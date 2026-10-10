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Libano 2026: le 5 cifre che dicono lo stato dell’economia

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Libano 2026: i 5 dati che dicono lo stato dell’economia Descrizione: PIL: -6.4 per cento (previsione della Banca Mondiale)

📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l’état de l’économie
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Libano 2026: le 5 cifre che dicono lo stato dell’economia

Descrizione:
Cinque cifre per comprendere lo stato dell’economia libanese nel 2026.
PIL: -6.4 per cento (previsione della Banca Mondiale)
Inflazione: 15,7% all’anno nel luglio
Disavanzo commerciale: 8,65 miliardi di dollari nel primo semestre
BDL Liquid Reserves: $11,5 miliardi di fine luglio
Equilibrio dei pagamenti: -2,3 miliardi di dollari (rispetto a +8,9 all’anno precedente)
Il filo rosso: la guerra, che, secondo la Banca Mondiale, rimuove 10.4 punti di crescita.

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