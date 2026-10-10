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Libano 2026: le 5 cifre che dicono lo stato dell’economia
Descrizione: Cinque cifre per comprendere lo stato dell’economia libanese nel 2026. PIL: -6.4 per cento (previsione della Banca Mondiale) Inflazione: 15,7% all’anno nel luglio Disavanzo commerciale: 8,65 miliardi di dollari nel primo semestre BDL Liquid Reserves: $11,5 miliardi di fine luglio Equilibrio dei pagamenti: -2,3 miliardi di dollari (rispetto a +8,9 all’anno precedente) Il filo rosso: la guerra, che, secondo la Banca Mondiale, rimuove 10.4 punti di crescita.
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