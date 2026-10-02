Deir Ammar: Il governo lancia la mappa del gas naturale per cercare di uscire dalla crisi elettrica

Il governo libanese approva un progetto di rigassificazione a Deir Ammar per consentire l’importazione marittima di gas naturale liquefatto. Sviluppata in un partenariato pubblico-privato, questa infrastruttura potrebbe diversificare l’approvvigionamento energetico e la produzione di energia. Tuttavia, il finanziamento, la capacità, il fornitore, i costi e i tempi rimangono da determinare prima che qualsiasi progetto concreto sia completato.

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Il governo di Nawaf Salam ha raggiunto un nuovo stadio nella sua ricerca di una soluzione al deficit energetico libanese. Nella sessione del 1o ottobre 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto per convertire il gas naturale liquefatto in gas naturale nella regione di Deir Ammar nel nord del paese. Il regime deve essere sviluppato sulla base di una partnership tra il settore pubblico e quello privato. Dietro questa decisione relativamente discreta è una scelta strategica: creare un’infrastruttura per importare gas via mare per fornire il sistema energetico libanese.

Tuttavia, la decisione del governo non significa che un terminale è già finanziato, costruito o in procinto di entrare in servizio. I documenti del corpus indicano l’approvazione del progetto, ma non forniscono un dettagliato programma di costruzione, il costo finale, l’identità di un operatore privato selezionato, o la data di inizio. Questa differenza è fondamentale. Il Libano ha una lunga storia di progetti energetici annunciati e successivamente ritardati. La sfida inizia quindi dopo la decisione del Consiglio dei ministri: trasformare un orientamento politico in un’infrastruttura veramente finanziata e sfruttabile.

Un progetto di rigassificazione piuttosto che una nuova fonte di produzione

Il dispositivo approvato si basa su un’unità di archiviazione e rigassificazione galleggianti. Il suo principio è quello di ricevere gas naturale liquefatto trasportato da nave. Il gas viene mantenuto in forma liquida durante il trasporto al fine di ridurre significativamente il suo volume. All’arrivo al terminal, deve essere restituito allo stato gassoso prima di essere iniettato negli impianti energetici.

Il progetto non crea quindi una nuova risorsa di gas libanese. Offre un ulteriore modo per importare carburante. Ciò è importante in un paese in cui le discussioni sul gas sono spesso associate alle risorse offshore e alle prospettive di sfruttamento nel Mediterraneo. Deir Ammar risponde a una logica diversa. L’obiettivo è quello di poter acquistare gas dai mercati esterni e di avere l’infrastruttura per riceverlo.

L’interesse di un’unità galleggiante risiede nella sua flessibilità in relazione alla costruzione di un grande terminal terrestre. Ma questa flessibilità non elimina le esigenze delle infrastrutture. Il gas gas gas gassficato deve essere trasportato alle piante che lo consumano. La connessione, la sicurezza, le attrezzature portuali e le condizioni operative devono quindi essere integrate nel progetto.

Le fonti del 2 ottobre non forniscono le caratteristiche tecniche scelte dal governo. Né possono determinare la capacità prevista dell’installazione. Sarebbe quindi prematuro stimare precisamente la quantità di elettricità che potrebbe essere generata dal dispositivo.

Perché Deir Ammar occupa una posizione strategica

La scelta di Deir Ammar non è banale. Il Libano settentrionale concentra diverse infrastrutture energetiche ed è al centro di vari progetti di collegamento regionale. Il governo sta ora cercando di aggiungere una capacità di importazione di gas naturale liquefatto a questo pacchetto.

Questa posizione può anche essere riconciliata con le continue riflessioni sul ruolo economico di Tripoli e del nord. I progetti ferroviari sono considerati verso il confine siriano. I colloqui energetici esistono con la Turchia e la Siria. La possibilità di interconnessioni elettriche è indagata. L’ex infrastruttura petrolifera di Tripoli torna anche ai dibattiti regionali.

Deir Ammar potrebbe così diventare un pezzo di un ensemble più grande. Tuttavia, sarebbe prematuro presentare tutti questi progetti come i componenti già decisi in un unico piano. Le fonti mostrano discussioni e iniziative separate, alcune delle quali sono molto più avanzate di altre.

La decisione sul gas naturale liquefatto, tuttavia, ha una differenza importante: è stata formalmente approvata dal Consiglio dei ministri. Il file lascia così la semplice fase di idee diplomatiche o discussioni.

Il gas potrebbe ridurre la dipendenza dal combustibile più costoso

L’interesse economico del gas risiede in gran parte nel suo uso come combustibile per la produzione di elettricità. Il sistema libanese ha sofferto a lungo di un costoso approvvigionamento energetico e dipendenza da prodotti petroliferi i cui prezzi pesano fortemente sulle finanze del settore.

L’alimentazione di alcune installazioni con gas può offrire un’alternativa. Ma il beneficio finale dipenderà dal prezzo al quale il Libano comprerà il gas naturale liquefatto, il costo del suo trasporto, il costo della rigassificazione e l’efficienza delle piante che lo useranno. L’esistenza di un terminale non garantisce automaticamente l’elettricità a buon mercato.

Il prezzo internazionale del gas può variare notevolmente. Un paese importatore deve anche garantire i suoi contratti e organizzare la sua fornitura. Può scegliere contratti a lungo termine o essere più esposto ai mercati spot. Queste scelte determinano in parte la stabilità dei costi.

Il corpus non fornisce alcuna indicazione della strategia commerciale che il Libano adotti. Nessun fornitore è identificato negli elementi disponibili. Non è quindi possibile dire dove il gas sarebbe venuto da o a quale prezzo sarebbe acquistato.

La decisione del governo inizia con l’infrastruttura necessaria per ricevere questo combustibile.

Un partenariato pubblico-privato per evitare un onere interamente a carico dello Stato

Il Consiglio dei ministri ha scelto il principio di una partnership tra settore pubblico e privato. Questo approccio risponde a un vincolo evidente: le finanze pubbliche libanesi hanno margini limitati per finanziare solo una nuova infrastruttura energetica.

La partnership può mobilitare capitali privati, competenze tecniche e capacità operative che lo Stato non vuole necessariamente assumere direttamente. Ma questa formula non rende il progetto libero per le finanze pubbliche. Tutto dipende dal contratto scelto, dalla remunerazione dell’operatore, dalle possibili garanzie e dalla condivisione dei rischi.

La scarsa partnership può trasferire le perdite al settore pubblico lasciando al settore privato una remunerazione garantita. Al contrario, un sistema ben costruito può diffondere responsabilità e ridurre la necessità di investimenti pubblici immediati.

Il contenuto del futuro contratto sarà quindi decisivo. Sarà necessario conoscere la durata della concessione o del partenariato, i meccanismi tariffari, gli obblighi di prestazione e le condizioni in cui lo Stato acquisirà o utilizzerà i servizi di installazione.

Nessuno di questi parametri è ancora dettagliato nelle fonti disponibili. L’approvazione del governo deve quindi essere intesa come lanciare una direzione, non come completare il pacchetto finanziario.

L’elettricità libanese non sarà salvata da un combustibile diverso

Il rischio principale sarebbe quello di presentare Deir Ammar come soluzione globale alla crisi elettrica. Il problema del settore non è solo il combustibile utilizzato. Esso copre anche la produzione, il trasporto, la distribuzione, le perdite, la raccolta di fatture e la situazione finanziaria dell’elettricità in Libano.

Il cambiamento del combustibile può migliorare parte dell’equazione. Non ripara automaticamente la rete. Non riduce solo le perdite tecniche. Non garantisce il pagamento delle fatture. Né disciplina la governance del settore.

La distinzione è essenziale perché il Libano ha spesso trattato la crisi elettrica come un problema di capacità produttiva. Ma produrre di più in un sistema che continua ad accumulare perdite può semplicemente aumentare il costo finanziario di malfunzionamento.

Il progetto Deir Ammar deve quindi essere collegato ad una più ampia riforma. Il suo successo non può essere valutato esclusivamente sulla base dell’arrivo del primo gas. Il suo effetto dovrà essere determinato sul costo effettivo dell’ora di kilowatt, sulla disponibilità di elettricità e finanze pubbliche.

Una decisione presa mentre i costi energetici pesano sulle famiglie

La tempistica dell’approvazione del progetto è significativa. Il governo sta affrontando alte pressioni sui costi del carburante. L’aumento dei prezzi ha costretto il Consiglio dei ministri a modificare le indennità di trasporto e a fornire ulteriori risorse per sostenere i conducenti dei trasporti pubblici.

Lo stesso Consiglio dei ministri ha ricalcolato l’indennità giornaliera di viaggio dei dipendenti per cinque litri di benzina, con un piano di 500.000 sterline e un massimale di 800.000 sterline. Ha inoltre approvato uno stanziamento supplementare di oltre 1.450 miliardi di sterline per sostenere i conducenti pubblici colpiti dall’aumento del carburante per tre mesi.

Queste decisioni mostrano quanto l’energia superi il solo settore elettrico. Il suo costo è passato al trasporto, alle imprese e ai prezzi pagati dalle famiglie.

Una politica energetica capace di ridurre certi costi in modo sostenibile avrebbe quindi un effetto molto più ampio. Ma il terminal Deir Ammar non soddisferà direttamente il prezzo di benzina o diesel utilizzato nel trasporto. Il suo principale impatto potenziale riguarda la produzione di elettricità.

I vari componenti della bolletta energetica nazionale non dovrebbero quindi essere confusi.

Concorso di altre soluzioni regionali

Il Libano non sta solo lavorando a gas naturale liquefatto. Vengono anche esplorati diversi viali regionali. Le discussioni con la Turchia includono l’elettricità e l’infrastruttura energetica. Una soluzione potrebbe essere attraverso scambi utilizzando la rete siriana. Un altro sta considerando un legame più ambizioso con il Libano settentrionale.

Queste opzioni non sono necessariamente concorrenti. Una interconnessione elettrica permette l’importazione diretta di elettricità. Un terminale a gas può importare un combustibile e quindi generare elettricità in Libano. I due meccanismi offrono quindi diverse forme di sicurezza energetica.

La diversificazione può essere un vantaggio. A seconda di un’unica via di approvvigionamento, un paese vulnerabile alle crisi politiche o tecniche. Avere diverse possibilità può migliorare la resilienza.

Ma c’è anche il rischio di moltiplicare i progetti: disperdere gli investimenti. Il Libano dovrà determinare quale infrastruttura è veramente rilevante per le sue esigenze e che sono finanziariamente realizzabili. Un paese con risorse limitate non può coinvolgere simultaneamente tutti i progetti possibili senza gerarchia.

Deir Ammar dovrà quindi essere confrontato con altre opzioni su criteri specifici: costo, ritardo, sicurezza dell’offerta, esigenze infrastrutturali e impatto sulle finanze pubbliche.

La questione del fornitore rimarrà politicamente sensibile

L’origine del gas sarà un altro passo importante. Un terminale in grado di ricevere gas naturale liquefatto apre teoricamente l’accesso a diversi fornitori. Questa diversità può ridurre la dipendenza da un singolo paese. Il Libano affronta anche le realtà del mercato globale e le scelte geopolitiche che spesso accompagnano i contratti energetici.

Le fonti del corpus non menzionano i contratti di fornitura già conclusi. Qualsiasi attribuzione del gas futuro a un paese specifico sarebbe quindi speculativa.

Il governo dovrà scegliere tra diverse opzioni di business. I contratti lunghi possono offrire maggiore visibilità, ma bloccare il paese in impegni sostenibili. Gli acquisti più flessibili permettono di approfittare di alcune riduzioni dei prezzi, ma li espongono più a periodi di tensione internazionale.

La scelta dipenderà anche dal volume richiesto. Un impianto di grandi dimensioni potrebbe imporre costi fissi elevati. Troppo piccola una struttura non avrebbe raggiunto i risparmi desiderati.

Lo studio tecnico e commerciale deve quindi precedere qualsiasi impegno finanziario significativo.

La credibilità del progetto dipenderà dalla trasparenza dell’invito al privato

L’uso del partenariato pubblico-privato rende particolarmente importante la trasparenza. Il Libano cerca di ripristinare la fiducia degli investitori e delle istituzioni finanziarie internazionali. Un grande progetto di energia è quindi anche un test di governance.

Le procedure di selezione devono consentire un’autentica concorrenza. I criteri tecnici e finanziari devono essere pubblici. Il contratto deve evitare garanzie eccessive che trasferirebbero la maggior parte del rischio allo Stato.

Questo problema è particolarmente sensibile nel settore dell’energia, che da anni è stato un grande onere per le finanze pubbliche. Un nuovo progetto non può essere presentato come una riforma se riproduce i meccanismi che hanno contribuito ai disavanzi passati.

La partnership dovrà anche specificare chi assume il rischio associato a cambiamenti di domanda e prezzo del gas. Se lo Stato garantisce un livello di entrate indipendentemente dall’uso effettivo del terminal, potrebbe finire con nuovi obblighi finanziari pesanti.

La qualità del contratto sarà quindi tanto importante quanto la qualità tecnica dell’installazione.

Deir Ammar può diventare un test del nuovo metodo governativo

Il governo di Nawaf Salam cerca di presentare la sua azione economica come transizione dalla gestione immediata delle crisi alla riforma strutturale. La decisione su Deir Ammar segue questa logica. Si è svolta nella stessa riunione che ha visto l’adozione del progetto di bilancio per il 2027, le misure sociali e un progetto sulle zone economiche speciali e le industrie tecnologiche.

La sfida è ora di dimostrare che le decisioni possono essere attuate. Nel settore dell’energia libanese, il divario tra l’annuncio e l’attuazione è stato spesso notevole. Un progetto può rimanere bloccato per anni da finanziamenti, appalti, disaccordi politici o vincoli amministrativi.

Deir Ammar può quindi essere valutato solo attraverso diversi passaggi concreti: definizione del modello tecnico, selezione del partner, finanziamento, contrazione, costruzione di connessioni e funzionamento.

Il Consiglio dei ministri ha appena aperto questa sequenza.

Un’opportunità energetica il cui costo reale è ancora sconosciuto

L’interesse principale del progetto è chiaro. Il Libano vuole darsi l’opportunità di importare gas naturale liquefatto e diversificare i combustibili disponibili per il suo sistema energetico. Deir Ammar offre una posizione strategica a nord e può entrare in un ambiente in cui sono discussi anche diversi progetti regionali di trasporto e di energia.

Ma gli sconosciuti rimangono numerosi. Le fonti del 2 ottobre 2026 non danno la quantità di investimento, la capacità dell’unità, il calendario, il fornitore di gas, il prezzo atteso del combustibile o l’identità del partner privato. Non è quindi ancora possibile affermare che il progetto ridurrà efficacemente il costo dell’elettricità.

La decisione del 1o ottobre è importante proprio perché trasforma un’opzione energetica in un progetto approvato dal governo. Non è ancora la soluzione alla crisi elettrica. Ciò dipenderà dal prezzo del gas, dalla qualità del partenariato, dal funzionamento delle centrali elettriche e, soprattutto, dalla riforma del sistema elettrico nel suo complesso.

Deir Ammar può diventare una parte importante di questa ricostruzione energetica. Può anche aderire alla lunga lista di progetti annunciati senza raggiungere una trasformazione duratura del settore. La differenza sarà ora giocata in esecuzione.

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