolarmente presenti sul circuito internazionale.

Per Chayeb, questa medaglia conferma principalmente i progressi osservati durante l’anno 2026 nella categoria inferiore a 78 kg.

A 2026 stagione segnata da diversi podi

Il bronzo di Nagoya non è un risultato isolato. Il libanese ha accumulato diverse performance internazionali negli ultimi mesi.

Il 6 giugno ha vinto l’European Open a Tallinn, in Estonia, nella categoria inferiore a 78 kg. Ha poi finito davanti alla croata Betty Vuk, mentre la francese Fanny-Estelle Posvite e la croata Karla Kulic hanno preso entrambe le medaglie di bronzo.

Tre settimane dopo, il 27 giugno, Chayeb vinse una nuova medaglia all’European Open di Praga. Questa volta ha finito la terza. Il suo corso si era fermato in semifinale contro la donna olandese Xanne van Lijf, prima di una vittoria contro l’italiana Irene Caleo nella lotta di bronzo.

Il judokate libanese ha anche iniziato la sua serie di podi europei il 28 marzo. Aveva vinto la medaglia d’argento alla Dubrovnik Senior European Cup, ancora tra i meno di 78 kg.

Il suo recente record comprende una medaglia d’argento a Dubrovnik, oro a Tallinn, bronzo a Praga e ora bronzo ai Giochi asiatici di Aichi-Nagoya.

Questa regolarità è uno dei punti salienti della sua stagione. Chayeb non è più soddisfatto con una presenza sul circuito internazionale. Riesce a raggiungere le fasi finali e i podi di diverse competizioni.

Judo libanese celebra il medalist

Presente in Giappone, il presidente della Federazione del Judo libanese e i suoi rami, François Saadé, si è congratulato con Aqulina Chayeb dopo la sua medaglia. In particolare, ha elogiato il suo livello tecnico e la sua combattività durante la competizione.

Il funzionario federale considera questo bronzo come una nuova tappa nel viaggio Judokate e un risultato importante per il judo libanese sul palco asiatico.

François Saadé Junior, direttore della Federazione Judo libanese, accompagnò anche Chayeb durante la competizione e convocò le sue istruzioni durante i combattimenti. Ha descritto la sua performance come particolarmente forte e ha sottolineato la fiducia libanese nei Tatami giapponesi.

Queste reazioni si verificarono dopo un giorno in cui l’obiettivo immediato rimase il podio. La vittoria contro Wu Hongtao ha permesso alla delegazione libanese di raggiungere questo obiettivo in una delle categorie più importanti di donne.

All’età di 22 anni, Chayeb ha ancora un margine significativo di progressione. Il suo corso internazionale è stato costruito gradualmente, prima nelle competizioni giovanili e poi sul circuito senior.

Aveva vinto una medaglia di bronzo ai Campionati Asia-Oceania Cadet nel 2021. Nel 2023, ha terminato il terzo posto nei Campionati Asiatici Junior. L’anno successivo, aveva fatto un nuovo passo nella vincita dei soldi ai Campionati Junior asiatici.

La sua mossa al circuito senior poi ha affrontato un livello superiore, con partecipazioni al Gran Premio, Grand Slam, Continental Championships e World Championships.

Los Angeles 2028 come obiettivo

Dopo il suo podio di Nagoya, Aqulina Chayeb ha postato un’ambizione che ha superato i Giochi asiatici. Il libanese punta ora a una medaglia ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028.

Nelle sue dichiarazioni dopo la presentazione delle medaglie in Giappone, ha detto che era felice di portare una nuova ricompensa in Libano in una disciplina che ha praticato fin dalla sua infanzia.

L’obiettivo olimpico ora struttura la continuazione del suo viaggio. I prossimi due anni devono permettergli di aumentare gli scontri con i migliori judokates internazionali, di accumulare esperienza e progresso nella gerarchia mondiale.

La sfida rimane importante. Nella classifica mondiale pubblicata il 1 ° ottobre, Chayeb ha classificato 67 ° tra i sotto 78 kg con 492 punti. Viene anche classificato come meno di 70 kg a causa dei suoi precedenti risultati in questa categoria.

Tuttavia, la sua recente evoluzione mostra un cambiamento di dinamica tra i meno di 78 kg. I risultati ottenuti a Dubrovnik, Tallinn, Praga e ora Nagoya gli danno riferimenti in questa nuova categoria.

La qualifica olimpica seguirà un processo a lungo termine. Il calendario internazionale, i punti raggiunti nelle competizioni riconosciute e la regolarità dei risultati svolgerà un ruolo centrale nella costruzione del suo viaggio a Los Angeles.

Per i libanesi, ogni torneo internazionale assume quindi una duplice importanza: raggiungere un risultato immediato, accumulando la necessaria esperienza contro gli avversari che potrebbe trovare durante le principali scadenze internazionali.

Da Nagoya a Baku senza una vera pausa

Aqulina Chayeb avrà poco tempo per assaporare il suo bronzo asiatico. Una nuova scadenza importante è già all’ordine del giorno.

La Federazione Internazionale Judo annuncia la sua partecipazione ai 2026 Campionati del Mondo Senior a Baku, Azerbaigian, i cui eventi iniziano i4 ottobre. Il Libano deve essere rappresentato da due judoka, tra cui Chayeb.

La catena è particolarmente veloce. Solo pochi giorni separano la sua battaglia di bronzo a Nagoya dall’evento mondiale di Baku. Il recupero fisico e lo spostamento tra il Giappone e l’Azerbaijan saranno quindi uno dei parametri da gestire prima di entrare in competizione.

I Campionati del Mondo sono anche uno stadio di livello superiore. Essi riuniscono i principali riferimenti internazionali di ogni categoria e offrono a Chayeb una nuova opportunità per misurare i suoi progressi dopo il suo podio asiatico.

La medaglia vinta il venerdì gli permette di entrare in questo appuntamento con un risultato importante alcuni giorni prima. Arriva principalmente a Baku dopo una serie di podi che iniziarono in primavera e si estenderono durante l’estate.

A Tallinn, aveva vinto. A Praga, era al terzo gradino del podio. A Nagoya, ha appena aggiunto una medaglia asiatica a questa serie.

Il prossimo risultato è ora previsto a Baku, dove Aqulina Chayeb dovrebbe tornare al circuito mondiale nei prossimi giorni prima di continuare un corso che vuole guidare ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028.

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